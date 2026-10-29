Jhovan Tomasevich critica a Cachuca por agresión a su músico en Juliaca: “Es un caso triste y lamentable”

Durante una emisión del programa digital Nadie se salva, el cantante Jhovan Tomasevich y los panelistas abordan la conducta de Cachuca, vocalista de Los Mojarras, durante un concierto en Juliaca. Tomasevich relata experiencias previas compartiendo escenario con el músico, comenta los incidentes verbales dirigidos al personal de sonido frente al público y analiza la gestión técnica de las presentaciones en vivo.

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Jhovan Tomasevich cuestionó la conducta de Hernán Condori, conocido como Cachuca, durante un concierto de Los Mojarras en Juliaca. El vocalista de Zen consideró que el episodio con un integrante del equipo técnico expuso un problema que, a su juicio, se ha repetido en presentaciones de la agrupación.

El incidente ocurrió el último fin de semana, durante el Festival Huayna Rockeando, en Juliaca. Cachuca protagonizó un altercado con el sonidista en pleno show, luego de acusarlo de afectar deliberadamente el audio de su voz.

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El líder de Los Mojarras expresó su molestia ante los asistentes y dirigió comentarios despectivos al técnico. La escena generó críticas en redes sociales y también fue abordada en distintos espacios digitales vinculados a la música.

Hernán Condori, vocalista conocido como Cachuca, permanece sentado en el escenario durante un concierto del grupo Los Mojarras en Juliaca.

Tomasevich habló del tema el martes 27 de octubre en el pódcast Nadie se salva. Allí sostuvo que la situación resulta preocupante por el estado de salud del músico y por la forma en que enfrenta los inconvenientes técnicos durante sus presentaciones.

“Es un caso triste y lamentable porque obviamente Cachuca, que es el líder de la agrupación, no está bien de salud. Acabas de escuchar la voz”, señaló el cantante de Zen.

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El intérprete recordó que los reclamos de Cachuca hacia los responsables del sonido han formado parte de sus espectáculos desde hace tiempo. “Y esto que él hace de putear al sonidista y hacer como una suerte de prueba de sonido frente a la gente, en algún momento fue parte de su show”, añadió.

Tomasevich afirmó que el problema no se limita a un momento puntual sobre el escenario. Según relató, cada vez que su banda coincide con Los Mojarras en un mismo cartel, el grupo liderado por Cachuca suele optar por presentarse antes.

El cantante Jhovan Tomasevich comenta la agresión denunciada contra Cachuca durante una emisión del programa digital Nadie se salva.

Tomasevich recordó otros shows compartidos con Los Mojarras

El vocalista de Zen explicó que esa decisión busca evitar complicaciones con los tiempos de producción y el funcionamiento del equipo técnico. Para él, la dinámica que se instala durante esas presentaciones repercute en el desarrollo del espectáculo.

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“Se genera un problema enorme porque la verdad es que no es un show profesional”, afirmó Tomasevich durante el pódcast. Luego describió situaciones que, según dijo, presenció cuando ambas bandas compartieron escenario.

“Cachuca se sienta, putea a la gente, putea a los músicos, putea al sonidista durante media hora, canta un pedazo. No sé quién maneja la banda”, manifestó el músico, quien expresó preocupación por el presente de la agrupación.

Tomasevich planteó que existen bandas emergentes que podrían ocupar espacios en festivales y ofrecer presentaciones con otra dinámica. En ese sentido, consideró que los conflictos sobre el escenario perjudican a quienes buscan consolidarse dentro del circuito musical.

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Jhovan Tomasevich se refiere en un estudio de transmisión al altercado protagonizado por Cachuca en Juliaca.

“Una banda nueva dice: ‘yo debería estar ahí, ese espacio han debido de dárselo a alguien que realmente quiere hacer las cosas bien’”, comentó al referirse a las oportunidades para nuevos artistas.

El líder de Zen también negó que los problemas se expliquen solo por deficiencias del sonido. Aseguró que en ocasiones compartieron equipos técnicos que funcionaron correctamente antes de la presentación de Los Mojarras.

“Nosotros hemos tocado con ellos en el mismo escenario, con el equipo funcionando a tope. Subimos nosotros y esa huev*** funcionaba en 15 minutos y ellos hacían exactamente eso”, recordó.

Tomasevich relató que la última vez que vio un show completo de la agrupación, los inconvenientes entre Cachuca y el sonidista dominaron buena parte de la actuación. “Durante los 45 minutos, fueron 35 minutos de insultos entre el cantante y el sonidista”, concluyó.

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