Magaly Medina cuestiona la presunta convivencia de Andrea San Martín con Yerko Santiago: “No te aportan nada”

Magaly Medina critica relación de Andrea San Martín con Yerko y le pide priorizar a sus hijas

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Magaly Medina cuestionó la convivencia que Andrea San Martín mantendría con Yerko Santiago y consideró que la influencer debería revisar si esa relación le brinda estabilidad emocional y económica. La conductora se refirió al tema luego de que Juan Víctor Sánchez, expareja de San Martín y padre de una de sus hijas, declarara ante la Fiscalía que la menor le habría contado que vivía con su madre, su hermana y la pareja de la modelo.

El comentario se emitió en la edición del 29 de octubre de Magaly TV: La Firme, en medio de la investigación por una denuncia de presunto maltrato contra la hija menor de Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez. La conductora combinó cuestionamientos a la relación de la influencer con un mensaje sobre la necesidad de que los menores crezcan en un ambiente sin tensiones familiares.

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La figura de televisión partió de la versión que Sánchez habría entregado a las autoridades. Según relató Medina, el padre afirmó que su hija le comentó que en la vivienda también residía Yerko, quien habría retomado su vínculo con Andrea tras una separación anunciada en febrero de 2025.

La convivencia, sin embargo, no ha sido confirmada públicamente por Andrea San Martín ni por Yerko Santiago.

Magaly Medina cuestionó el aporte de Yerko en la vida de Andrea San Martín

Durante el programa, Magaly Medina señaló que una pareja debería representar una fuente de apoyo en la vida de una persona que afronta responsabilidades familiares y económicas. A partir de esa premisa, cuestionó la presencia de Yerko Santiago en el entorno de Andrea San Martín.

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“Si tienes un novio en casa, ¿de qué lo tienes? ¿De adorno?”, expresó la presentadora tras citar la versión atribuida a Juan Víctor Sánchez. También planteó interrogantes sobre si la influencer tendría que asumir gastos vinculados a su pareja, además de cubrir las necesidades de sus hijas.

La conductora sostuvo que San Martín debía evaluar si sus decisiones sentimentales contribuían a su bienestar. “No te aportan estabilidad, no te aportan nada y ni siquiera te dan descanso y paz económica”, afirmó Medina durante su comentario.

La presentadora también sugirió que la influencer debía concentrarse en sus responsabilidades como madre. “Lucha sola, trabaja sola por tus hijas. Pero tener a alguien metido ahí, ¿solo para qué?”, agregó.

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Andrea San Martín aparece en capturas de sus transmisiones digitales donde abordó su estado emocional y el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Sus declaraciones se produjeron en el marco de un segmento dedicado a la situación personal y judicial de Andrea San Martín. Medina señaló que comprendía la presión que podría enfrentar una madre a cargo de dos niñas, aunque cuestionó que esos problemas afecten el clima del hogar.

La conductora le recomendó que busque apoyo profesional

Antes de hablar sobre Yerko, Magaly Medina comentó un video difundido por Andrea San Martín en Instagram. En el material, la influencer explicó que no ofrecerá declaraciones a la prensa debido a disposiciones que debe respetar mientras continúa el proceso.

“Sé que hay mucha gente que está esperando que me pronuncie”, expresó San Martín. “No se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que debo hacer. Y por este momento lo que corresponde es mantener la calma”.

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La conductora destacó el tono calmado de la influencer en esa aparición pública. No obstante, señaló que esa actitud debía trasladarse a la convivencia con sus hijas y a las circunstancias que atraviesa en el ámbito familiar.

La presentadora reconoció la carga que supone sostener un hogar y criar a las hijas, pero luego cuestionó la presencia de una pareja que, según su opinión, no le aportaría estabilidad a la influencer. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Qué calmada. Así debería de estar siempre, sobre todo cuando tiene que estar al interior de su casa y que sus hijas la vean de esa manera”, sostuvo Medina. La presentadora recordó además una transmisión anterior de San Martín, en la que, según su descripción, se escuchaban los llantos de una de sus hijas.

Medina afirmó que las dificultades económicas o emocionales no deberían trasladarse a los menores. También recomendó a la influencer buscar asistencia psicológica para manejar la frustración y el estrés.

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“Si no puedes hacerlo sola, hay que solicitar ayuda”, señaló la conductora, quien mencionó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con servicios de atención psicológica, además de organizaciones que brindan apoyo a mujeres que enfrentan situaciones complejas.

La presentadora reconoció la carga que supone sostener un hogar y criar a las hijas, pero luego cuestionó la presencia de una pareja que, según su opinión, no le aportaría estabilidad a la influencer. ATV/ Magaly TV La Firme.