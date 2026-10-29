Perú

Representante de transportistas rechaza un nuevo aumento de precio de pasajes: “El pueblo no tiene cómo pagar”

Julio Rau Rau, presidente de Conet Perú, alertó que existen unidades detenidas en terminales por la falta de personal, mientras que los trabajadores del sector optaron por viajar al extranjero para evitar arriesgar sus vidas

Retrato de un hombre maduro con anteojos sobre un fondo en blanco y negro con congestión de vehículos de transporte público y peatones
Los representantes del transporte público en Perú evalúan los acuerdos sobre condonación de multas y seguridad frente a las extorsiones. (Captura video Latina Noticias/Agencia Andina)
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Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet - Perú), descartó un aumento de los pasajes del transporte público pese a que las empresas afrontan extorsiones, incremento en el precio del combustible y falta de conductores.

En conversación con RPP, el dirigente del gremio de transportistas sostuvo que trasladar los costos de las extorsiones y el combustible a los usuarios no es una alternativa porque la población ya no puede afrontar una tarifa mayor a la actual por el mismo servicio que se ofrece en la actualidad.

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Rau Rau afirmó que las compañías y los propietarios individuales del sector atraviesan una situación económica crítica. “Estamos colapsados económicamente no solamente por las extorsiones que nos han generado. No podemos subir más el pasaje. El pueblo no tiene cómo pagar, ya no da más”, dijo.

El lider del gremio vinculó el deterioro financiero con el precio del combustible, que, según indicó, aumentó. “Prácticamente estamos quebrados y colapsados”, sostuvo.

Los presuntos responsables escaparon a pie y se investiga si posteriormente abordaron un automóvil con lunas polarizadas para abandonar la zona (Créditos: Panamericana TV)

Además, advirtió que la violencia contra los trabajadores ya afecta la operación de las rutas, que también se enfrentan a una reducción en su personal debido al temor de ser víctimas de nuevos atentados. “Tenemos flota parada en los terminales, no hay choferes. ¿Quién quiere arriesgar su vida?”, afirmó al medio radial.

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Conductores abandonaron el Perú por miedo

El presidente de Conet Perú señaló que parte de los conductores dejó el transporte para dedicarse a otras actividades o emigrar. Indicó que muchos viajaron a España ante el temor de ser víctimas de ataques.

“El conductor pone el pecho y el cobrador pone el pecho”, afirmó Rau Rau al referirse a quienes trabajan en las unidades. También incluyó entre los afectados por la inseguridad a peluqueros, bodegueros y farmacéuticos.

El dirigente describió este escenario como un problema de extorsiones que excede al sector transporte y reclamó medidas estatales contra los atentados dirigidos a los trabajadores.

La delincuencia está diezmando el transporte público en Pachacámac. Conductores aterrorizados por extorsionadores renuncian y buscan refugio en el extranjero, dejando un vacío en el servicio y en sus familias. (Crédito: Latina Noticias)

Pedido de coordinación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial

Rau Rau dijo que los empresarios están “cansados” de dialogar con las autoridades sobre acciones para frenar los ataques. Aunque reconoció gestiones del ministro César Astudillo, sostuvo que no hay suficientes policías para atender la cantidad de casos.

Al cuestionar el tratamiento de las organizaciones delictivas, planteó la necesidad de una respuesta coordinada entre las instituciones. “La Policía diario captura bandas con pruebas, pero si llega a la Fiscalía o el Poder Judicial, lo liberan. ¿Por qué no se ponen de acuerdo el Ejecutivo, Ministerio Público, Congreso, Poder Judicial? Deben articular”, expresó.

Ministro Astudillo se reunió con transportistas

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo Salcedo, encabezó una reunión con representantes del sector y mandos policiales para coordinar medidas de prevención, investigación y respuesta ante amenazas contra conductores, cobradores, empresarios y pasajeros.

La reunión se realizó en el patio de maniobras de la empresa Patrón San Sebastián, conocida como “La 50”, en San Juan de Lurigancho. Antes del encuentro, el titular del Ministerio del Interior recorrió las instalaciones para supervisar el resguardo brindado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

Comando Unificado refuerza inteligencia policial y despliegue militar para enfrentar extorsiones al transporte.
Comando Unificado refuerza inteligencia policial y despliegue militar para enfrentar extorsiones al transporte.

El despliegue se enmarca en una estrategia que combina vigilancia en recorridos, protección de los patios de maniobras e intercambio de información con las empresas. La meta es que las alertas de los transportistas lleguen a las unidades encargadas de las investigaciones y permitan identificar a quienes realizan las amenazas.

Astudillo señaló que el sector busca mantener una coordinación directa con los empresarios para que continúen con sus operaciones.

Nosotros queremos que trabajen, contraten, sean prósperos, que sus empresas puedan salir adelante sin ningún problema”, expresó.

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