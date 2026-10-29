Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Guardar

Hoy, jueves 29 de octubre, Alianza Lima y Sporting Cristal definirán su futuro en el Torneo Clausura 2026. Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘cerveceros’ en el estadio Alberto Gallardo en una final adelantada, donde solo uno podrá seguir en carrera rumbo al título nacional.

Pablo Guede y Roberto Mosquera pondrán a sus mejores hombres para quedarse con el triunfo que les permita seguir con vida en el campeonato a falta de cuatro fechas.

PUBLICIDAD

Posible once de Alianza Lima

Pablo Guede decidió concentrar dos días antes del duelo con Sporting Cristal y está cien por ciento mentalizado en sacar un buen resultado en el Gallardo. El DT tuvo que asumir las bajas sensibles que presenta su equipo: no podrá contar con Esteban Pavez, Mateo Antoni, y Paolo Guerrero. Los tres jugadores siguen lesionados y vienen recuperándose.

Dentro de las novedades de la nómina del argentino está la inclusión de Alessandro Burlamaqui, D’Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal, Piero Cari, Nicolás Díaz y Josué Estrada. Jugadores que han sido considerados en los últimos encuentros.

Los ‘blanquiazules’ presentarían algunos cambios respecto a su última presentación frente CD Moquegua, y la modificación se daría más en el mediocampo. Salvo una movida de último minuto, Alianza Lima se pararía de la siguiente manera.

PUBLICIDAD

Alejandro Duarte en el arco; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Juseppi García, Marco Huamán serán los cuatro del fondo. En el medio, la duda es Jesús Castillo o Gianfranco Chávez con Fernando Gaibor, Jairo Vélez. Por los extremos estarán Eryc Castillo con Kevin Quevedo y como ‘9’ estará Federico Girotti.

Fernando Farah afirma que Alianza Lima se ha visto perjudicado por los árbitros, a diferencia de Universitario y Juan Pablo II.

Alineación probable de Sporting Cristal

A diferencia de Alianza Lima, Roberto Mosquera no ha tenido ningún inconveniente con su equipo. Tiene a sus jugadores aptos y sin lesiones, salvo los que aún siguen en recuperación como lo son ‘Canchita’ Gonzales, Ian Wisdom, y Renato Solís. Un tema que abrió debate es que si Hernán Barcos debería ser titular o seguir usando a Michael Hoyos; una dura interrogante que tendrá que definir el DT.

PUBLICIDAD

Los hinchas expresaron su deseo de tener al ‘Pirata’ desde el vamos debido a que tendrá una motivación extra frente a su exequipo. Un reencuentro que tendrá a todos a la expectativa. 7

Finalmente, se pudo conocer que ‘Mous’ movería así sus fiichas: Diego Enríquez en el arco; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva conformarán la línea de cuatro. Agustín Wallace estará en el medio junto a Yoshimar Yotún y Luis Iberico. Por la derecha estará Santiago González y por izquierda Maxloren Castro. El punta será Michael Hoyos.

Sporting Cristal cuenta con 15 jugadores que terminan contrato en este 2026.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (jueves 29 de octubre / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (martes 3 de noviembre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (domingo 8 de noviembre / 13:00 horas / estadio Los Chankas)

- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

La falta de goles no apartó a Alan Cantero de su principal objetivo: ayudar a Alianza Lima. El delantero reconoció que esperaba volver a marcar, pero remarcó que el compromiso con el equipo está por encima de cualquier cuenta personal (Alianza Lima)

Fixture que le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (jueves 29 de octubre / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Sporting Cristal vs FC Cajamarca (lunes 2 de noviembre / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 16: ADT vs Sporting Cristal (sábado 7 de noviembre / 13:00 horas / estadio Unión de Tarma)

- Fecha 17: Sporting Cristal vs Cienciano (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo)

Yoshimar Yotún dejó atrás los tropiezos que marcaron etapas anteriores y destacó el trabajo que Sporting Cristal viene realizando. El mediocampista también agradeció a los hinchas por acompañar al equipo en Cajamarca. (Liga 1)