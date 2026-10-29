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Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Roberto Mosquera presentan sorpresas en el Gallardo: ambos usarán a sus mejores jugadores para seguir en la lucha por el título nacional. Conoce los equipos que definieron para el clásico

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026
Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026
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Hoy, jueves 29 de octubre, Alianza Lima y Sporting Cristal definirán su futuro en el Torneo Clausura 2026. Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘cerveceros’ en el estadio Alberto Gallardo en una final adelantada, donde solo uno podrá seguir en carrera rumbo al título nacional.

Pablo Guede y Roberto Mosquera pondrán a sus mejores hombres para quedarse con el triunfo que les permita seguir con vida en el campeonato a falta de cuatro fechas.

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Posible once de Alianza Lima

Pablo Guede decidió concentrar dos días antes del duelo con Sporting Cristal y está cien por ciento mentalizado en sacar un buen resultado en el Gallardo. El DT tuvo que asumir las bajas sensibles que presenta su equipo: no podrá contar con Esteban Pavez, Mateo Antoni, y Paolo Guerrero. Los tres jugadores siguen lesionados y vienen recuperándose.

Dentro de las novedades de la nómina del argentino está la inclusión de Alessandro Burlamaqui, D’Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal, Piero Cari, Nicolás Díaz y Josué Estrada. Jugadores que han sido considerados en los últimos encuentros.

Los ‘blanquiazules’ presentarían algunos cambios respecto a su última presentación frente CD Moquegua, y la modificación se daría más en el mediocampo. Salvo una movida de último minuto, Alianza Lima se pararía de la siguiente manera.

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Alejandro Duarte en el arco; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Juseppi García, Marco Huamán serán los cuatro del fondo. En el medio, la duda es Jesús Castillo o Gianfranco Chávez con Fernando Gaibor, Jairo Vélez. Por los extremos estarán Eryc Castillo con Kevin Quevedo y como ‘9’ estará Federico Girotti.

Fernando Farah afirma que Alianza Lima se ha visto perjudicado por los árbitros, a diferencia de Universitario y Juan Pablo II.
Fernando Farah afirma que Alianza Lima se ha visto perjudicado por los árbitros, a diferencia de Universitario y Juan Pablo II.

Alineación probable de Sporting Cristal

A diferencia de Alianza Lima, Roberto Mosquera no ha tenido ningún inconveniente con su equipo. Tiene a sus jugadores aptos y sin lesiones, salvo los que aún siguen en recuperación como lo son ‘Canchita’ Gonzales, Ian Wisdom, y Renato Solís. Un tema que abrió debate es que si Hernán Barcos debería ser titular o seguir usando a Michael Hoyos; una dura interrogante que tendrá que definir el DT.

Los hinchas expresaron su deseo de tener al ‘Pirata’ desde el vamos debido a que tendrá una motivación extra frente a su exequipo. Un reencuentro que tendrá a todos a la expectativa. 7

Finalmente, se pudo conocer que ‘Mous’ movería así sus fiichas: Diego Enríquez en el arco; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva conformarán la línea de cuatro. Agustín Wallace estará en el medio junto a Yoshimar Yotún y Luis Iberico. Por la derecha estará Santiago González y por izquierda Maxloren Castro. El punta será Michael Hoyos.

Sporting Cristal cuenta con 15 jugadores que terminan contrato en este 2026.
Sporting Cristal cuenta con 15 jugadores que terminan contrato en este 2026.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (jueves 29 de octubre / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (martes 3 de noviembre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (domingo 8 de noviembre / 13:00 horas / estadio Los Chankas)

- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Alan Cantero – Alianza Lima – CD Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 25 octubre
La falta de goles no apartó a Alan Cantero de su principal objetivo: ayudar a Alianza Lima. El delantero reconoció que esperaba volver a marcar, pero remarcó que el compromiso con el equipo está por encima de cualquier cuenta personal (Alianza Lima)

Fixture que le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (jueves 29 de octubre / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Sporting Cristal vs FC Cajamarca (lunes 2 de noviembre / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 16: ADT vs Sporting Cristal (sábado 7 de noviembre / 13:00 horas / estadio Unión de Tarma)

- Fecha 17: Sporting Cristal vs Cienciano (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo)

Yoshimar Yotún – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 11 octubre
Yoshimar Yotún dejó atrás los tropiezos que marcaron etapas anteriores y destacó el trabajo que Sporting Cristal viene realizando. El mediocampista también agradeció a los hinchas por acompañar al equipo en Cajamarca. (Liga 1)

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