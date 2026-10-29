Jean Deza reveló por qué puso en duda su continuidad en Domingo Dianderas: “El vestuario olía a mier...”

Jean Deza debutará en Domingo Dianderas frente Atlético Torino por la semifinal vuelta de la Copa Perú 2026.

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Después de confirmar su continuidad en Domingo Dianderas, Jean Deza reveló el contundente motivo por el que casi renuncia al equipo de Jorge Luna. El delantero fue anunciado por todo lo alto como refuerzo, pero puso en duda su permanencia después de su aparición frente Atlético Torino en Piura por las semifinales de ida por los dieciseisavos de la Copa Perú 2026.

El popular ‘Ratón’ viajó con la escuadra chinchana, sin embargo no debutó y en su regreso confesó que estaría pensando en marcar su salida. La controversia se desató y después de varias hora de incertidumbre, Deza salió a confirmar su presencia en Domingo Dianderas.

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“El estadio era horroroso”

Muchos se quedaron con la duda de qué provocó que Jean Deza decida salir de Domingo Dianderas a pocos días de firmar su retorno al fútbol. El ‘ratón’ despejó los rumores y dio detalles de los contundentes motivos.

“La verdad es que a mí en ese aspecto me chocó mucho vivir esa realidad. El estadio era horroroso, lo primero, la cancha, encima el vestuario. Te voy a ser práctico: ese vestuario olía a mierda y es muy lamentable. Pero es lo que tengo que enfrentar ahorita para poder llegar el otro año a algo mejor”, apuntó el jugador de 33 años en el programa ‘Desvelados’.

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El delantero reveló el motivo que puso en duda su continuidad en el equipo de Jorge Luna. (Desvelados)

Además, contó cómo lo convencieron los directivos del cuadro chinchano para que se quede y prometió dar el cien por ciento en el choque de vuelta contra Atlético de Torino.

“Lo conversé con ellos, los hice sentir que no me sentía bien, pero después, al día siguiente, conversamos, tuvimos una llamada con la gente que también trabaja. Entonces, como te digo, ellos han apostado por mí. Sé lo que ahora sí sé, lo que es la Copa Perú porque ya lo viví. Entonces, me toca dar lo mejor de mí este domingo y poder llevar a este equipo a que sea campeón y pueda estar en segunda división”, añadió.

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Jean Deza marcó su continuidad en Domingo Dianderas

¿Cuándo es el partido de vuelta contra Atlético Torino?

El empate entre Domingo Dianderas y Atlético Torino dejó sin definición la serie de dieciseisavos de final de la Copa Perú.

El conjunto chinchano igualó 1-1 en el estadio Campeonísimo de Talara. El encuentro tuvo una expulsión, un penal y un cierre que cambió el marcador.

La revancha se jugará el domingo 1 de noviembre a las 18:00 horas en Ica. Ese partido definirá al equipo que avanzará a los octavos de final, una instancia incluida en la lucha por el título y el ascenso.

Domingo Dianderas jugará frente Atlético Torino por la semifinal vuelta de la Copa Perú 2026.

Así confirmó Jean Deza su continuidad en Domingo Dianderas

Jean Deza confirmó que seguirá en Domingo Dianderas y estará disponible para el partido de vuelta ante Atlético Torino en Ica.

El futbolista se refirió a las dudas sobre su continuidad durante una transmisión en vivo por TikTok. Allí anticipó que regresaría a Chincha para realizar su primer entrenamiento con el equipo.

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“Tranquilos, ya mañana estoy en Chincha, no se preocupen”, afirmó Deza durante el video. El jugador también señaló que la práctica sería por la tarde.

Con ese mensaje, el ‘Ratón’ buscó despejar las versiones que ponían en duda su presencia para la revancha de los dieciseisavos de final de la Copa Perú.

Tras poner en duda su continuidad, el delantero se pronunció sobre su futuro en el equipo de Jorge Luna. (Sport Chincha)