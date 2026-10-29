Conoce cómo solicitar el permiso VAPP para acceder con tu vehículo a una cochera en la avenida Arequipa

El permiso busca ordenar los accesos vehiculares a las cocheras sin afectar la operación del Corredor Azul ni permitir la circulación libre de autos particulares por el carril reservado para buses - Créditos: ATU.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitó una plataforma para solicitar el pase especial VAPP, el permiso destinado a quienes deben entrar o salir en vehículo de estacionamientos ubicados en predios de la avenida Arequipa. La medida se aplica ante la próxima ampliación del carril bus bidireccional de esa vía.

El VAPP, sigla de Vehículo Autorizado con Permiso de Paso, busca ordenar los accesos a cocheras en el área intervenida sin alterar la operación del Corredor Azul. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el trámite está orientado a las personas que requieren cruzar el carril reservado para llegar a un estacionamiento o retirarse de él.

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La autorización tiene un alcance específico. La ATU precisó que el pase no habilita a los vehículos particulares a circular libremente por la avenida Arequipa ni a utilizar el carril reservado para los buses. Su uso se limita al tramo indispensable para ingresar o salir de una cochera ubicada en la zona.

El carril bus busca reducir los tiempos de viaje de 78.000 usuarios

La ampliación del segundo tramo del carril bus Arequipa forma parte de las acciones vinculadas al funcionamiento del Corredor Azul. Según la información difundida por la entidad, la intervención apunta a mantener la reducción de los tiempos de traslado de los 78.000 usuarios de este servicio de transporte público.

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La ampliación del carril bus bidireccional de la avenida Arequipa apunta a mantener la reducción de los tiempos de viaje de los 78.000 usuarios del Corredor Azul - Créditos: ATU.

Por ese motivo, el permiso se dirige a una situación concreta: el acceso vehicular a predios con estacionamiento. Los conductores que lo obtengan deberán usarlo únicamente cuando necesiten atravesar el sector autorizado para acceder a la cochera. La circulación regular por el carril continúa reservada para las unidades del corredor.

La plataforma para iniciar el proceso está disponible en https://soluciones.atu.gob.pe/vapp/auth/login. Antes de completar la solicitud, el usuario debe contar con la placa del vehículo y reunir los documentos requeridos, ya que el sistema pide información para verificar tanto la identidad como la relación con el domicilio o predio desde el que se requiere el acceso.

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El permiso puede ser eventual, temporal o permanente

El sistema contempla tres modalidades de VAPP, definidas por la duración que requiere cada solicitante. El pase eventual tiene una validez de 24 horas. La opción temporal se otorga por seis meses, mientras que la autorización permanente tiene una vigencia de 12 meses.

La elección de la modalidad y del tramo debe realizarse durante el registro en línea. En todos los casos, la placa es uno de los datos iniciales del trámite. Además, se debe adjuntar la Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV), el documento vinculado con el vehículo para el que se solicita la autorización.

Para presentar la solicitud, el usuario debe seguir estos pasos:

Crear una cuenta en la plataforma y completar los datos solicitados.

Revisar el correo electrónico registrado e ingresar el código de activación de seis dígitos .

Aceptar las condiciones de uso del sistema.

Acreditar la identidad y el domicilio mediante un recibo de servicios u otro documento válido.

Seleccionar la opción “Solicitar” dentro de la plataforma.

Elegir la modalidad de VAPP y el tramo en el que se requiere el acceso.

Registrar la placa y adjuntar la TIV del vehículo.

Explicar el motivo de ingreso o salida de la cochera cuando se solicite un permiso eventual.

Los solicitantes pueden consultar el estado de su trámite en la sección “Mis VAPP” y descargar el permiso aprobado en formato PDF cuando figure como vigente - Créditos: ATU.

La plataforma permite revisar y descargar el permiso aprobado

Una vez enviada la información, el solicitante puede revisar el avance del procedimiento en la sección “Mis VAPP”. Ese apartado reúne los registros realizados y permite confirmar si la autorización ya se encuentra habilitada para su uso.

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Cuando el estado figure como vigente, el documento podrá descargarse en formato PDF. La ATU indicó que el conductor puede conservarlo en su teléfono celular o imprimirlo para portarlo durante el desplazamiento hacia el estacionamiento autorizado.

La entidad también informó que coordina con juntas de propietarios y autoridades de instituciones educativas ubicadas en el área de influencia de la avenida Arequipa. Estas gestiones buscan facilitar el registro de las movilidades escolares y de las familias que trasladan a sus hijos en vehículos particulares.

La coordinación con esos grupos se suma al trámite individual disponible en la plataforma. Así, quienes necesiten ingresar a cocheras de predios situados junto al carril bus pueden solicitar el pase en la modalidad que corresponda y consultar su vigencia antes de utilizar el acceso autorizado.

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