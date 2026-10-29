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Perú produce su propio antídoto contra la mordedura de la araña casera: veneno arácnido puede poner en riesgo la vida

El Instituto Nacional de Salud produce suero antiloxoscélico para atender las mordeduras de la araña de rincón, cuyo veneno puede causar lesiones graves y comprometer la vida de los pacientes.

Cajas de suero antiloxoscélico, un frasco ampolla y una araña dentro de un vaso de precipitados de laboratorio sobre una mesa.
Cajas y un frasco ampolla de suero antiloxoscélico del Instituto Nacional de Salud reposan junto a una araña dentro de un recipiente graduado de vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Perú produce su propio suero antiloxoscélico para atender las mordeduras de la araña casera o de rincón (Loxosceles laeta), una especie cuyo veneno puede provocar lesiones locales y, en determinados casos, comprometer órganos vitales. El antídoto es elaborado por el Instituto Nacional de Salud (INS) y se distribuye a establecimientos de salud del país.

La fabricación nacional busca asegurar la disponibilidad del tratamiento ante cuadros de loxoscelismo, el nombre médico de la intoxicación producida por la mordedura. La atención temprana resulta determinante, ya que la evolución depende de la cantidad de veneno inoculada, la zona afectada y la respuesta de cada paciente.

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El veneno puede pasar de una lesión local a un cuadro generalizado

La mordedura puede causar dolor, ardor, enrojecimiento e hinchazón durante las primeras horas. Con el tiempo, la piel puede adquirir una coloración violácea, formar una lesión abierta y presentar destrucción de tejido. Estos signos requieren una evaluación médica para establecer el tratamiento adecuado.

En las formas más graves, el veneno puede afectar la sangre y los riñones. La orina oscura, la fiebre, el decaimiento o la coloración amarillenta de la piel son señales que demandan atención urgente. El INS recomienda acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano ante una sospecha de mordedura.

La picadura de una araña de rincón (Loxosceles laeta) puede causar necrosis.
La picadura de una araña de rincón (Loxosceles laeta) puede causar necrosis. (EcoRegistros)

El antídoto se obtiene a partir de anticuerpos producidos en caballos

El proceso comienza con la extracción controlada del veneno de las arañas en laboratorio. Luego, especialistas aplican dosis graduales a caballos bajo supervisión veterinaria para que desarrollen anticuerpos. Esas defensas son el componente central del suero antiloxoscélico.

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Tras obtener una muestra de sangre de los animales, se separa el plasma y se purifican los anticuerpos. El producto pasa por controles de calidad antes de su distribución. La producción a cargo del Centro Nacional de Producción y Bienes Estratégicos de Salud Pública permite contar con un tratamiento elaborado para responder a casos registrados en territorio peruano.

Una plaga de arañas hace surge remedios caseros para combatirlas (Freepik)
Una plaga de arañas hace surge remedios caseros para combatirlas (Freepik)

La prevención reduce el contacto con la araña de rincón dentro de las viviendas

La araña suele refugiarse en espacios oscuros, secos y poco removidos, como depósitos, cajas, detrás de muebles o entre prendas guardadas. Por ello, las autoridades sanitarias aconsejan mantener los ambientes ordenados, limpiar con frecuencia esas zonas y evitar la acumulación de papeles, ropa u objetos.

También se recomienda sacudir zapatos, toallas y prendas antes de usarlos, especialmente si estuvieron guardados, y emplear guantes al revisar depósitos. Las camas deben separarse de las paredes y las sábanas o frazadas no deben tocar el piso. Ante una lesión sospechosa, no se deben aplicar sustancias, cortar la herida ni recurrir a la automedicación.

En un segmento informativo de ATV Noticias, un especialista en educación ambiental explica las razones del incremento de arañas en los hogares debido a los cambios de clima asociados al fenómeno El Niño. Durante la entrevista, se detallan las características de especies como la araña violinista y las tarántulas, así como las recomendaciones sobre cómo actuar ante su presencia o eventuales mordeduras.

La atención médica debe incluir la evaluación de la lesión y sus síntomas

El personal de salud puede valorar la evolución de la mordedura, el tiempo transcurrido y la presencia de signos que indiquen un compromiso mayor. Llevar la araña solo si puede hacerse sin riesgo puede ayudar a su identificación, pero no debe retrasar el traslado de la persona afectada ni justificar intentos de captura.

El tratamiento oportuno busca evitar que el cuadro avance y definir si corresponde administrar el antídoto. La observación clínica también permite vigilar cambios en la lesión y posibles alteraciones generales. El INS recuerda que cada caso requiere evaluación profesional, debido a que las manifestaciones pueden variar según la reacción del organismo y las características de la exposición.

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