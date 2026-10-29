Bruno Odar habla de la vigencia de ‘Al Fondo hay Sitio’ y asegura que la historia ‘ya murió’: “Está ahí porque es un clásico”

El actor peruano Bruno Odar ofrece declaraciones sobre la continuidad y el desarrollo narrativo de la teleserie peruana Al fondo hay sitio, así como de su experiencia en la producción televisiva y las condiciones para una eventual reaparición en pantalla.

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En una reciente entrevista en YouTube, Bruno Odar, actor peruano que interpretó a Lucho Gonzáles en ‘Al Fondo hay Sitio’, habló sobre la continuidad de la teleserie y expuso su postura frente a los cambios que tuvo la producción con el paso de los años.

La ficción se mantiene en pantalla después de varias temporadas, con nuevos personajes y conflictos que se alejaron de las primeras historias. A lo largo del tiempo, varios integrantes del elenco original dejaron el proyecto, mientras que otros regresaron de manera puntual para participar en escenas o tramas específicas.

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Algunos de los actores que ya no forman parte de la producción han expresado que la serie debió concluir hace algunos años. La discusión suele centrarse en las diferencias entre la historia inicial y la propuesta actual, que conserva a ciertos personajes, aunque incorporó nuevas familias y relatos.

Una composición fotográfica presenta al actor Bruno Odar junto a una imagen promocional del elenco de la serie de televisión Al fondo hay sitio.

En ese contexto, Odar fue consultado por la vigencia de ‘Al Fondo hay Sitio’. El artista fue directo y aseguró que, a su parecer, la trama original ya completó su ciclo. “No, yo creo que ‘Al Fondo hay Sitio’ ya murió”, respondió el intérprete.

El actor señaló que la ficción ya no tiene los elementos que caracterizaron sus primeras temporadas. Aunque reconoció que algunos papeles se mantienen dentro de la historia, consideró que la producción intenta sostener una fórmula que, desde su perspectiva, ya llegó a su final.

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“Ya murió. O sea, no es lo que era ‘Al Fondo hay Sitio’. Se han conservado algunos papeles. Yo no la veo, pero por lo poco que he visto, no sé. Creo que está tratando de mantener algo que ya acabó. La misma fórmula”, manifestó.

El actor sostuvo que la continuidad de la producción también se explica por el vínculo que una parte de los televidentes mantiene con los personajes que estuvieron en temporadas anteriores. Para él, la nostalgia y la expectativa por eventuales retornos ayudan a que la serie conserve atención.

El actor Bruno Odar ofrece declaraciones sobre la serie de televisión Al fondo hay sitio frente a un micrófono en un estudio de grabación.

“No sé cómo estarán los televidentes, cómo estará el rating, pero está ahí porque es un clásico. Y creo que también mucha gente la sigue viendo porque espera ver a los artistas que no están”, expresó.

Odar comentó que las preguntas sobre su regreso son habituales. Además, mencionó a Tatiana Astengo, quien dio vida a Reina Pachas, como otra de las actrices a las que los seguidores podrían consultar por una nueva aparición en la teleserie.

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“A mí me preguntan todo el día cuándo vuelvo, cuándo vuelvo, cuándo vuelvo. A Tatiana seguro le deben preguntar todo el día. Entonces, no sé, ahí se mantiene, pero yo, a mi parecer, ‘Al Fondo hay Sitio’ ya terminó en la octava temporada”, concluyó.

Yvonne Frayssinet respalda la vigencia de Al Fondo Hay Sitio

La percepción de Yvonne Frayssinet es distinta. La actriz, que interpreta a Francesca Maldini desde los primeros capítulos, considera que la permanencia de la ficción responde al vínculo que el público construyó con sus personajes y a la capacidad del equipo para reorganizar la historia tras cada salida del elenco.

En declaraciones a RPP, Frayssinet señaló que la serie logró mantenerse cerca de los televidentes a pesar de los cambios. Para la intérprete, los guionistas encuentran recursos para compensar la ausencia de personajes y sumar nuevas situaciones a la trama.

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“La historia pegó, la gente se ha acostumbrado a vernos y a seguir lo que pasa; además, los guionistas son muy hábiles”, declaró.

“Al Fondo Hay Sitio” celebra sus 600 capítulos con emotivo homenaje a sus actores más emblemáticos: Luis Ángel Pinasco, Yvonne Frayssinet y Gustavo Bueno.

La artista reconoció que cada despedida genera un vacío dentro de la producción. Aun así, sostuvo que la teleserie logra sostener sus historias mediante la incorporación de actores y conflictos que permiten mantener el interés de la audiencia.

“De todas maneras, duele cuando se va una persona, pero ponen inmediatamente una situación u otro actor que pueda hacer el equilibrio y salimos adelante como sea. Hay gente que critica, pero no se pierde un capítulo ni un detalle de la serie”, afirmó Frayssinet.

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