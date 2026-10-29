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Yoshimar Yotún lidera distinguido ránking y supera a grandes ‘cracks’ de Sudamérica por su alto nivel con Sporting Cristal el 2026

La producción del mediocampista peruano del cuadro ‘cervecero’ durante 2026 lo colocó por delante de varios nombres reconocidos en la región

Yoshimar Yotún lidera distinguido ránking y supera a grandes ‘cracks’ de Sudamérica por su alto nivel con Sporting Cristal el 2026. - créditos: Sporting Cristal
Yoshimar Yotún lidera distinguido ránking y supera a grandes ‘cracks’ de Sudamérica por su alto nivel con Sporting Cristal el 2026. - créditos: Sporting Cristal
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Pese a que Sporting Cristal sufrió resultados irregulares durante buena parte de la temporada, Yoshimar Yotún sostuvo un rendimiento que lo ubicó entre los jugadores más determinantes del plantel. El capitán ‘celeste’ encabeza una estadística continental que expone su influencia en la generación ofensiva.

Una publicación de Transfermarkt colocó a ‘Yoshi’ como el máximo asistidor de las primeras divisiones de Sudamérica en 2026: suma 13 asistencias en 26 partidos, una cifra con la que comparte el primer lugar con el argentino Mauro Díaz, aunque con menos encuentros disputados.

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La marca sitúa al mediocampista peruano por delante de figuras de Brasil y Argentina, mientras que en la Liga 1 también aparecen Nicolás Quagliata (12), Jairo Vélez (9), Rodrigo Vilca (8) y Santiago González (8) entre los 25 mejores.

Yoshimar Yotún lidera el ránking de asistencias en Sudamérica. - créditos: Transfermarkt
Yoshimar Yotún lidera el ránking de asistencias en Sudamérica. - créditos: Transfermarkt

El rendimiento de Yoshimar Yotún adquiere una dimensión mayor por los nombres que quedaron por detrás en la tabla. El brasileño Samuel Lino, de Flamengo, suma nueve asistencias, mientras que su compañero colombiano Jorge Carrascal registra ocho.

También aparecen por debajo el brasileño Hulk, de Fluminense, y el argentino Rodrigo Garro, de Corinthians, ambos con seis pases de gol. La relación incluye a Ángel Di María, de Rosario Central, y Lucas Zelarayán, de Belgrano, quienes acumulan cinco.

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Ángel Di María, capitán de Rosario Central, es una de las figuras principales del fútbol argentino. - créditos: Difusión
Ángel Di María, capitán de Rosario Central, es una de las figuras principales del fútbol argentino. - créditos: Difusión

El 2026, el mejor año de Yoshimar Yotún como capitán de Sporting Cristal

El recorrido de Sporting Cristal fue cambiante. El equipo quedó relegado en el Torneo Apertura y atravesó un inicio de campaña que generó cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo y la capacidad del plantel para pelear los primeros puestos. La zona de descenso se asomó en el Rímac e hizo que la directiva tome decisiones drásticas para la segunda parte del año con fichajes y salidas, tanto en el plantel como en la estructura deportiva.

La recuperación llegó con una seguidilla de victorias durante el Clausura y el retorno de Roberto Mosquera al banco de suplentes. De hecho, el conjunto ‘celeste’ alcanzó el liderato cuando faltaban cinco fechas para el cierre, aunque luego cedió terreno en la pelea.

En ese proceso, Yoshimar Yotún asumió la conducción dentro del campo, ya que combinó su tarea de distribución con una producción directa de goles. Este aporte fue crucial para Sporting Cristal, que luego de cuatro años ha visto cómo su canterano ha dado un paso adelante en cuanto a liderazgo.

La presencia del mundialista peruano tuvo un valor adicional por su condición de capitán. Su experiencia permitió ordenar al equipo en los momentos de presión, mientras que sus pases finales ofrecieron soluciones para una ofensiva que necesitaba mayor regularidad.

Emocionante momento en el Estadio Alberto Gallardo. Yoshimar Yotún, el capitán de Sporting Cristal, se eleva por los aires y conecta un cabezazo fulminante tras un centro preciso de Martín Távara, marcando el 4-0 sobre Los Chankas. ¡La hinchada celeste celebra con euforia! - L1 MAX

La estadística de 13 asistencias refleja esa doble función. El mediocampista fue una referencia en el vestuario y, a la vez, una pieza con incidencia concreta en el marcador, incluso cuando los resultados generales de Sporting Cristal no acompañaron.

El contrato de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal

La continuidad de Yoshimar Yotún será uno de los asuntos que Sporting Cristal deberá resolver al final de la temporada. El vínculo del mediocampista de 36 años con la institución ‘rimense’ vence el 31 de diciembre de 2026.

El contrato actual fue renovado por última vez el 4 de diciembre de 2023. Yotún llegó al club en marzo de 2022 y se consolidó como uno de los referentes de un plantel que tendrá varias decisiones pendientes de cara al próximo año.

El periodista Denilson Barrenechea informó que el capitán integra el grupo de futbolistas que negocia una posible extensión con la dirigencia. La situación no se presenta de forma aislada, ya que otros integrantes del equipo también terminan sus vínculos al cierre de la campaña.

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