El delantero puso el 3-2 final en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

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Sporting Cristal se ha hecho con una victoria agónica y crucial ante Alianza Lima para impulsar sus chances de alcanzar el título y tomar la punta del Torneo Clausura 2026. Cuando se jugaba el agregado, Santiago Gonzáles puso el 3-2 final que desató la locura en el estadio Alberto Gallardo.

Se jugaba el segundo minuto de los seis añadidos por Kevin Ortega cuando Renzo Garcés perdió una disputa con el colombiano Juan Manuel Cuesta. La acción dejó desprotegida la retaguardia de los de Pablo Guede.

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El balón llegó a la media luna y Michael Hoyos ensayó una volea que se desvió en el camino y le quedó a placer para Yoshimar Yotún. El capitán ’celeste’ intentó en dos ocasiones, pero Alejandro Duarte intervino oportunamente para evitar la caída de su arco. Sin embargo, el rebote le quedó a Santiago Gonzáles.

Gol agónico de Santiago Gonzáles para darle la victoria 3-2 a Sporting Cristal vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

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