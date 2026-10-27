El pedido de Winston Reátegui para los árbitros peruanos en el mes de octubre: “Yo sí haría esa gestión”

La propuesta surge en pleno mes morado, cuando Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal ya realizaron ese mismo acto de devoción ante el Cristo Moreno. (CONAR)

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Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros del fútbol peruano, se manifestó a favor de que el organismo arbitral promueva una visita colectiva al santuario de Las Nazarenas para que los jueces se encomienden al Señor de los Milagros.

El exdirigente, devoto confeso del Cristo Moreno, consideró que la fe puede ser un factor positivo tanto en la vida personal de los árbitros como en el ejercicio de su función dentro del campo de juego.

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La propuesta cobra relevancia en un contexto en el que clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal ya realizaron o tienen previsto realizar ese mismo acto de devoción durante el mes morado.

La fe como punto de partida

Winston Reátegui considera que la CONAR debería impulsar una visita voluntaria de los árbitros al santuario de Las Nazarenas. El exdirigente destacó la importancia de la fe y el respaldo espiritual en la vida personal y profesional de los jueces (Difusión)

Reátegui no dudó al momento de expresar su postura. Señaló que la devoción al Señor de los Milagros forma parte de su vida cotidiana y que comparte ese vínculo espiritual con integrantes de la Octava Cuadrilla, con quienes participó en las celebraciones del 18 y 19 de octubre. Desde esa experiencia personal, el exfuncionario trazó un puente directo hacia el colectivo arbitral.

“Siempre la ayuda divina es buena. Yo soy devoto del Señor de los Milagros. Definitivamente, la fe es muy importante. Es una forma de empezar a valorar y creer en alguien superior”, afirmó en declaraciones al programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo.

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Para Reátegui, el beneficio de una visita al santuario trasciende lo simbólico. Apuntó que el respaldo espiritual podría incidir en aspectos concretos del trabajo arbitral, desde la integridad física hasta el rendimiento durante los encuentros. “Yo sí estaría de acuerdo con que los árbitros también vayan y se encomienden para que las cosas salgan mejor, empezando desde el punto de vista personal, que no se lesionen en los partidos, que les vaya bien. Y si se necesita un apoyo extra, en este caso, qué mejor que el Cristo Moreno”, sostuvo.

El exdirigente aclaró, sin embargo, que una iniciativa de ese tipo debe nacer desde la propia estructura institucional del arbitraje y respetar la libertad de cada juez. Subrayó que la participación tendría que ser voluntaria, sin imposiciones de ningún tipo. “Son gestiones que deben nacer de la CONAR y son temas voluntarios que se respetan, pero yo sí haría esa gestión”, precisó.

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Un clásico con árbitro de peso

Winston Reátegui respaldó la elección de Kevin Ortega para dirigir el choque entre Sporting Cristal y Alianza Lima. El exjefe del arbitraje nacional destacó su trayectoria internacional y afirmó que está capacitado para afrontar un encuentro complicado. (AFP)

Más allá del plano espiritual, Reátegui también se detuvo en uno de los partidos más trascendentes de la recta final del Torneo Clausura: el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima, programado para este jueves a las 3:30 p. m. en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 de la competencia. Para ese encuentro, la CONAR designó a Kevin Ortega como árbitro principal, una decisión que el exfuncionario respaldó sin reservas.

Reátegui describió a Ortega como uno de los jueces más completos del medio local, con un historial que incluye actuaciones fuera de las fronteras peruanas. A su juicio, la envergadura del partido exige precisamente ese perfil. “Estoy seguro de que Kevin Ortega, por su experiencia, lo va a sacar bien. Es un árbitro capacitado, de los más representativos, lo mejor que tenemos. Hay que poner a lo mejor, con experiencia. Este partido amerita un cuidado especial, un árbitro que tenga ese conocimiento para un partido complicado”, indicó.

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El exjefe del arbitraje nacional también interpretó la designación como un reconocimiento implícito a la trayectoria del juez. Sostuvo que la asignación de un partido de alta exposición siempre funciona como una distinción para quien lo dirige. “Siempre, cuando se designa a un árbitro, es un premio a su buena labor. Le dan un buen partido. Kevin Ortega viene dirigiendo bien, dirige fuera del Perú y tiene experiencia”, agregó.

Las apuestas en juego

La lucha por el título del Torneo Clausura eleva la presión sobre Kevin Ortega antes del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Reátegui sostuvo que el resultado tendrá consecuencias importantes para ambos equipos y que el empate no favorece a ninguno. (Universitario)

Reátegui también analizó el peso deportivo del choque entre los dos equipos. Describió el encuentro como un partido de máxima dificultad arbitral, en el que cada resultado arrastra consecuencias directas sobre la pelea por el título del Clausura.

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“Este es un partido de alto grado de dificultad. Si gana Alianza, aún tiene opción al título directo; si pierde Cristal, pierde opción al título. El empate no conviene a nadie”, explicó, al tiempo que dejó en claro que la presión sobre el árbitro será tan alta como las aspiraciones de ambos planteles.

Con ese panorama sobre la mesa, la figura de Ortega aparece en el centro de la escena. Y según Reátegui, también los árbitros peruanos, como los jugadores que ya recorrieron Las Nazarenas este mes, podrían encontrar en la fe un sostén adicional para afrontar los momentos de mayor exigencia dentro del fútbol nacional.

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