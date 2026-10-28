Perú Deportes

Julieta Lazcano habla de su polémica salida de Alianza Lima y se rinde ante Ángela Leyva: “El roce internacional se siente”

La ‘Princesita’ volvió a referirse a su distanciamiento del club ‘blanquiazul’ y también señaló sus objetivos con Atlético Atenea en esta Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Julieta Lazcano habla de su polémica salida de Alianza Lima y llena de elogios a Ángela Leyva.
Julieta Lazcano habla de su polémica salida de Alianza Lima y llena de elogios a Ángela Leyva.
Guardar

Julieta Lazcano es una de las referentes de la selección argentina y cuenta con experiencia en los Juegos Olímpicos. En los últimos meses, sin embargo, su salida de Alianza Lima concentró parte de la atención.

La central, que actualmente juega en Atlético Atenea, volvió a referirse al tema en una entrevista con Entre Ceja y Ceja. Lazcano dejó el club ‘blanquiazul’ después de consagrarse campeona. Su partida se produjo luego de que mantuviera una relación con el preparador físico del equipo y quedara embarazada.

PUBLICIDAD

La jugadora afirmó que, pese a las críticas que recibió, no se arrepiente de lo ocurrido. Es madre de India, a quien definió como “lo mejor” que le pasó en su vida.

“Creo que es polémico por cómo se dio, ¿no?, por cómo se habló. En lo personal, yo había venido acá a cumplir un objetivo, que era salir campeona. Lo logramos. Y después, lo que pasó en mi vida personal, a día de hoy, ¿qué te voy a decir? India es lo mejor que me pasó en la vida”, expresó.

La 'Princesita' se confesó en entrevista sobre su pasado en el club 'blanquiazul'. Créditos: Entre Ceja y Ceja.

Sus elogios para Ángela Leyva

En otro tramo de la entrevista, Julieta Lazcano fue consultada por la mejor voleibolista peruana. La central argentina eligió a Ángela Leyva, quien actualmente juega en AEK Atenas de Grecia.

PUBLICIDAD

“Bueno, ahí está Leyva. Siento que es una jugadora que le aporta muchísimo al equipo, tanto en ataque como en todo lo que es el fondo de juego. Tiene experiencia, se nota. El roce internacional se siente”, apuntó.

Ángela Leyva tuvo un debut destacado en Grecia.
Ángela Leyva tuvo un debut destacado en Grecia. Crédito: Puro Vóley

Sus objetivos con Atlético Atenea

Más adelante, Julieta Lazcano habló de su nueva etapa en la Liga Peruana de Vóley con Atlético Atenea y explicó cuáles son sus objetivos con el equipo.

“Nosotras ahora tenemos un objetivo muy puntual con Atenea: ir partido tras partido. En lo personal, mi primer objetivo es volver a ponerme bien físicamente y recuperar mi nivel. Yo siempre digo, lo dije y lo voy a repetir acá: mi único enemigo soy yo”, expresó.

La central argentina reconoció que busca recuperar su condición física y su nivel competitivo después de su embarazo. “Yo me considero cero talentosa. Soy puro entrenamiento. Necesito entrenar un montón y todo lo que aprendí fue con mucho sacrificio”, afirmó.

Además, agradeció el respaldo de Atlético Atenea durante su readaptación a la rutina y destacó que la presencia de la entrenadora argentina Lorena Góngora influyó en su llegada al club.

“Es un club donde me están bancando un montón en este pequeño proceso de readaptación a la rutina. Tengo una entrenadora argentina, entonces entiendo cómo se trabaja”, señaló.

Julieta Lazcano fue presentada por Atlético Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Julieta Lazcano fue presentada por Atlético Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El presente de Atlético Atenea

Julieta Lazcano y Atlético Atenea debutaron con un triunfo por 3-0 ante Olva Latino, con parciales de 25-16, 25-19 y 25-18. En la segunda jornada, el equipo cayó por 3-2 frente a Rebaza Acosta, en uno de los partidos más disputados de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Con estos resultados, Atlético Atenea suma cuatro puntos y ocupa el quinto puesto, por detrás de Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Alianza Lima y Regatas Lima.

En su próximo compromiso, Atenea enfrentará a Regatas Lima, que viene de perder por 3-2 ante Alianza Lima en el último clásico. El partido se jugará el domingo 1 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Temas Relacionados

Julieta LazcanoAlianza LimaAlianza Lima vóleyÁngela LeyvaAtlético AteneaLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Puma’ Carranza destacó la recuperación de Edison Flores con Fabián Bustos en Universitario: “Él nunca puede estar en la banca”

El exfutbolista resaltó la evolución de la ‘U’ desde el regreso del DT argentino. También elogió al ‘Orejas’ y reconoció el aporte de otros integrantes del plantel

‘Puma’ Carranza destacó la recuperación de Edison Flores con Fabián Bustos en Universitario: “Él nunca puede estar en la banca”

Mauro Cantoro pidió el fichaje de figura de Alianza Lima para Universitario el 2027: “Es un desperdicio que esté afuera”

El ‘Toro’ destacó el rendimiento de un jugador ‘blanquiazul’ y planteó la posibilidad de que se incorpore al conjunto ‘merengue’ en la próxima temporada

Mauro Cantoro pidió el fichaje de figura de Alianza Lima para Universitario el 2027: “Es un desperdicio que esté afuera”

Eddie Fleischman fulminó a Alex Valera tras indirecta por crítica a Universitario: “Jugador categoría pantufla”

El delantero de la ‘U’ lanzó polémicas publicaciones y el periodista deportivo respondió con todo. Comparó el rendimiento del ‘9′ con los ‘cremas’ y la selección peruana

Eddie Fleischman fulminó a Alex Valera tras indirecta por crítica a Universitario: “Jugador categoría pantufla”

Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato

El mundialista ecuatoriano estuvo en el estadio Monumental y, a falta del comunicado oficial, su arribo al cuadro ‘crema’ es un hecho para el 2027

Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato

CD Moquegua denuncia llamadas y mensajes intimidatorios contra sus futbolistas: “Atentan contra sus principios y valores”

A través de un pronunciamiento oficial, el equipo sureño rechazó estas conductas y advirtió que actuará con firmeza para proteger a sus integrantes y a la institución

CD Moquegua denuncia llamadas y mensajes intimidatorios contra sus futbolistas: “Atentan contra sus principios y valores”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga y Carlos Álvarez desatan críticas por burlarse ante niños de una amenaza de violación contra el jefe del JNE

López Aliaga y Carlos Álvarez desatan críticas por burlarse ante niños de una amenaza de violación contra el jefe del JNE

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Gobierno crea comisión para revisar el Nuevo Código Procesal Constitucional y proponer reformas

Francis Allison reaparece y desafía a López Aliaga: “No rectifico nada. ¿Eres corrupto o tonto? Nos vemos en los tribunales"

Bono por el Fenómeno El Niño: beneficiarios podrán consultar con su DNI si recibirán la ayuda económica, según el MIDIS

ENTRETENIMIENTO

Madre de Juan Víctor comparte pruebas que cuestionan versión del abogado de Andrea San Martín sobre el origen de las lesiones de su nieta

Madre de Juan Víctor comparte pruebas que cuestionan versión del abogado de Andrea San Martín sobre el origen de las lesiones de su nieta

Laura Bozzo sigue internada: ¿cuál es el actual estado de salud de la conductora?

Hijo de Leslie Stewart atropella a adulta mayor de 82 años en el Rímac y víctima permanece en UCI

Caso Lizeth Marzano: Notario Carpio firma acuerdo con Marisel Linares, pero no se retracta de denuncia por ‘falsa transacción del auto’

Magaly Medina arremete contra Greissy Ortega por denuncia de presunto maltrato animal y exige intervención policial: “No lo deja entrar”

DEPORTES

Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato

Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato

CD Moquegua denuncia llamadas y mensajes intimidatorios contra sus futbolistas: “Atentan contra sus principios y valores”

Figura brasileña de Circolo apunta a dar el golpe contra Alianza Lima: “Si Rebaza puede, nosotras podemos”

Partidos de hoy, miércoles 28 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Entradas para la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos