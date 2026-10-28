Julieta Lazcano habla de su polémica salida de Alianza Lima y se rinde ante Ángela Leyva: “El roce internacional se siente”

Julieta Lazcano habla de su polémica salida de Alianza Lima y llena de elogios a Ángela Leyva.

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Julieta Lazcano es una de las referentes de la selección argentina y cuenta con experiencia en los Juegos Olímpicos. En los últimos meses, sin embargo, su salida de Alianza Lima concentró parte de la atención.

La central, que actualmente juega en Atlético Atenea, volvió a referirse al tema en una entrevista con Entre Ceja y Ceja. Lazcano dejó el club ‘blanquiazul’ después de consagrarse campeona. Su partida se produjo luego de que mantuviera una relación con el preparador físico del equipo y quedara embarazada.

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La jugadora afirmó que, pese a las críticas que recibió, no se arrepiente de lo ocurrido. Es madre de India, a quien definió como “lo mejor” que le pasó en su vida.

“Creo que es polémico por cómo se dio, ¿no?, por cómo se habló. En lo personal, yo había venido acá a cumplir un objetivo, que era salir campeona. Lo logramos. Y después, lo que pasó en mi vida personal, a día de hoy, ¿qué te voy a decir? India es lo mejor que me pasó en la vida”, expresó.

La 'Princesita' se confesó en entrevista sobre su pasado en el club 'blanquiazul'. Créditos: Entre Ceja y Ceja.

Sus elogios para Ángela Leyva

En otro tramo de la entrevista, Julieta Lazcano fue consultada por la mejor voleibolista peruana. La central argentina eligió a Ángela Leyva, quien actualmente juega en AEK Atenas de Grecia.

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“Bueno, ahí está Leyva. Siento que es una jugadora que le aporta muchísimo al equipo, tanto en ataque como en todo lo que es el fondo de juego. Tiene experiencia, se nota. El roce internacional se siente”, apuntó.

Ángela Leyva tuvo un debut destacado en Grecia. Crédito: Puro Vóley

Sus objetivos con Atlético Atenea

Más adelante, Julieta Lazcano habló de su nueva etapa en la Liga Peruana de Vóley con Atlético Atenea y explicó cuáles son sus objetivos con el equipo.

“Nosotras ahora tenemos un objetivo muy puntual con Atenea: ir partido tras partido. En lo personal, mi primer objetivo es volver a ponerme bien físicamente y recuperar mi nivel. Yo siempre digo, lo dije y lo voy a repetir acá: mi único enemigo soy yo”, expresó.

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La central argentina reconoció que busca recuperar su condición física y su nivel competitivo después de su embarazo. “Yo me considero cero talentosa. Soy puro entrenamiento. Necesito entrenar un montón y todo lo que aprendí fue con mucho sacrificio”, afirmó.

Además, agradeció el respaldo de Atlético Atenea durante su readaptación a la rutina y destacó que la presencia de la entrenadora argentina Lorena Góngora influyó en su llegada al club.

“Es un club donde me están bancando un montón en este pequeño proceso de readaptación a la rutina. Tengo una entrenadora argentina, entonces entiendo cómo se trabaja”, señaló.

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Julieta Lazcano fue presentada por Atlético Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El presente de Atlético Atenea

Julieta Lazcano y Atlético Atenea debutaron con un triunfo por 3-0 ante Olva Latino, con parciales de 25-16, 25-19 y 25-18. En la segunda jornada, el equipo cayó por 3-2 frente a Rebaza Acosta, en uno de los partidos más disputados de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Con estos resultados, Atlético Atenea suma cuatro puntos y ocupa el quinto puesto, por detrás de Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Alianza Lima y Regatas Lima.

En su próximo compromiso, Atenea enfrentará a Regatas Lima, que viene de perder por 3-2 ante Alianza Lima en el último clásico. El partido se jugará el domingo 1 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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