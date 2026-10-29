Perú

Dispositivo peruano que detecta 18 virus respiratorios en una prueba ganó medalla de oro en Corea del Sur

La tecnología desarrollada por especialistas estatales procesa cinco paneles con PCR multiplex en tiempo real y entrega resultados en dos horas mediante sistemas automatizados, frente a productos limitados a cuatro patógenos

Tres mujeres de pie sostienen cajas pequeñas frente a paneles informativos y una mesa con instrumental médico en un pasillo con azulejos
Tres investigadoras del Instituto Nacional de Salud sostienen cajas del kit de diagnóstico molecular para virus respiratorios reconocido en Corea del Sur. Agencia Andina
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El Perú volvió a brillar en el escenario científico internacional luego de que un equipo del Instituto Nacional de Salud (INS) se alzara con una medalla de oro en la 19ª Exposición Internacional de Inventos de Mujeres, realizada en Corea del Sur bajo las siglas KIWIE 2026. El reconocimiento fue para el kit “Kuskalla Samasunchik”, nombre quechua que significa Juntos Respiramos, un dispositivo de diagnóstico molecular capaz de detectar 18 virus respiratorios distintos en una sola plataforma de análisis.

El certamen, desarrollado entre el 16 y el 18 de julio en territorio surcoreano, convocó a 452 invenciones procedentes de 19 países del mundo. En ese contexto competitivo, la delegación peruana volvió a posicionarse como la más numerosa del evento, al concentrar el 67.7% del total de proyectos inscritos, una cifra que confirma el crecimiento sostenido de la producción científica nacional en los últimos años. Veinte universidades, un instituto de investigación, un instituto de formación industrial y dos empresas conformaron la representación del país, que en conjunto sumó 306 medallas.

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Tres mujeres de pie sostienen cajas pequeñas frente a paneles informativos y una mesa con instrumental médico en un pasillo con azulejos
Tres investigadoras del Instituto Nacional de Salud sostienen cajas del kit de diagnóstico molecular para virus respiratorios reconocido en Corea del Sur. Agencia Andina

Según relató la coordinadora técnica del proyecto, la bióloga Nancy Rojas Serrano, en declaraciones a la agencia Andina, el origen de este kit se remonta a los momentos más difíciles de la pandemia de Covid-19, cuando el sistema sanitario peruano sufrió una severa escasez de reactivos y materiales para sostener el diagnóstico de pacientes. Esa coyuntura impulsó al equipo del INS a buscar una solución propia, sin depender de insumos importados que en ese entonces resultaban escasos y costosos.

Con ese objetivo en mente, los investigadores postularon a un fondo del Concytec, el cual terminaron ganando para financiar el desarrollo íntegro del dispositivo. El proyecto se inició en 2022 y, tras tres años de trabajo constante, concluyó de manera exitosa en 2025, dejando como resultado una herramienta diagnóstica adaptada a la realidad epidemiológica peruana.

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Una trabajadora de la salud con mascarilla y guantes aplica una inyección en el brazo de una mujer embarazada sentada en una camilla médica
Una profesional de la salud administra una vacuna a una mujer embarazada para prevenir infecciones respiratorias como el virus sincicial.

Tecnología de punta frente a kits convencionales

El corazón del invento es la técnica de PCR multiplex en tiempo real, un método que permite procesar múltiples patógenos de forma simultánea con alta sensibilidad. Gracias a ella, el kit identifica los virus respiratorios de mayor circulación en el país, entre los que figuran el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, el SARS-CoV-2 y el adenovirus, además de otros agentes de relevancia clínica que normalmente quedan fuera del radar de las pruebas convencionales.

Rojas explica que la clave diferencial está en los cinco paneles que componen el producto, una estructura que multiplica por más de cuatro la capacidad de los kits comerciales disponibles actualmente en el mercado peruano, limitados a apenas cuatro agentes patógenos. “Nuestro kit integra en una sola plataforma la detección de 18 virus”, resaltó la especialista. El dispositivo, diseñado para 96 determinaciones, incluye controles positivos y negativos, la enzima transcriptasa reversa (RT) y controles internos, y entrega resultados en apenas 3 horas con extracción manual o en 2 horas si se emplean sistemas automatizados, lo que facilitaría llevar las pruebas a regiones alejadas de Lima.

Un hombre mayor con bata azul y cánula de oxígeno tose en una cama de hospital frente a un monitor de signos vitales.
El 96.4% de las personas fallecidas por influenza no había recibido la vacuna correspondiente a la temporada actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del laboratorio a la validación clínica

Antes de llegar a su versión definitiva, el kit atravesó una exigente fase de evaluación en campo durante 2024, realizada en el laboratorio de biología molecular del área de investigación del Hospital Regional de Lambayeque. Allí, un equipo multidisciplinario de médicos neumólogos, pediatras, geriatras y ginecólogos colaboró en el reclutamiento de pacientes con cuadros respiratorios, aportando la variedad clínica necesaria para poner a prueba el desempeño real del dispositivo. Los resultados superaron las exigencias técnicas fijadas por Concytec, habilitando así el cierre formal del proyecto.

En paralelo, el equipo consolidó la documentación técnica que permitiría replicar la producción del kit en distintos centros especializados. Entre julio y agosto de 2025, el Centro Nacional de Productos Biológicos fabricó un primer lote adicional para reforzar los informes internos, mientras que hacia fin de año se proyectó un segundo lote orientado tanto a nuevas investigaciones del INS como al cumplimiento de requisitos regulatorios. Actualmente, el dispositivo se encuentra en trámite de registro sanitario ante Digemid, al tiempo que avanza una solicitud de patente de invención presentada ante Indecopi, entidad que además facilitó la participación del kit en el certamen coreano.

Corte transversal de una vivienda junto a una avenida con tráfico y humo, con una silueta en la ventana y la figura de unos pulmones en la sala.
Una ilustración conceptual vincula el humo del tráfico urbano con la exposición doméstica y el daño respiratorio a través de unos pulmones translúcidos suspendidos en una habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un palmarés que se repite

El triunfo de “Kuskalla Samasunchik” no estuvo solo. En la misma edición de KIWIE 2026, otras dos tecnologías desarrolladas por el Instituto Nacional de Salud también fueron distinguidas con medallas. El kit “Hampi Tariki”, enfocado en el control de calidad de fármacos, permite realizar pruebas rápidas de evaluación sanitaria de medicamentos para asegurar tratamientos seguros en todo el país. A su lado destacó un Sistema de Filtración de Arsénico, pensado para purificar agua contaminada en zonas vulnerables durante emergencias climáticas como el Fenómeno El Niño (FEN), previniendo así enfermedades derivadas del consumo de agua no tratada.

Estos logros conjuntos reafirman la apuesta institucional del INS por fortalecer la investigación científica nacional, respaldar el talento de sus profesionales y proteger mediante patentes aquellas invenciones con impacto directo en la salud pública. Con estas tres medallas sumadas al palmarés del Perú en Corea del Sur, el país reafirma su lugar como una de las delegaciones más activas y premiadas dentro del circuito internacional de innovación científica liderada por mujeres.

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