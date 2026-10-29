Regatas Lima vs Atenea: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Regatas Lima se medirá con Atlético Atenea por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Guardar

La fecha tres de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 tendrá como uno de sus principales partidos el cruce entre Regatas Lima y Atlético Atenea. Las chorrillanas intentarán extender su racha de triunfos para sostenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Las ‘diosas’ buscarán recuperarse después de la dura derrota ante Rebaza Acosta. El equipo dirigido por Lorena Góngora ocupa el quinto puesto y necesita sumar para conservarse en la zona de clasificación a la siguiente etapa.

PUBLICIDAD

¿Cuándo juegan Regatas Lima vs Atlético Atenea?

El duelo entre las chorrillanas y las ‘diosas’ está programado para jugarse este domingo 1 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El horario establecido será a las 16:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador.

Para los hinchas que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, en Bolivia y Venezuela iniciará a las 17:30 horas, mientras que empezará a las 18:30 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Atlético Atenea perdió con Regatas Lima por el quinto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (LNSV)

Canal TV para ver Regatas Lima vs Atenea por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 podrá seguirse gratis por señal abierta a través de Latina TV, que emitirá los encuentros en el canal 2 y en la señal 702 en alta definición.

PUBLICIDAD

La transmisión no requerirá suscripción. Los aficionados también tendrán la alternativa de ver las jornadas desde celulares, tabletas y computadoras mediante la página web y la aplicación oficial de la televisora.

La cobertura del torneo incluirá distintas opciones para seguir el desarrollo de cada fecha. Infobae Perú publicará las previas de los partidos, los relatos punto a punto, las jugadas destacadas, los resultados y la tabla de posiciones actualizada.

De ese modo, los seguidores de la competencia contarán con transmisiones televisivas y plataformas digitales para acompañar los encuentros de la temporada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Precios de entradas

Los aficionados de la Liga Peruana de Vóley podrán reservar sus entradas para asistir al Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

La venta de asientos estará disponible a través del portal de Joinnus. El recinto recibirá los partidos programados para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

PUBLICIDAD

Los seguidores tendrán la posibilidad de alentar a sus equipos desde las tribunas durante los encuentros de la jornada.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 31 de octubre

14:45 horas: Deportivo Soan vs Deportivo Wanka (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

17:00 horas: Universidad San Martín vs Deportivo Géminis (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

19:00 horas: Universitario de Deportes vs Olva Latino (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 1 de noviembre

14:15 horas: Perú Sub-19 vs Rebaza Acosta (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

16:30 horas: Regatas Lima vs Atlético Atenea (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

18:30 horas: Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Así se jugará la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027