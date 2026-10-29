Un pasajero peruano auxilió a los heridos del accidente ferroviario en España tras salvarse de milagro

Cobertura informativa sobre el descarrilamiento de un tren en España y la situación del ciudadano peruano Yosimar Medina y su pareja tras sobrevivir al siniestro. Las imágenes muestran los vagones descarrilados al costado de la vía férrea, el despliegue de unidades y personal de emergencia en la zona afectada, así como fotografías de los sobrevivientes tras el incidente.

Guardar

El peruano Josimar Medina, natural de Chiclayo, sobrevivió al choque de trenes de alta velocidad ocurrido el miércoles 28 de octubre cerca de la estación de Urda, en la provincia española de Toledo, y ayudó a pasajeros heridos después de salir del vagón en el que viajaba junto a su novia, la brasileña Vitoria Maia. El accidente, hasta el momento según cifras oficiales, dejó al menos 69 muertos y decenas de heridos.

Medina se encontraba como turista en España y viajaba con Maia cuando ocurrió el impacto entre las dos formaciones. El peruano relató la secuencia del accidente ferroviario en declaraciones recogidas por un diario británico.

PUBLICIDAD

“Recuerdo volar por los aires y buscar a mi novia, que también salía disparada por el aire”, declaró Medina a The Guardian.

El ciudadano peruano contó que, tras caer al suelo, miró a su alrededor y tomó dimensión de que él y su pareja habían logrado sobrevivir. El choque afectó a trenes que cubrían rutas desde Madrid hacia el sur de España, en una zona situada a unos 150 kilómetros de la capital española.

Josimar Medina y su novia Vitoria Maia sobrevivieron al impacto gracias a su ubicación en el séptimo vagón del tren. (Captura de América Noticias)

En el séptimo vagón

La pareja iba en el séptimo vagón de un tren estatal de Renfe, según el relato publicado por el prestigioso medio británico. Esa formación chocó por detrás con otro tren de la compañía privada Iryo, en la misma línea ferroviaria que conecta Madrid con el sur del país.

PUBLICIDAD

El lugar que ocupaban dentro del convoy aparece como uno de los elementos que marcaron su supervivencia. La información indica que, si hubieran viajado en los vagones delanteros, podrían haber estado entre las decenas de víctimas mortales del accidente.

América Noticias también informó que el peruano viajaba de paseo junto a su novia brasileña cuando el golpe lo expulsó de su asiento. El medio peruano replicó el testimonio difundido por The Guardian y señaló que ambos lograron salir del vagón después del impacto.

Grúas en el lugar del accidente, al día siguiente de que dos trenes de alta velocidad chocaran entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, Castilla-La Mancha, España. 29 de octubre de 2026. REUTERS/Ana Beltrán

Equipos de emergencia

Después de abandonar el vagón, Josimar Medina y Vitoria Maia asistieron a otras personas afectadas por el choque. La pareja permaneció en la zona mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia, los médicos y los agentes de la Guardia Civil española.

PUBLICIDAD

En las imágenes difundidas por The Guardian, Medina aparece con una camiseta manchada con la sangre de un joven estadounidense al que ayudó a ponerse a salvo. El peruano permaneció cerca de los heridos tras el descarrilamiento y el choque entre las formaciones.

Medina describió lo que encontró alrededor suyo como “imágenes muy fuertes”. Su relato da cuenta de pasajeros afectados tras el impacto, mientras la respuesta de emergencia se desplegaba en el lugar del accidente.

El testimonio de Medina se conoció en medio de las labores de atención a los sobrevivientes y de recuperación de las víctimas. En los trenes involucrados viajaban 544 pasajeros, de acuerdo con la información incluida en los textos enviados.

PUBLICIDAD

URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan en el lugar del accidente ferroviario un día después del suceso, este jueves, en la localidad toledana de Urda. EFE/ Ángeles Visdómine

Cerca de Urda

El choque ferroviario tuvo lugar la mañana del miércoles 28 de octubre cerca de la estación de Urda, en Toledo. Dos trenes de alta velocidad cubrían las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Andalucía cuando se produjo el accidente, según la información disponible.

La línea quedó suspendida después de la tragedia y el Gobierno activó a la UME para apoyar las tareas de rescate. Las autoridades mantienen una investigación para determinar qué ocurrió antes de la colisión.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuyó el accidente a una orden del centro de control de Atocha, según el texto enviado. Una jueza decretó el secreto de las actuaciones y ordenó la incautación de las cajas negras de los trenes.

PUBLICIDAD

La investigación busca establecer las circunstancias del choque que dejó al menos 69 fallecidos y decenas de heridos. Entre los sobrevivientes se encuentran Medina y Maia, quienes salieron del séptimo vagón y auxiliaron a otros pasajeros tras el impacto.