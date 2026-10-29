Examen San Marcos 2027-I: estas son las áreas que concentraron la mayor cantidad de postulantes

La UNMSM reportó 2474 ingresantes al finalizar el proceso, de los cuales el 58,61 % provenía de colegios particulares y el 41,39 % de instituciones educativas estatales - Créditos: San Marcos.

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Ciencias de la Salud concentró la mayor cantidad de postulantes al examen de admisión 2027-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con 9951 inscritos, equivalentes al 34,52 % del total. El área académica encabezó la demanda entre las cinco especialidades generales consideradas en el proceso, que reunió a 28 829 aspirantes para 2581 vacantes en las 82 escuelas profesionales de la Decana de América.

El balance final fue presentado por el director general de la Oficina Central de Admisión (OCA), Domingo Guzmán Chumpitaz Ramos, ante el Consejo Universitario, durante una sesión presidida por el rector encargado, Carlos Francisco Cabrera Carranza. La evaluación comprendió las cuatro jornadas desarrolladas los días 17, 18, 24 y 25 de octubre.

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¿Qué áreas académicas registraron más postulantes en San Marcos?

Después de Ciencias de la Salud, Ingeniería ocupó el segundo lugar, con 7289 inscritos, que representaron el 25,28 % del total. La demanda también fue significativa en Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, con 5277 (18.30 %), y Ciencias Económicas y de la Gestión, con 5269 (18.28 %).

En contraste, Ciencias Básicas registró 1043 aspirantes, equivalentes al 3,62 % de quienes participaron en la convocatoria. De esta manera, la distribución evidenció diferencias considerables entre los campos de formación ofrecidos por la universidad pública.

Las cifras corresponden al número de personas inscritas en cada área, por lo que no deben confundirse con la cantidad de estudiantes que finalmente consiguieron una vacante. Para conocer el nivel de competencia por carrera, también es necesario considerar las plazas disponibles y los resultados obtenidos.

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Ciencias de la Salud lideró las preferencias de los postulantes a San Marcos para el examen de admisión 2027-I, con 9951 inscritos, equivalentes al 34,52 % del total - Créditos: UNMSM.

Medicina Humana destacó por la competencia para ingresar

Dentro de la oferta académica, Medicina Humana destacó por la cantidad de aspirantes frente al número de plazas disponibles. La carrera recibió a 4879 postulantes para 54 vacantes, una relación aproximada de 90 personas por cada cupo ofertado.

Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Civil también registraron una elevada competencia, con aproximadamente 56 y 42 aspirantes por plaza, respectivamente. Estos indicadores permiten dimensionar la presión que afrontan quienes buscan incorporarse a determinadas especialidades de la institución.

El balance presentado ante las autoridades universitarias también contempló las vacantes cubiertas y las plazas que quedaron disponibles al finalizar el proceso. Asimismo, se reportaron empates en el último puesto de cinco escuelas profesionales: Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica, Economía Internacional, Ciencia Política y Educación Secundaria.

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La UNMSM reportó 2474 ingresantes al finalizar el proceso, de los cuales el 58,61 % provenía de colegios particulares y el 41,39 % de instituciones educativas estatales - Créditos: San Marcos.

Más de 28.000 postulantes rindieron la evaluación

Durante las cuatro fechas programadas, 28.668 personas acudieron a rendir las pruebas, mientras que 161 inscritos no se presentaron, según los datos expuestos por la OCA.

El 17 de octubre asistieron 10.491 postulantes de los 10.546 registrados. Al día siguiente, se presentaron 8297 de 8332 inscritos. Para el sábado 24, la concurrencia alcanzó a 5039 personas de un total de 5072, mientras que en la última jornada, el domingo 25, acudieron 4841 de 4879 convocados.

En cuanto a la procedencia escolar, 14 794 aspirantes (51.32 %) egresaron de instituciones educativas estatales y 14 035 (48.68 %) estudiaron en colegios particulares. La distribución mostró una participación ligeramente superior de quienes cursaron la educación básica en centros públicos.

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¿Cuántos postulantes consiguieron una vacante?

El informe general consignó 2474 ingresantes en las distintas escuelas profesionales. De ese grupo, 1450 (58.61 %) procedían de colegios particulares, mientras que 1024 (41.39 %) habían estudiado en instituciones estatales.

Por sexo, los varones representaron el 58.29 % de los nuevos estudiantes, con 1442 ingresantes; las mujeres sumaron 1032, equivalentes al 41.71 %. Según el área académica, la presencia masculina fue mayor en Ciencias Básicas e Ingeniería, mientras que las postulantes predominaron en Ciencias de la Salud y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

El balance también identificó a Lima como el principal lugar de residencia de los ingresantes, con 2130 personas, seguida del Callao, con 232. En Lima Metropolitana, San Juan de Lurigancho encabezó la lista distrital, con 314 estudiantes que consiguieron una plaza, por delante de Carabayllo, con 176, y San Martín de Porres, con 171.

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