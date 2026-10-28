Pitbull llegará a Lima para presentarse en Costa 21: fecha, venta de entradas y más detalles del concierto

Pitbull se presentará en el Multiespacio Costa 21 de Lima el lunes 9 de febrero de 2027

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Pitbull, cantante estadounidense conocido como Mr. Worldwide, se presentará en Lima el 9 de febrero de 2027 en el Multiespacio Costa 21. El anuncio confirma una escala peruana dentro de la gira latinoamericana que el artista adelantó para febrero del próximo año.

El intérprete de temas como Give Me Everything, Timber, Rain Over Me y I Know You Want Me (Calle Ocho) volverá a encontrarse con el público peruano en un espectáculo previsto para la temporada de verano.

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La visita de Pitbull se suma a la agenda de artistas internacionales que programaron presentaciones en Lima para 2027. El músico, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez, ha mantenido presencia en las listas globales con canciones de pop, hip hop, música electrónica y ritmos latinos, además de colaboraciones con intérpretes de distintos géneros.

La preventa para el concierto

La organización indicó que la primera etapa de venta se realizará los días 3 y 4 de noviembre de 2026. El beneficio anunciado es de hasta 15% de descuento para usuarios de tarjetas Interbank, sujeto a las condiciones que comunique la plataforma de venta.

El concierto está programado para el lunes 9 de febrero de 2027 en el Multiespacio Costa 21, recinto ubicado en el distrito de San Miguel. Por el momento, no se han difundido los precios de las entradas, la distribución de zonas ni los horarios de apertura de puertas.

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La preventa de entradas para el concierto será el 3 y 4 de noviembre a través de Teleticket

La fecha en Lima forma parte de los planes de Pitbull para regresar a América Latina. En una entrevista sobre su próximo itinerario, el cantante señaló que visitará Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México durante febrero de 2027. El anuncio peruano es uno de los primeros en precisar ciudad, recinto y día para esa etapa de la gira.

La agenda del artista también incluye presentaciones en Europa y Estados Unidos antes de su recorrido latinoamericano. Pitbull participará en el Innings Festival de Tempe, Arizona, entre el 26 y 28 de febrero de 2027, según la programación difundida por el evento.

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Posible setlist del artista para el concierto

Pitbull cuenta con un catálogo que acumuló presencia en radios, plataformas digitales y clubes desde mediados de la década de 2000. Su propuesta combinó hip hop, pop bailable, reguetón y música electrónica, con producciones en inglés y español.

Entre las canciones más reconocidas de su carrera figuran I Know You Want Me (Calle Ocho), Hotel Room Service, Give Me Everything, Rain Over Me, Feel This Moment, Timber, Fireball y El Taxi. Varios de estos temas fueron grabados junto a otros artistas y ocuparon posiciones destacadas en listas internacionales.

Give Me Everything, junto a Ne-Yo, Afrojack y Nayer, se convirtió en uno de sus mayores éxitos comerciales. Timber, con Kesha, también encabezó rankings en distintos países y consolidó la presencia de Pitbull en la música pop de alcance global.

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El artista estadounidense llegará a Perú con éxitos como “Timber”, “Give Me Everything” y “Rain Over Me”

El artista trabajó además con Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Shakira, Lil Jon, Jason Derulo, Gente de Zona y otros nombres de la industria. Estas colaboraciones marcaron distintas etapas de una carrera que superó las dos décadas.

En años recientes, Pitbull continuó con lanzamientos, colaboraciones y giras internacionales. Para 2027, adelantó una edición de lujo de su proyecto Pitcoin, programada para el 15 de enero, antes de iniciar su recorrido por América Latina.

De Miami a los escenarios internacionales

Armando Christian Pérez nació en Miami, Estados Unidos, en 1981, y construyó su carrera a partir de la escena local de hip hop del sur de Florida. El nombre artístico Pitbull se convirtió en una marca asociada a letras bilingües, referencias a Miami y canciones orientadas a las pistas de baile.

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Su primer álbum, M.I.A.M.I., se publicó en 2004. Después llegaron producciones como El Mariel, The Boatlift, Rebelution, Armando y Planet Pit. Este último incluyó varios de sus temas de mayor alcance internacional.

A lo largo de su trayectoria, el artista también participó en proyectos relacionados con televisión, cine, campañas de promoción y eventos deportivos. Su voz apareció en producciones animadas y realizó presentaciones en ceremonias y festivales de gran convocatoria.

La llegada a Lima permitirá al público peruano escuchar en directo un repertorio que reúne temas de distintas etapas de su carrera. La producción no ha informado si contará con artistas invitados ni si la fecha tendrá algún formato especial relacionado con la gira latinoamericana.

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Lima formará parte de la gira latinoamericana que Pitbull realizará en febrero de 2027