Perú

Caso Liceo Naval: Abogado de menor investigado pidió anular juicio porque “bajarle el short a la víctima no es delito”

Poder Judicial rechazó anular el proceso contra uno de los escolares internados en Maranguita, aunque el juicio se encuentra suspendido desde el pasado 15 de octubre

Fachada del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima y agentes de policía junto a un grupo de personas encapuchadas
El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima alberga a los seis menores procesados por el caso del Liceo Naval bajo el régimen general de internamiento. (Composición: Infobae Perú)
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El juicio contra los alumnos del Liceo Naval Almirante Guise sigue su curso, aunque actualmente se encuentra en suspenso desde el pasado 15 de octubre. En este periodo, el abogado defensor de uno de los estudiantes investigados por presunto abuso sexual contra uno de sus compañeros intentó que el proceso judicial sea anulado.

El representante legal solicitó la nulidad del juicio contra su defendido argumentando que el menor reconoció haber bajado el short de la víctima de la agresión, pero que ese acto no supone en sí mismo un delito. El abogado del estudiante cuestionó la valoración de los hechos: “Las sentencias deben establecer certezas y no posibilidades”.

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Pese al intento del abogado, el Poder Judicial rechazó la posibilidad de anular el juicio, por lo que se espera que se retomen las audiencias próximamente.

El abogado penalista Julio Rodríguez sostuvo que los 6 alumnos del Liceo Naval recluidos en Maranguita son “coautores”, más allá de que se determine quién utilizó el objeto durante la presunta agresión sexual contra otro estudiante. “Independientemente de si acabo identificando quién introdujo, quién no introdujo el objeto”, afirmó en declaraciones a ATV.

El equipo técnico interdisciplinario de Maranguita recomendó incluir a tres de los seis escolares del Liceo Naval, investigados por agredir sexualmente en grupo a un compañero de 16 años, en el programa de agresores sexuales. Los especialistas advierten la necesidad de una intervención especializada sobre sus conductas. | Canal N

El pedido de nulidad también planteó que no se cumplió el plazo de 48 horas para una detención en flagrancia. Aunque Rodríguez afirmó que identificar la participación individual de cada uno no modifica, por ahora, la condición de los 6 investigados.

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Los alumnos investigados acudieron a un restaurante de comida china después del hecho, según la investigación. El recorrido hasta ese local podría servir para establecer quién tomó el objeto mencionado y quiénes habrían sujetado a la víctima.

Perfiles psicológicos de los seis escolares investigados

Los informes de perfil psicológico de los seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise recluidos en Maranguita por una presunta agresión sexual grupal contra un compañero de 16 años el pasado 15 de septiembre, revelan que los involucrados en el hecho presentan rasgos como egocentrismo, falta de empatía e incluso “predisposición a la delincuencia”.

El equipo técnico interdisciplinario del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima evaluó a los seis escolares que cumplen internamiento preventivo. En uno de los casos, los especialistas señalaron que el adolescente “no presenta conciencia de error” y lo calificaron como “histriónico y egocéntrico”.

Informes del Centro Juvenil Maranguita revelan los rasgos psicológicos de los seis escolares del Liceo Naval recluidos por agredir sexualmente en grupo a un compañero de 16 años. Egocentrismo, baja empatía e insensibilidad social son algunos de los hallazgos de la evaluación técnica. | Canal N

Los reportes también atribuyen a otro investigado “insensibilidad social” y una tendencia a la indiferencia. Según la evaluación, puede “anular los derechos de los demás con tal de lograr sus fines personales” y presenta confusión respecto de pensamientos y sentimientos sexuales.

El mismo adolescente negó haber sujetado a la víctima durante la agresión. Ante los evaluadores, afirmó que “la víctima se le aventó a su cuerpo y que lo único que hizo fue hacerse a un lado, zafándose”.

Los documentos recogen que varios de los adolescentes minimizaron los hechos al definir el ataque como “una broma” y señalar que la víctima pidió no comunicar lo ocurrido. Entre los rasgos detectados figuran la “predisposición a la delincuencia”, la incomodidad respecto al sexo y la “incapacidad de comprender a otras personas, falta de empatía”.

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