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Surquillo: matan a balazos a empleado de un taller de reparación de motocicletas

Los atacantes llegaron a bordo de un automóvil y una motocicleta, descendieron de sus vehículos y dispararon más de quince veces contra el trabajador

Los atacantes llegaron a bordo de un automóvil y una motocicleta, descendieron de sus vehículos y dispararon más de quince veces contra el trabajador (Créditos: América TV)
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Un trabajador de un taller de reparación de motocicletas fue asesinado a balazos cuando estaba por terminar su jornada laboral en Surquillo. La víctima, identificada como Jesús Cárdenas Flores, de 36 años, fue atacada por sujetos que llegaron a bordo de un automóvil y una motocicleta. Según los vecinos, los agresores efectuaron más de quince disparos en plena vía pública y escaparon después de perpetrar el crimen. La Policía Nacional investiga las circunstancias del homicidio para establecer el móvil y dar con los responsables.

El asesinato ocurrió durante la noche, cuando el estruendo de los proyectiles interrumpió la tranquilidad de los residentes. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el empleado se disponía a cerrar el establecimiento donde laboraba cuando aparecieron los presuntos sicarios. Los desconocidos descendieron de sus vehículos y abrieron fuego contra el hombre, quien intentó alejarse para ponerse a salvo.

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Víctima intentó escapar de los atacantes

Según la información difundida por Latina, Cárdenas Flores, conocido por algunos vecinos como Josué, corrió por el jirón Domingo Elías después de que comenzara la balacera. Sin embargo, no consiguió evitar los impactos y murió a consecuencia de las heridas sufridas durante la agresión. Los involucrados abandonaron el lugar tras ejecutar el ataque.

Un residente relató que acababa de llegar en bicicleta a su vivienda cuando escuchó las detonaciones. Ante el temor de resultar herido, decidió ingresar rápidamente y asegurar la puerta de su inmueble. El testigo aseguró que el ruido fue intenso y que pudo escuchar varias ráfagas durante el episodio violento.

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Un residente relató que escuchó las detonaciones cuando llegaba en bicicleta a su vivienda y decidió refugiarse para evitar quedar expuesto al ataque - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Un residente relató que escuchó las detonaciones cuando llegaba en bicicleta a su vivienda y decidió refugiarse para evitar quedar expuesto al ataque - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

“Yo entro en mi bicicleta, vengo para cerrar mi puerta y ya estaban allá, ya estaban acá y había otro al frente. Yo me asusté y me metí a cerrar mi puerta”, contó el vecino al recordar los momentos de tensión que vivió.

El hombre también señaló que conocía al fallecido desde hacía tiempo, pues era una persona habitual en el vecindario. Según su testimonio, el ciudadano venezolano llevaba varios meses desempeñándose en el taller, donde realizaba labores relacionadas con el mantenimiento de motocicletas.

Policía encontró veinte casquillos en la escena

Tras recibir la alerta, agentes de la comisaría de Surquillo acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Durante las primeras actuaciones, los efectivos encontraron veinte casquillos de bala en el área del ataque, evidencia que será relevante para reconstruir lo ocurrido e identificar el armamento empleado por los responsables.

Los residentes indicaron que los presuntos homicidas utilizaron dos vehículos para llegar hasta el establecimiento. Uno de los individuos llevaba un casco, mientras que otros dos se desplazaban sin esa protección, según la descripción proporcionada por el testigo. Estas características podrían contribuir a las pesquisas, junto con las imágenes registradas por los equipos de seguridad.

Las cámaras de videovigilancia instaladas en el taller podrían aportar imágenes sobre la llegada de los involucrados y su posterior huida - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Las cámaras de videovigilancia instaladas en el taller podrían aportar imágenes sobre la llegada de los involucrados y su posterior huida - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El vecino también recordó haber escuchado comentarios atribuidos a los sospechosos después de la balacera. De acuerdo con su versión, los sujetos se retiraron mientras conversaban entre ellos, aparentemente sin mostrar preocupación por lo sucedido.

“Dice uno a otro, riéndose, parece que estaban drogados. Dice: ‘Oye, compadre, nos salió fácil hoy la chamba’”, relató el residente. Estas afirmaciones forman parte de su testimonio y deberán ser contrastadas durante las investigaciones policiales.

Cámaras de seguridad podrían aportar pistas

El establecimiento donde trabajaba Cárdenas Flores cuenta con cámaras de videovigilancia que habrían registrado la llegada de los atacantes. Las grabaciones podrían ayudar a establecer la ruta de aproximación de los vehículos, las características físicas de los involucrados y el recorrido seguido para escapar después del homicidio.

Tras conocerse la noticia, algunas personas cercanas al fallecido llegaron hasta el local y reconocieron el cadáver. Sin embargo, evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre las circunstancias del crimen o la situación personal del empleado.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente cuál habría sido el motivo del asesinato ni se ha confirmado la identidad de los responsables. Los investigadores deberán determinar si la agresión estuvo relacionada con las actividades laborales del afectado o si respondió a otras circunstancias.

Las diligencias continuarán con la revisión de las imágenes de seguridad y la recopilación de testimonios de quienes presenciaron el episodio. Mientras tanto, el homicidio genera preocupación entre los habitantes de Surquillo, quienes escucharon las detonaciones que acabaron con la vida del trabajador cuando estaba a punto de concluir sus labores.

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