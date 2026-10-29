DT de Atlético Grau lanzó irónico comentario tras reprogramación del partido de Universitario: “El chiste se cuenta solo”

DT de Atlético Grau lanzó irónico comentario tras reprogramación del partido de Universitario.

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Atlético Grau perdió 3-0 ante Cienciano en Cusco, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y no logró sumar en una jornada que podía darle margen en la tabla acumulada. El resultado dejó a los ‘albos’ bajo presión en la pelea por la permanencia, a tres partidos del cierre.

Bajo esa premisa, el técnico del elenco piurano, Gerardo Ameli, cuestionó el escenario con el que su equipo afrontará su siguiente compromiso, que será contra Universitario de Deportes el domingo 1 de noviembre en Trujillo, apenas días después de su exigente visita al Cusco. El cuadro ‘crema’ no disputará su encuentro de la fecha 14 esta semana.

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La organización del campeonato doméstico trasladó el Universitario vs Sport Boys al miércoles 4 de noviembre por la procesión del Señor de los Milagros y la falta de garantías policiales. La modificación implica que la ‘U’ llegará con más descanso al duelo ante Atlético Grau, que tendrá menos tiempo para recuperarse tras jugar en la altura cusqueña.

Universitario visitará a Atlético Grau en el estadio Mansiche de Trujillo.

“¿El descanso que le dieron a Universitario esta fecha por la falta de efectivos policiales? Se cuenta solo el chiste”, afirmó Gerardo Ameli en conferencia de prensa.

El DT argentino comparó esa situación con el traslado de la localía de su equipo y remarcó que acepta las condiciones cuando se establecen desde el inicio. “Yo siempre digo que, por ejemplo, me preguntan si jugar en Trujillo, ¿crees que está dando una ventaja? La respuesta mía es: cuando las cosas están claras de entrada, yo no me quejo, no hay problema”, comentó.

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Ameli consideró que el aplazamiento favorece a Universitario porque el rival llegará sin haber disputado el compromiso correspondiente a la fecha 14. “Me molesta un poco cuando la cambian beneficiando a alguno y perjudicando a otros. Me parece totalmente injusto”, manifestó.

De todos modos, aclaró que el asunto no debe funcionar como explicación anticipada para el resultado del domingo. “Cuando programaron el partido no sabían... Esto se sabe hace meses. Me parece injusto manosear así el torneo, pero no es excusa, digamos. La ‘U’ tiene un equipazo, Alianza tiene un equipazo. Digo, cuando manipulan en el medio y es más incómodo”, expresó.

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Gerardo Ameli respondió con contundencia sobre el calendario del Torneo Clausura y el jugar contra la 'U' en Trujillo. (Video: Central Deportiva)

El análisis de Gerardo Ameli tras la derrota de Atlético Grau ante Cienciano

Por otro lado, Gerardo Ameli sostuvo que su equipo tuvo un arranque competitivo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. “Hicimos unos primeros 25-30 minutos muy buenos. Se jugó como habíamos pensado, luego el rival emparejó y pudo empezar a hacer su juego con mayor comodidad, tal vez producto del desgaste por lo hecho en el inicio. El primer tiempo en general fue bueno”, precisó.

El entrenador ‘gaucho’ valoró el rendimiento inicial, aunque admitió que el equipo no pudo mantener ese nivel después del descanso. “El segundo tiempo no fue bueno, fue diferente, se jugó más como quiso Cienciano que como quisimos nosotros. Cometimos algunos errores que pagas caro cuando el rival tiene un goleador de la jerarquía de Carlos (Garcés)”, acotó.

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La preocupación de Ameli también se trasladó a la tabla acumulada. “Estamos en un lugar incómodo, no imaginamos estar acá en este momento, no nos han salido las cosas como queríamos. Nos quedan tres partidos, uno muy difícil el domingo ante un rival que viene descansado”, afirmó.

Goles y resumen del triunfo del 'papá' por la fecha 14 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Los tres partidos que le quedan a Atlético Grau en el Torneo Clausura

Atlético Grau tendrá tres compromisos para cerrar el Torneo Clausura. Primero jugará este domingo ante Universitario en Trujillo y reunirá necesidades opuestas: los piuranos buscarán puntos para alejarse de la zona baja y los ‘cremas’ intentarán sostener su pelea por el campeonato.

Luego, la escuadra ‘norteña’ enfrentará a Cusco FC en la siguiente jornada. Ese cruce tendrá una exigencia adicional por tratarse de otro adversario que compite en la parte alta de la clasificación y que puede condicionar el cierre del certamen.

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El último rival de los ‘albos’ será CD Moquegua, en un compromiso que podría adquirir peso directo en la lucha por la permanencia.