Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿qué pasa si hay triunfo, empate o derrota en la lucha por el título del Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal recibe a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura 2026. (Liga 1)

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Se viene un partidazo: Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo este jueves 29 de octubre, y ya se vive un ambiente de final adelantada. Este duelo no es un clásico más, definirá la lucha por el título del Torneo Clausura 2026.

Los dos equipos están obligados a ganar porque solo uno seguirá en carrera y el otro tendrá que despedirse del campeonato. Ambos tienen el mismo objetivo, pero diferentes presentes.

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Los ‘blanquiazules’ luchan por conquistar el segundo trofeo para salir campeones de manera directa porque ganaron el Apertura. Mientras que los ‘cerveceros’ solo tienen esta chance para salvar el año y meterse en los ‘play offs’ de la competición.

Los 'cerveceros' y los 'blanquiazules' se medirán este jueves 29 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. (L1 Max)

¿Qué pasa si hay triunfo, empate o derrota?

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán en la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026 con 25 puntos cada uno. El partido en el Estadio Alberto Gallardo puede alterar de forma directa la pelea por el título del segundo campeonato de la Liga 1: solo uno podrá seguir con vida.

- Si Alianza Lima gana: sumará 28 unidades y será candidato prinicipal en la lucha por el título. Como ya conquistó el Torneo Apertura y lidera la Tabla Acumulada con 65 puntos, obtener el Clausura le daría el título nacional de forma automática, sin final.

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- Si Sporting Cristal gana: llegará a 28 puntos, igualará a Sport Huancayo y asumirá el liderato provisional por su diferencia de goles de +11. Tendrá las chances intactas para conquistar el Clausura y meterse a los ‘play offs’.

- Si hay empate: este resultado frenará a ambos en la pelea directa por la cima y abrirá una oportunidad para Sport Huancayo y Universitario de Deportes, que podrían ampliar su ventaja en la tabla. Los ‘blanquiazules’ conservarán una posición favorable en la clasificación general, aunque el resultado complicará su objetivo de ganar el Clausura y asegurar el título nacional sin tener que disputar playoffs.

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Los ‘cerveceros’, por su parte, quedarán obligados a imponerse en los encuentros restantes y a esperar tropiezos de los equipos que se mantengan por encima.

Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (jueves 29 de octubre / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (martes 3 de noviembre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (domingo 8 de noviembre / 13:00 horas / estadio Los Chankas)

- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Más allá de la controversia arbitral, Pablo Guede valoró la inteligencia de Alianza Lima para ganar en Moquegua, pese al calor y las condiciones del campo. El técnico destacó el apoyo de la hinchada y recordó que quedan cuatro finales. (Liga 1)

Fixture que le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (jueves 29 de octubre / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Sporting Cristal vs FC Cajamarca (lunes 2 de noviembre / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 16: ADT vs Sporting Cristal (sábado 7 de noviembre / 13:00 horas / estadio Unión de Tarma)

- Fecha 17: Sporting Cristal vs Cienciano (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo)

Con Luis Iberico en un gran momento ofensivo, Sporting Cristal afrontará una visita exigente ante Cusco FC. El cuadro cusqueño necesita sumar tras caer ante Sport Huancayo y pretende dar el golpe frente a uno de los líderes del torneo. (Sporting Cristal)