Magaly Medina comprende situación de Andrea San Martín, pero le recomienda ir a terapia: “Debe ser desesperante”

La presentadora reconoció la carga que supone sostener un hogar y criar a las hijas, pero luego cuestionó la presencia de una pareja que, según su opinión, no le aportaría estabilidad a la influencer. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Andrea San Martín volvió a pronunciarse públicamente después de permanecer 48 horas en la carceleta, en medio de la denuncia por presunto maltrato a su hija menor. La influencer difundió un video en sus redes sociales para explicar por qué había decidido mantener silencio sobre el caso y aseguró que respetará las disposiciones de las entidades correspondientes antes de brindar declaraciones. Su mensaje fue comentado por Magaly Medina, quien, en la edición del 29 de octubre de Magaly TV, La Firme, analizó sus palabras, recordó una transmisión anterior de la influencer y reflexionó sobre las dificultades personales y familiares que enfrenta.

En el video difundido en Instagram, Andrea explicó que sabía que muchas personas esperaban una respuesta de su parte. Sin embargo, señaló que inicialmente había considerado la posibilidad de pronunciarse a través de los medios de comunicación, aunque las circunstancias cambiaron debido a determinadas disposiciones que debía cumplir.

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La influencer sostuvo que no quería publicar un comunicado únicamente para responder a las críticas y que, por el momento, consideraba necesario mantener la calma. También dejó claro que su decisión no respondía solamente a lo que ella quisiera hacer, sino a lo que consideraba que correspondía en las circunstancias actuales.

Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

“Sé que hay mucha gente que está esperando, que vio todas las cosas que están sucediendo. Yo, pues me pronuncie. En algún momento pensé hacerlo a través de los medios y demás, pero bueno, las circunstancias han cambiado bastante debido a ciertas disposiciones de las entidades que tengo que respetar. No quería hacer un comunicado ni nada por el estilo. No es fácil para mí, o sea, como madre. No se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que debo hacer. Y por este momento lo que corresponde es mantener la calma, ayudar a que estas cosas se aclaren de la manera corre-”, manifestó Andrea San Martín.

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Magaly Medina recuerda sus propias dificultades al hablar de Andrea San Martín: “Yo lo he pasado”. Captura: Magaly TV La Firme.

Tras escuchar esta primera parte, Magaly Medina destacó la tranquilidad que observó en la influencer durante la grabación. La conductora consideró que esa actitud debería mantenerse también en la vida cotidiana, especialmente cuando sus hijas están presentes.

“Qué calmada. Así debería de estar siempre, sobre todo cuando tiene que estar al interior de su casa y que sus hijas la vean de esa manera. Nadie dice que uno no puede perder la paciencia. Por supuesto, uno pierde la paciencia y a uno se le van los nervios con ciertas circunstancias. Pero así nos gusta verla”, expresó.

La periodista recordó entonces una transmisión anterior de Andrea San Martín, en la que, según comentó, se escuchaban los llantos y gritos de una de sus hijas mientras la influencer aparecía en cámara. Para Medina, aquella escena mostraba una actitud diferente a la que observó en el nuevo video.

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“Qué bueno fuese así el último vivo que hizo, donde su hija, tenía a su hija como, como fondo, con el llanto, los gritos y el berrinche de la niña. Y ella cada vez se iba transformando y su cara lo íbamos viendo todos. O sea, esa es una Andrea que nadie quiere ver. Sigamos con lo que ella dijo en su defensa”, agregó.

Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

Andrea San Martín asegura que no hablará del caso de su hija mientras deba respetar las disposiciones correspondientes

La exchica reality admitió que siente frustración al escuchar o leer algunas de las afirmaciones que circulan, pues considera que tiene respuestas para muchas de las preguntas que se están haciendo públicamente. Pese a ello, insistió en que no ofrecerá declaraciones por ahora y que esperará hasta que corresponda hacerlo.

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“A los medios de comunicación les agradezco quienes han sido prudentes, sensatos, responsables antes de emitir una opinión. Comprendo absolutamente qué son las especulaciones. Nada de esto que se ha dicho es real. Me encantaría poder hablar. Sí, siento medianamente una frustración cuando escucho y leo las cosas, y tengo muchas respuestas para cada una de las preguntas que se están haciendo. Sin embargo, vuelvo y repito: no lo voy a hacer. Yo tengo que actuar como me corresponde actuar, responsablemente. Bajo ninguna circunstancia voy a dar declaraciones. No importa cuánto tiempo pase, lo voy a respetar y posterior a eso es que yo voy a hablar”, sostuvo.

Magaly Medina recuerda sus propias dificultades al hablar de Andrea San Martín: “Yo lo he pasado”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina reflexiona sobre las dificultades económicas y la crianza de Andrea San Martín

Durante el programa, Magaly Medina planteó que la situación de Andrea San Martín podría entenderse también desde la presión que implica sostener un hogar y criar a dos hijas. La conductora señaló que la influencer tendría que buscar ingresos por su cuenta, cumplir con los gastos cotidianos y organizar sus responsabilidades familiares sin una pareja que, según su apreciación, asuma un papel de proveedor.

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“Yo creo que desde algún punto de vista hay que entender a esta mujer, esta chica que ha tenido dos parejas con los que ha tenido hijos, que tiene que lidiar prácticamente sola por autosostenerse, que no tiene una profesión, una carrera, que no está en un programa de televisión, no está en un reality, que tiene que vender cositas en, en, en TikTok de live, que tiene que ingeniárselas para cachuelear y traer algo de plata a su casa, pagar el departamento, pagar la luz, el agua, ver el colegio, ver el día a día de sus hijas, porque no tiene a ninguna, eh, pareja, digamos, protectora, proveedora a su lado que la pueda apoyar en esta crianza”, comentó.

La periodista describió las preocupaciones que, en su opinión, pueden surgir cuando una persona debe cubrir los gastos del hogar y garantizar las necesidades de sus hijos con ingresos limitados o variables. Para ilustrar esa presión, mencionó situaciones cotidianas, como no tener dinero para el pasaje o para preparar la lonchera de los niños.

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Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

“Debe ser desesperante amanecer en la mañana sin no tener plata para el pasaje, eh, no sé, o la lonchera de tus hijas. Debe ser desesperante. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por eso. Yo lo he pasado”, añadió. Medina reconoció así que las dificultades económicas pueden generar una carga emocional considerable. Sin embargo, estableció una diferencia entre comprender los problemas que enfrenta un adulto y permitir que esa frustración termine afectando a los hijos.

“Pero, eh, perder los estribos y desahogarte con las criaturas no trae nada bueno. Uno tiene que tragarse nuestros problemas de cómo sobrevivir, cómo cocinar sin hacerlos cómplices a nuestros hijos y sin que ellos vean que nos estamos peleando con el padre, que estamos discutiendo, que estamos, eh, destemplándonos frente a una cámara de televisión, que estamos gritando todo el día como locos en la casa”, manifestó.

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Andrea San Martín tiene prohibido acercarse a su hija y su abogado cuestiona su detención. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora insistió en que los niños necesitan un entorno en el que puedan sentirse protegidos, sin quedar involucrados en los conflictos personales o económicos de los adultos. Su reflexión se centró en la importancia de separar las preocupaciones de la vida cotidiana de la manera en que los padres se relacionan con sus hijos.

En esa línea, recomendó que Andrea busque herramientas para manejar la frustración y el estrés. Medina consideró que, cuando una persona siente que no puede afrontar sola una situación emocional compleja, solicitar ayuda profesional puede ser una alternativa para evitar que las tensiones se trasladen a la dinámica familiar.

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“Creo que tiene que entender eso y la única forma, creo, es manejar su ira, manejar su frustración. Y si no puedes hacerlo sola, si no puedes meditar, si no puedes hacer algo de, digamos, que aligere tu carga de estrés, entonces hay que solicitar ayuda. Yo creo que el Ministerio de la Mujer tiene psicólogos que la pueden ayudar. Yo creo que ahora hay instituciones, ONG que ayudan a mujeres solas a sobrellevar esta situación para que todo eso no se vea reflejado en una crianza distorsionada de los niños, para que los niños, sobre todo, vivan en un ambiente de amor y de paz, no de inquietud constante”, expresó.

Magaly Medina recuerda sus propias dificultades al hablar de Andrea San Martín: “Yo lo he pasado”. Captura: Magaly TV La Firme.

La presentadora añadió que los conflictos entre los padres pueden repercutir en la estabilidad emocional de los menores, especialmente cuando deben alternar entre dos hogares y quedan expuestos a disputas relacionadas con la tenencia o los gastos de crianza.

“Yo creo que es entendible. Además, una niña que está yendo de un lado a otro, su hija, eh, menor, que va con el papá, luego va con la mamá, se pelean por la, la, la tenencia compartida, se pe-- se pelean por A, B o Z, porque no me das plata, si me das plata, porque yo quiero más, yo quiero menos. Todo eso crea un clima de inestabilidad emocional para cualquier criatura. Sigamos viendo qué dice”, manifestó.

Magaly Medina recuerda sus propias dificultades al hablar de Andrea San Martín: “Yo lo he pasado”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina se refiere a Juan Víctor Sánchez y a la relación de Andrea con Yerko

En la parte final del segmento, Magaly Medina abordó la situación familiar de Andrea San Martín y recordó las disputas que la influencer mantiene desde hace tiempo con Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija. La conductora señaló que Sánchez habría declarado ante la Fiscalía que la menor le contó que vivía con su madre, su hermana y la actual pareja de la modelo.

Medina mencionó que se trataría de una relación que, según sus palabras, ha tenido idas y vueltas. También aludió a información sobre la vida sentimental de ese hombre, aunque reconoció que no tenía certeza sobre algunos de los datos que comentó.

“Eh, Juan Víctor Sánchez, el padre de su segunda hija, con quien tiene estos, estas disputas hace mucho tiempo, declaró ante la fiscalía que, eh, ella, su hija, le había contado, su hija menor, que vivía, eh, Andrea con su, con su otra hija, pero además también con un novio llamado Yerko, que creo que fue un novio con el que, que vivía en el norte y, y que le compró ella, por canje le sacó muebles a su departamento”, relató.

Magaly Medina recuerda sus propias dificultades al hablar de Andrea San Martín: “Yo lo he pasado”. Captura: Magaly TV La Firme.

A partir de esa referencia, Magaly planteó cuestionamientos sobre la convivencia de Andrea con una pareja y sobre el aporte que esa relación tendría en su vida cotidiana. La presentadora relacionó sus comentarios con la necesidad de estabilidad económica y emocional que, en su opinión, requiere una familia.

“Pero yo digo: si tu hija dice: «Vivimos en casa con el novio de mi mamá, el tal Yerko, y con mi otra hermanita». O sea, si tienes un novio en casa, ¿de qué lo tienes? ¿De adorno? Porque si ella está tan preocupada por su día a día, porque dice: «Tengo que trabajar», ¿para qué tienes un novio? ¿O también tienes que darle de comer al novio, mantener al novio? Yo no entiendo, eh”, cuestionó.

La conductora consideró que Andrea debería evaluar si sus relaciones sentimentales contribuyen a su bienestar o si, por el contrario, representan una fuente adicional de preocupación. Sus comentarios estuvieron centrados en la percepción de que una pareja debe aportar estabilidad y apoyo, especialmente cuando hay hijos involucrados.

“Y eso debería ella por lo menos tratar de procesar, que si tú repites patrones y te metes siempre con gente que no son más que un bulto en tu vida, que no te aportan estabilidad, que no te aportan nada, que ni siquiera te dan cierta, digamos, descanso y paz económico. Oye, ¿qué haces ahí? Lucha sola, trabaja sola por tus hijas. Pero tener a alguien metido ahí, ¿solo para qué?”, agregó.

Magaly Medina recuerda sus propias dificultades al hablar de Andrea San Martín: “Yo lo he pasado”. Captura: Magaly TV La Firme.