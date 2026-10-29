Paro del Sutep: Por qué marchan, qué reclaman y todo lo que debes saber sobre la movilización de HOY jueves 29 de octubre

El dirigente del SUTEP, Félix Soto, participa en una entrevista en el programa Hablemos Claro de Exitosa Noticias para abordar la convocatoria a un paro nacional de 24 horas. Durante el espacio informativo, se detallan las demandas del magisterio dirigidas al Gobierno central, incluyendo la reglamentación de beneficios y pensiones para docentes cesantes y jubilados, asignaciones presupuestarias para el sector educativo y demandas vinculadas a la seguridad ciudadana.

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El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) ratificó un paro nacional de 24 horas para este jueves 29 de octubre. La medida reunirá a docentes, auxiliares, maestros cesantes y jubilados, además de padres de familia que respalden la plataforma de reclamos del gremio.

El secretario general del sindicato, Lucio Castro, sostuvo que la protesta responde a compromisos laborales pendientes, al reclamo de una mayor asignación para el sector y a la demora en la aplicación de normas dirigidas a mejorar las pensiones de los docentes retirados. El dirigente anticipó una movilización multitudinaria en distintas regiones del país.

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La convocatoria ocurre después de más de 30 movilizaciones y reuniones con funcionarios y representantes del Congreso, según indicó Castro. El sindicato espera que la jornada abra una instancia de solución para sus demandas, aunque advirtió que podría impulsar una huelga nacional si no recibe respuestas del Gobierno.

Durante una entrevista en el programa Hablemos Claro de Exitosa, el dirigente Félix Soto aborda la convocatoria a un paro nacional de 24 horas anunciado por el SUTEP. En la transmisión se intercalan imágenes de movilizaciones docentes en las calles junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú, mientras se exponen reclamos sobre el presupuesto estatal y los montos de las pensiones para maestros cesantes y jubilados.

El sindicato exige que la inversión educativa llegue al 6% del PBI

El punto central del pliego es el pedido para que el presupuesto destinado a educación alcance el 6% del producto interno bruto, una meta que el Sutep vincula con las disposiciones constitucionales sobre la prioridad del sector. Castro cuestionó que la asignación permanezca en 4,9% y afirmó que ese nivel no cubre las necesidades de infraestructura, materiales, alimentación escolar ni condiciones de trabajo.

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Dos escolares preparan alimentos en un taller práctico dentro de una iniciativa que promueve competencias emprendedoras en Perú.

El dirigente pidió que el Congreso apruebe un presupuesto que refleje los anuncios sobre la prioridad de la educación pública. También reclamó que el Poder Ejecutivo y el Legislativo definan una ruta para atender las obligaciones laborales pendientes antes de que el conflicto sindical escale hacia una paralización de mayor duración.

Entre los reclamos figura el pago de compromisos derivados del convenio colectivo de 2025, así como la reglamentación de la Ley 31405. Castro sostuvo que el Estado debe discutir el impacto de las exoneraciones tributarias, que el sindicato calcula en unos USD 28.000 millones, y evaluar recursos para educación, prevención ante el fenómeno de El Niño y deudas con el magisterio.

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Docentes del sindicato Sutep marchan en una movilización en Perú, luego de que el Ministerio de Educación declarara improcedente la convocatoria de paro nacional. (Difusión)

Los docentes reclaman pagos pendientes de CTS, subsidios y asignaciones

El sindicato también exige el pago de la compensación por tiempo de servicios a docentes y auxiliares que trabajaron durante 2025. De acuerdo con Castro, algunos trabajadores dejaron de percibir ese beneficio desde enero y, a pocos días de terminar octubre, aún no habían recibido el monto que les corresponde.

Los trabajadores estatales no pueden sacar su CTS con la Ley del libre retiro como los privados, pero sí se proponen desde el Congreso iniciativas para que puedan sacar parte de este dinero. - Crédito Andina

La plataforma incorpora reclamos por demoras en el subsidio por luto y en la asignación por tiempo de servicios. El dirigente señaló que esos pagos deben entregarse durante el mes posterior al hecho que los origina. Sin embargo, afirmó que hay docentes que acumulan más de un año de espera por esos conceptos.

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La negociación colectiva incluye aumentos de asignaciones para maestros que laboran en zonas rurales, de frontera y del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. El Sutep también reclama avances en el pago de la deuda social y una discusión sobre incrementos salariales. Castro afirmó que las remuneraciones del sector no registran una mejora desde hace dos años.

El Sutep se alista para llevar a cabo su Tercera Asamblea Nacional de Delegados. Foto: difusión

La pensión de los maestros retirados se convirtió en otra demanda central

Los docentes cesantes y jubilados participarán de la movilización con un pedido específico: la reglamentación de la Ley 32581, orientada a establecer pensiones dignas para los maestros retirados. Félix Soto Guaringa, secretario nacional de ese sector, afirmó que las gestiones ante el Ministerio de Educación no derivaron en una propuesta concreta.

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Una mesa de trabajo sindical reúne documentos y planos que ilustran los reclamos salariales y de infraestructura escolar del Sutep en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soto sostuvo que cerca de 200 mil maestros jubilados reciben pensiones que, en varios casos, oscilan entre S/ 300 y S/ 750. El dirigente indicó que recibe S/ 750 tras 39 años de servicio y relató que una caja de medicamentos para tratar su diabetes cuesta S/ 360, un gasto que absorbe casi la mitad de ese ingreso mensual.

El proyecto de ley 4786 plantea que un maestro jubilado reciba una pensión equivalente a la remuneración de un docente de la primera escala magisterial, estimada en S/ 3.500. El Sutep sostiene que el Ministerio de Economía y Finanzas alegó restricciones presupuestarias. Castro pidió una salida gradual, con plazos de seis meses o un año, para atender a los retirados.

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La propuesta para aumentar las pensiones de los maestros y cesantes jubilados sigue dando vueltas en el Congreso. - Crédito SUTEP

El Minedu declaró improcedente la paralización y anunció descuentos

El Ministerio de Educación (Minedu) declaró improcedente el paro mediante la Resolución de Secretaría General N.° 239-2026-Minedu. La cartera indicó que la convocatoria no cumplió los requisitos previstos en el reglamento de la Ley 28988, que reconoce a la educación básica regular como un servicio público esencial.

Según el comunicado oficial, las direcciones regionales de Educación y las unidades de gestión educativa local deberán aplicar las disposiciones correspondientes si se concreta la medida. Los directores de las instituciones educativas tendrán 24 horas para informar la relación del personal que no asistió a dictar clases, tras lo cual se aplicarán descuentos por el día no trabajado y se evaluarán responsabilidades administrativas.

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Sutep anuncia paro de 24 horas este jueves 23 de mayo: ministro de Educación descarta movilización| Foto: Sutep (imagen referencial)

El reclamo gremial incorpora, además, medidas frente a la inseguridad y la extorsión que afectan a maestros, directores y propietarios de colegios. Castro alertó que el 52% de las instituciones educativas requiere reconstrucción y situó el déficit de infraestructura en S/ 180 mil millones. El Sutep planteó reforzar la prevención ante el fenómeno de El Niño, sobre todo en las regiones del norte, y señaló que el magisterio colaborará ante posibles emergencias.