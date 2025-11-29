Gabriel Costa se va de Universitario y se convirtió en la tercera salida: “No hay renovación automática y queda libre”

Gabriel Costa se va de Universitario y se convirtió en la tercera salida del club de cara al 2026.

Universitario de Deportes -el vigente tricampeón de la Liga 1- comenzó con la conformación de su plantilla para el pelear por el ‘tetra’ y avanzar lo más lejos posible en la próxima edición de la Copa Libertadores. Algunas salidas ya han sido confirmadas por el mismo club en las últimas horas.

El primero en dejar la institución exitosa fue el portero Sebastián Britos. De su partida se venía hablando desde mucho antes del final del campeonato, pero existía una mínima esperanza por parte del arquero y algunos hinchas de que se quedara.

Finalmente, la directiva no se comunicó con él y optó por darle oportunidad a guardameta de la casa para la próxima temporada: Diego Romero. El joven de 24 años retornará de su préstamo en Banfield, donde solo pudo atajar durante un cotejo, y asumirá su primera campaña como protagonista.

Después, la ‘U’ dio a conocer la salida de Diego Churín, quien llegó como flamante delantero, más no dio la talla, marcando apenas cinco goles en 28 partidos disputados y quedando por detrás de Alex Valera, José Rivera e inclusive Edison Flores al momento de la elección de los atacantes titulares.

Diego Churín y Sebastián Britos fueron las dos salidas confirmadas de Universitario de Deportes.

Ahora, se confirmó la tercera salida de Universitario, de acuerdo al periodista deportivo Gustavo Peralta. Gabriel Costa no seguirá en la institución al término de su contrato en diciembre del presente año. Esto a pesar de que se hablaba de una renovación automática semanas atrás.

"Información de Universitario de Deportes: Finalmente no hay renovación automática y Gabriel Costa queda libre este 31 de diciembre“, escribió el integrante de L1 Max en su cuenta de X (antes llamada Twitter).

Gabriel Costa no continuará en Universitario en 2026.

Los números de Gabriel Costa en Universitario

Gabriel Costa se fue de Alianza Lima y se mudó al clásico rival, Universitario de Deportes, en 2024, desatando múltiples de críticas. Otro hecho que le añadió más polémica a su fichaje al conjunto de Ate es que había perdido la final con los ‘blanquiazules’ ante los ‘cremas’ en la temporada previa.

‘Gabi’ llegó como un opción en el ataque y mediocampo, pudiendo alinear como interior o segundo delantero, pero, en ninguna logró consolidarse como titular. En su primera campaña, apenas pudo alternar en 15 compromisos con la camiseta ‘merengue’.

Aunque, el uruguayo nacionalizado peruano se las arregló para quedarse con el gol más gritado de aquel año. El jugador polifuncional marcó un golazo de tiro libre para el 1-0 ante UTC en el estadio Nacional, que decretó la victoria agónica de su elenco a los 93 minutos exactamente.

El volante anotó de tiro libre e hizo estallar el estadio Nacional. (Video: GOLPERU)

Después, en este 2025, Costa perdió más protagonismo. Ni con Fabián Bustos en el inicio, ni con Jorge Fossati posteriormente consiguió ganarse un espacio en la oncena titular, totalizando 20 partidos, con tan solo 350 minutos y dos asistencias en su haber.

Esto llevó a Álvaro Barco -director deportivo- y su equipo de trabajo a no renovarle el vínculo a ‘Gabi’ para el 2026. El nacido en Uruguay tendrá que evaluar opciones y marcharse a otro equipo. A mitad de esta temporada, tuvo la opción de fichar por Cienciano, la cual no se concretó.

Gabriel Costa y Diego Churín no continuarán en Universitario tras poco protagonismo.

Gabriel Costa, hasta el momento, ha vestido la camiseta de los tres grandes en el Perú: Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes. El futbolista, que no ocupa plaza de extranjero, podría sumar su cuarta camiseta en el país, siempre y cuando aparezca una opción.