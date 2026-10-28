Gobierno crea comisión para revisar el Nuevo Código Procesal Constitucional y proponer reformas

Sede principal del Ministerio de Justicia. (Foto: Andina)

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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conformó, mediante una resolución ministerial publicada hoy 27 de octubre en el Diario Oficial El Peruano, un grupo de trabajo sectorial encargado de revisar la Ley N° 31307, el Nuevo Código Procesal Constitucional, y proponer un proyecto de ley con reformas.

De acuerdo con la resolución, la iniciativa surge a 5 años de la entrada en vigencia de la norma, que regula los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad y los conflictos de competencia previstos en la Constitución.

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La resolución, firmada por el ministro Ernesto Álvarez, establece que el grupo de trabajo tendrá carácter temporal y dependerá directamente de la cartera de Justicia. Según el documento, la medida responde a la necesidad de “fortalecer y actualizar las normas adjetivas” contenidas en el código, en atención a los desarrollos jurisprudenciales, doctrinales y normativos registrados desde su promulgación en 2021.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Ernesto Álvarez Miranda. (Foto: Ministerio de Justicia)

Los miembros

El grupo de trabajo estará conformado por 4 autoridades del sector Justicia. Lo presidirá el viceministro de Justicia y la integrarán el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el director general de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria y el procurador público especializado en materia constitucional. Todos ejercerán sus funciones ad honorem y podrán designar representantes alternos dentro de un plazo de 2 días hábiles tras la publicación de la norma.

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La resolución también habilita al grupo a convocar, con acuerdo previo de sus integrantes, a instituciones públicas o privadas, especialistas y profesionales externos que puedan aportar al objetivo de la revisión. Asimismo, lo faculta para requerir información a otras entidades públicas y privadas durante el desarrollo de sus funciones.

Entre sus atribuciones, el grupo deberá realizar una revisión integral de la Ley N° 31307, consolidar los aportes que formulen instituciones, la academia y la sociedad civil, y formular finalmente el proyecto de ley con las modificaciones propuestas. También tendrá la obligación de presentar reportes mensuales al ministro de Justicia sobre los avances de su trabajo.

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Tribunal Constitucional

La Secretaría Técnica del grupo quedó a cargo de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, que brindará apoyo administrativo y técnico. Al término de su vigencia, ese organismo deberá remitir al ministro un informe final con el análisis de la norma vigente y las propuestas de reforma. La instalación del grupo deberá producirse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación de la resolución, y sus sesiones podrán realizarse de manera presencial o virtual.

El grupo de trabajo tendrá una vigencia de seis meses desde su instalación, con posibilidad de prórroga por períodos similares o menores mediante una nueva resolución ministerial.

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También revisan las leyes “procrimen”

En agosto pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó un grupo de trabajo sectorial encargado de revisar la normativa vigente en materia de criminalidad y proponer reformas legislativas.

El grupo estuvo presidido por el viceministro de Justicia, Juan Falconi Gálvez, junto al viceministro de Derechos Humanos, Gonzalo Muñoz Hernández; el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Inga Garay; y el director de Asuntos Criminológicos, Edward Vega Rojas. La integración de Falconi generó cuestionamientos, ya que fue apartado días antes de la Procuraduría General del Estado por incompatibilidad legal y presidió en 2017 la comisión que agilizó el indulto a Alberto Fujimori.

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La comisión se instaló el 27 de agosto con presencia de representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público. Tuvo una vigencia inicial de 30 días hábiles, prorrogables, y deberá enviar informes mensuales de avance al ministro.

El grupo de trabajo culminó su trabajo a inicios de octubre, según informó el abogado Carlos Caro; sin embargo, de momento, aún no se presenta algún proyecto de ley.