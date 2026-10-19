Ángela Leyva tuvo un debut productivo en la Liga de Grecia: anotó 16 puntos con AEK Atenas ante el vigente campeón

Ángela Leyva comenzó la Liga de Grecia con 16 puntos en un exigente duelo ante el vigente campeón. Crédito: AEK Atenas

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Ángela Leyva inició su participación en la Liga de Grecia con una actuación individual productiva. La atacante peruana anotó 16 puntos con el AEK Atenas, que cayó por 3-1 ante el Panathinaikos A.O., vigente campeón del torneo, en la primera jornada del campeonato. Pese al resultado adverso, la voleibolista nacional fue la segunda máxima anotadora de su equipo y destacó en un encuentro que exigió al conjunto ateniense.

El partido se disputó el sábado 17 de octubre y terminó con parciales de 25-16, 20-25, 26-24 y 25-18. El conjunto que tiene a Leyva en sus filas consiguió igualar el marcador por sets después de perder el primero, pero no pudo sostener la reacción ante un rival que aprovechó los momentos decisivos para quedarse con la victoria.

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La atacante peruana tuvo una participación importante en el rendimiento ofensivo del AEK Atenas. De sus 16 puntos, 12 llegaron mediante ataques, tres fueron producto de bloqueos y uno lo consiguió con el servicio. Además, registró un 37% de recepción positiva y un 11% de recepciones excelentes, de acuerdo con las estadísticas publicadas por la Federación Helénica de Voleibol.

Con esta producción, Leyva terminó como la segunda máxima anotadora de su equipo. La primera fue Terry Enweonwu, quien consiguió 21 puntos, mientras que Errika Gravari aportó 14 unidades. La peruana quedó así entre las principales referencias ofensivas del AEK en un partido complicado frente a uno de los equipos más fuertes del campeonato.

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Ángela Leyva tuvo un debut destacado en Grecia. Crédito: Puro Vóley

Su estreno en la competición oficial llega después de una etapa de preparación en la que comenzó a familiarizarse con sus nuevas compañeras y a sumar minutos con la camiseta amarilla y negra. En septiembre, Leyva disputó el torneo amistoso D. Tzanetis, en el que el AEK alcanzó la final y terminó como subcampeón tras perder ante ZAON.

Un debut exigente para el AEK Atenas

El encuentro comenzó con dominio de Panathinaikos, que se llevó el primer set por 25-16. Sin embargo, el AEK respondió en el segundo parcial, mejoró su rendimiento y consiguió imponerse por 25-20 para igualar el partido.

El tercer set fue el más disputado de la jornada. El equipo de Leyva llegó a tomar la iniciativa y mantuvo la pelea hasta los últimos puntos, pero Panathinaikos logró cerrar el parcial por 26-24. Esa diferencia resultó determinante, pues permitió al vigente campeón recuperar la ventaja y afrontar el cuarto set con la posibilidad de sentenciar el encuentro.

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En el último parcial, Panathinaikos volvió a imponer condiciones y ganó por 25-18 para sellar el triunfo por 3-1. De esta manera, el AEK no pudo comenzar la temporada con una victoria, aunque la producción de Leyva fue uno de los aspectos destacados de su presentación.

Ángela Leyva aportó 16 puntos en su debut en la Liga de Grecia con AEK Atenas ante el campeón. Crédito: AEK Atenas

Una nueva etapa para la voleibolista peruana

La llegada de Leyva al AEK Atenas representa un nuevo capítulo en su carrera internacional. Tras cuatro temporadas en Turquía y su paso por clubes de distintos países, la atacante nacional decidió continuar su trayectoria en Europa, esta vez en el vóley griego. El club oficializó su incorporación en septiembre, después de que la jugadora concluyera su etapa con el Besiktas.

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Su primera presentación oficial deja un registro individual de 16 puntos ante el vigente campeón, aunque el resultado colectivo no fue el esperado. El desafío para la voleibolista peruana y sus compañeras será seguir adaptándose y buscar sus primeros triunfos en las próximas jornadas de la Liga de Grecia.