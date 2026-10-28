Perú

Hijo de Leslie Stewart atropella a adulta mayor de 82 años en el Rímac y víctima permanece en UCI

La paciente, de 82 años, permanece en una clínica por lesiones en la cabeza y la cadera. Malek Rifai Stewart continúa detenido mientras la Policía investiga el accidente

La adulta mayor de 82 años permanece en UCI tras sufrir fracturas en el cráneo y la cadera, además de un coágulo en la cabeza
La adulta mayor de 82 años permanece en UCI tras sufrir fracturas en el cráneo y la cadera, además de un coágulo en la cabeza
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Una mujer de 82 años permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de ser atropellada en el distrito del Rímac por Malek Rifai Stewart, hijo de la actriz Leslie Stewart. La familia de la paciente informó que presenta fracturas en el cráneo y la cadera, además de un coágulo en la cabeza, por lo que teme que los gastos de hospitalización y tratamiento superen la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

El caso fue difundido por el programa Ocurre ahora, de ATV. Según la información expuesta en el noticiero, el accidente ocurrió cuando la adulta mayor cruzaba una vía del Rímac. La denuncia policial señala, de acuerdo con el reporte televisivo, que la mujer habría aparecido de manera imprevista en la pista, lo que habría impedido que el conductor frenara a tiempo.

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Tras el impacto, la víctima fue trasladada de emergencia a una clínica. Sus familiares indicaron que, aunque permanece consciente, su condición exige vigilancia médica permanente debido a la gravedad de las lesiones.

La familia informó que la paciente sufrió lesiones en la cabeza y la cadera

Los allegados de la mujer señalaron que el atropello le provocó fracturas en el cráneo y la cadera, además de un coágulo en la cabeza. Por esa razón, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos y no podría ser trasladada sin una evaluación médica que garantice su seguridad.

Uno de sus familiares expresó preocupación por la posibilidad de que la paciente sea movilizada a otro centro de salud. “Es delicado y tampoco se le puede mover, porque ¿y si pasan cosas mayores? A eso es lo que yo me preocupo”, manifestó ante las cámaras de ATV.

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La familia explicó que la adulta mayor requiere atención especializada y que su prioridad es que logre una recuperación completa. “Lo que queremos ahorita es que mi tía se recupere totalmente y que ellos asuman la responsabilidad”, declaró otro de sus allegados.

Malek Rifai Stewart, hijo de Leslie Stewart, permanece detenido en la comisaría del Rímac mientras continúan las investigaciones por el atropello
Malek Rifai Stewart, hijo de Leslie Stewart, permanece detenido en la comisaría del Rímac mientras continúan las investigaciones por el atropello

Temen que el SOAT no cubra todos los gastos de la atención médica

La situación médica también abrió una preocupación por los costos. Los familiares señalaron que el SOAT podría no ser suficiente para asumir todos los gastos que demande la hospitalización, la atención en UCI, los exámenes médicos y los tratamientos posteriores que requiera la mujer.

Según denunciaron, debieron firmar un pagaré para cubrir parte de los costos de la atención en la clínica. La familia teme que el límite de cobertura del seguro obligatorio no alcance ante la complejidad del cuadro clínico.

Los allegados también indicaron que un hombre que se presentó como padrino del conductor les propuso trasladar a la paciente a un hospital. Sin embargo, rechazaron esa alternativa por el estado de salud de la adulta mayor y por el riesgo que, a su juicio, implicaría movilizarla.

La decisión de un eventual traslado corresponde al personal médico y a los familiares responsables de la paciente. La familia pidió que se garantice la continuidad de la atención necesaria mientras se define quién asumirá los gastos que excedan la cobertura del seguro.

Malek Rifai Stewart permanece detenido mientras se investigan las circunstancias

De acuerdo con el reporte de Ocurre ahora, Malek Rifai Stewart permanece detenido en la comisaría del Rímac mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello.

La Policía Nacional del Perú deberá establecer cómo se produjo el accidente, contrastar las versiones disponibles y determinar las responsabilidades que correspondan. La denuncia policial recogida por el noticiero consigna que la víctima habría cruzado de manera imprevista, un elemento que forma parte de la investigación y que deberá ser evaluado junto con los demás medios de prueba.

Por ahora, no se ha informado de forma pública sobre una decisión fiscal o judicial vinculada con el conductor. Tampoco se han conocido detalles adicionales sobre la declaración que habría brindado en la dependencia policial.

Hasta el cierre de esta nota, Leslie Stewart no ha difundido un pronunciamiento público sobre el accidente que involucra a su hijo.

Leslie Stewart causa indignación con comentario.
Leslie Stewart no se ha pronunciado sobre accidente que provocó su hijo.

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