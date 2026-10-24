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Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo

Se inicia la segunda jornada con duelos vibrantes: Alianza Lima, Regatas Lima, Universitario y San Martín buscarán sostener su buen arranque en el torneo nacional

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
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Hoy, sábado 24 de octubre, arranca la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 con partidos emocionantes: Alianza Lima se medirá con Regatas Lima, Universitario de Deportes chocará con Deportivo Wanka, San Martín hará lo suyo con Deportivo Soan, y mucho más.

Las ‘pumas’, ‘santas’, chorrillanas y ‘blanquiazules’ iniciaron la competencia con el pie derecho tras los triunfos que sacaron en la jornada inaugural. Y buscarán prolongar el buen momento en busca de la clasificación a la siguiente etapa.

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Resultados de la fecha 2 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 24 de octubre

  • Perú Sub 19 vs Olva Latino (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Rebaza Acosta vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Regatas Lima vs Alianza Lima (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 25 de octubre

  • Universidad San Martín vs Deportivo Soan (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Géminis (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)
Así se jugará la fecha 2 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Así se jugará la fecha 2 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Canal TV para ver los partidos de la fecha 2

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 contará con transmisiones por señal abierta de Latina TV para los espectadores en Perú. La cadena emitirá los partidos del campeonato nacional mediante las dos frecuencias televisivas que ya había anunciado.

Los aficionados podrán seguir los encuentros sin pagar una suscripción. Además de la televisión, Latina habilitará su página web y su aplicación oficial para ver la programación de cada jornada desde dispositivos digitales.

Infobae Perú realizará la cobertura de la competencia con las previas de los partidos, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, los resultados y la actualización de la tabla de posiciones.

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El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Precios de entradas

Los boletos para asistir a los partidos ya están disponibles en el portal de Joinnus. Los ‘voleilovers’ podrán alentar a sus equipos desde las tribunas del Polideportivo Lucha Fuentes.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Así llegan Alianza Lima, Universitario, San Martín y Regatas Lima a la fecha 2

Alianza Lima defendió el tricampeonato con una victoria por 3-2 frente a Rebaza Acosta en la primera jornada de la Fase 1. El vigente campeón empezó el torneo con un triunfo ajustado, mientras que Regatas Lima venció 3-0 a Deportivo Géminis.

Universidad San Martín y Universitario de Deportes, los otros dos equipos que completaron el podio de la temporada anterior, también debutaron con victorias en sets corridos. Las ‘santas’ superaron a Circolo Sportivo Italiano y las ‘pumas’ hicieron lo propio ante Deportivo Soan.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3 sets a 2 en un partidazo por la primera jornada del vóley peruano - Crédito: Latina.

La segunda fecha de la Fase 1 se disputará el sábado 24 y el domingo 25 de octubre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Los 12 equipos afrontarán seis partidos, entre los que sobresale el duelo entre Regatas Lima y Alianza Lima.

El cruce reunirá a dos de los clubes más tradicionales y ganadores del vóley peruano. Ambos iniciaron la competencia con triunfos y llegarán a la jornada con la expectativa de sostener su arranque.

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