Laura Bozzo sigue internada: ¿cuál es el actual estado de salud de la conductora?

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

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La presentadora peruana preocupó a sus seguidores al ser internada de emergencia. En redes sociales circularon diversas teorías sobre su estado de salud, incluidas versiones sin confirmar sobre una supuesta muerte.

La salud de Laura Bozzo volvió a generar preocupación luego de que en redes sociales se difundieran rumores sobre una presunta muerte. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de esa versión. La conductora peruana permanece hospitalizada en la Ciudad de México, donde atraviesa una recuperación compleja tras una cirugía de urgencia.

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La presentadora, de 75 años, lleva más de diez días internada luego de una intervención por una úlcera perforada. Su evolución incluyó varias complicaciones, entre ellas una neumonía que todavía no habría cedido por completo.

Laura Bozzo habría cambiado su penthouse de Acapulco por deudas acumuladas

La conductora Martha Figueroa informó que Bozzo cumplía 12 días desde su traslado desde Acapulco a la capital mexicana. Según explicó, el estado de la presentadora registró una mejoría leve, aunque el cuadro pulmonar continuaba bajo observación.

“Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”, afirmó Figueroa.

Bozzo ingresó de emergencia la noche del 13 de octubre al Hospital General de Acapulco “El Quemado” por fuertes dolores abdominales. Los médicos detectaron una úlcera perforada, por lo que decidieron realizar una operación inmediata.

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Después de la cirugía, la recuperación se agravó. El programa Venga la Alegría informó que la conductora presentó peritonitis, choque séptico, neumonía, hipertensión pulmonar y un colapso del pulmón izquierdo.

Laura Bozzo permanece en una cama de hospital mientras su asistente Aarón Guerrero ofrece declaraciones sobre su estado de salud al programa De primera mano.

Ante la complejidad del cuadro, fue trasladada a un hospital de la Ciudad de México, donde permaneció en terapia intensiva. Durante los primeros días recibió asistencia respiratoria y sedación, mientras los médicos buscaban controlar las infecciones y estabilizar su condición.

Figueroa señaló también que la frecuencia cardíaca de Bozzo se encontraba estable. Agregó que, hasta ese momento, no había sido necesario volver a intubarla, un dato que fue interpretado como una señal favorable dentro de un proceso médico aún delicado.

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La familia de Laura Bozzo sigue de cerca su evolución médica

El 25 de octubre, el periodista Ernesto Buitrón difundió en Magaly TV información sobre una posible mejora en la salud de la conductora. El reporte se basó en una comunicación con Aarón Guerrero, chófer y asistente personal de Bozzo.

De acuerdo con esa versión, los médicos habrían conseguido controlar la septicemia y analizaban la posibilidad de trasladarla a una habitación común. Esa medida supondría su salida de terapia intensiva, aunque ni las hijas de la presentadora ni su asistente confirmaron públicamente que el cambio ya se hubiera concretado.

Alejandra de la Fuente, una de las hijas de la conductora, ofreció una actualización sobre el estado de su madre. “Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando”, expresó.

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La conductora Laura Bozzo aparece en un retrato previo y en una cama hospitalaria tras una intervención médica.

El conductor Pepillo Origel, amigo de Bozzo desde que ella vivía en Perú, contó que tuvo dificultades para obtener información directa. Según explicó, intentó comunicarse con la conductora, pero no recibió respuesta a través de su teléfono.

“Desde entonces nos escribíamos y todo, pero ahora que se encuentra enferma y todo, en el hospital y todo, no hemos podido... Su teléfono nadie lo contesta”, dijo Origel.

El presentador aseguró que las hijas de Bozzo, Alejandra y Vicky, se encuentran cerca de ella junto con otros familiares. También reveló que recibió una llamada desde Miami de Cristian Suárez, expareja de la conductora, quien quiso conocer novedades sobre su evolución.

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Origel señaló que Suárez tenía contacto con una de las hijas de Bozzo y que le habían comentado que ese día podían retirarle algunos tubos médicos. Pese a ello, indicó que prefería esperar una mejoría antes de acudir al hospital. “Prefiero esperarme tantito para que ya esté mejor e irla a ver, a saludarla”, afirmó.

Figueroa explicó que el acceso a la paciente es restringido por el área en la que permanece internada. Hasta ahora, la familia de Laura Bozzo no informó una fecha estimada para su alta hospitalaria ni emitió un nuevo parte médico sobre su evolución.