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Triunfo de autoridad de Rebaza Acosta por 3-2 sobre Atenea con una nueva exhibición de Sofía Neves en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La punta uruguaya volvió a ser decisiva para el conjunto del Callao, que celebró en Villa El Salvador. Del otro lado, las ‘diosas’ no sostuvieron sus momentos de protagonismo bajo el liderazgo de Nayla Da Silva

Un vistazo a la victoria del equipo de voleibol RAC contra Atenea . Celebra con las jugadoras este merecido triunfo en un encuentro lleno de acción y emoción. Latina Noticias
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Rebaza Acosta consiguió una victoria por 3-2 sobre Atlético Atenea en uno de los encuentros más disputados de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El cuadro chalaco se impuso con parciales de 21-25, 25-17, 25-23, 22-25 y 15-13 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

El duelo tuvo dos protagonistas ofensivas. Sofía Neves firmó 31 puntos, mientras que Nayla Da Silva alcanzó 32 unidades. La uruguaya volvió a resultar determinante en las acciones que definieron la victoria de Rebaza, pese a que la brasileña sostuvo a Atenea en los pasajes de mayor presión.

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Rebaza llegaba a esta fecha luego de perder 3-2 ante Alianza Lima, vigente tricampeón, en un partido en el que también extendió la definición hasta el quinto set. Atenea, por su parte, había iniciado su campaña con un triunfo por 3-0 sobre Olva Latino y buscaba mantener el puntaje perfecto.

Rebaza Acosta se impuso por 3-2 sobre Atlético Atenea por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Rebaza Acosta se impuso por 3-2 sobre Atlético Atenea por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Instagram Rebaza Acosta.

Atenea tomó ventaja, pero Rebaza respondió con bloqueo y saque

Las ‘diosas’ tomaron el control en el primer set y lo cerraron por 25-21. Da Silva fue la principal referencia en ataque, mientras Isabel Fernández ofreció una opción por el centro. Rebaza tuvo dificultades para detener los ataques de su rival y no encontró continuidad en sus primeros intentos ofensivos.

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El panorama cambió en la segunda manga. El equipo dirigido por Martín Rodríguez presionó desde el servicio, mejoró sus coberturas y encontró eficacia en el bloqueo de Aayinde Smith. Jeissy Chia ingresó en un momento oportuno y aportó para que las chalacas ampliaran la diferencia.

Durante el parcial, el sistema de video challenge dejó de funcionar por unos minutos y no permitió que Rebaza hiciera efectivo un reclamo. A pesar de esa incidencia, el equipo mantuvo el control y cerró con un saque largo de Saskya Silvano para establecer el 25-17.

Neves inclinó el tercer parcial después de una reacción de las ‘diosas’

Rebaza Acosta comenzó el tercer set con un 6-1 que obligó a Lorena Góngora a detener el juego. Neves encabezó esa racha, mientras Smith aportó un bloqueo sobre Da Silva. Atenea reaccionó luego del pedido de su entrenadora y consiguió igualar el desarrollo.

La jugadora Sofía Neves comparte su alegría tras la victoria de su equipo, destacando el esfuerzo y el progreso del conjunto. Analiza los detalles del partido y el trabajo que queda por delante. - Latina Noticias

Fernández le dio variantes a las ‘diosas, mientras Nicole Pérez empezó a tener mayor participación en ataque. El set entró en una fase de intercambios largos, con defensas exigidas y puntos que se extendieron por varios contactos en ambos campos.

En uno de esos rallies, Neves venció la resistencia de María José Rojas y devolvió el impulso a Rebaza. Greta Martinelli también aportó por el centro, aunque Atenea llegó a igualar 21-21 con una dejada de Da Silva.

El cierre quedó en manos de la uruguaya. Neves marcó el 25-23 y puso el 2-1 en sets para Rebaza Acosta, que logró sostener una diferencia mínima en un momento de máxima paridad.

Nayla Da Silva llevó la definición hasta el quinto set

Atenea salió con otra disposición en el cuarto parcial. Da Silva volvió a asumir protagonismo y Pérez resolvió un punto tras tres intentos, en una acción que permitió a las ‘diosas’ tomar ventaja en la recta decisiva.

Nayla Da Silva fue determinante para Atlético Atenea, pero su actuación no bastó para que las 'diosas' se lleven la victoria.
Nayla Da Silva fue determinante para Atlético Atenea, pero su actuación no bastó para que las 'diosas' se lleven la victoria.

Astrid Ruiz respondió para Rebaza y llevó el marcador a un empate 17-17. Sin embargo, Atenea tuvo mayor eficacia en los ataques finales. Da Silva anotó puntos relevantes en el tramo final y cerró el set por 25-22.

El partido se encaminó a un desempate, tal como le había ocurrido a Rebaza en la primera fecha ante Alianza Lima. Esa vez, las chalacas perdieron 15-13. En Villa El Salvador, el desenlace tuvo un resultado distinto.

Rebaza revirtió el inicio adverso y selló su primer triunfo

Atenea comenzó mejor el quinto set, con Da Silva en ataque y un punto de saque de María José Rojas. Rebaza reaccionó con Neves y dio vuelta el marcador para ponerse 3-2, antes de conseguir una jugada clave mediante el video challenge.

La revisión validó un ataque de Smith por el centro para el 7-5. Atenea volvió a adelantarse 10-8 con acciones de Andrea Ampuero y Pérez, pero Rebaza empató con un bloqueo de Smith y encontró una ventaja posterior gracias a Ruiz.

El cierre llegó con el servicio de Martinelli. La mala recepción de Atenea permitió que Rebaza Acosta asegurara el 15-13 definitivo, con el que sumó sus primeros dos puntos en la temporada. Atlético Atenea obtuvo una unidad tras disputar los cinco sets.

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