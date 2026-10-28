¿Hasta cuándo será el corte de agua en San Juan de Lurigancho? Vecinos afectados tras la rotura de una matriz que inundó calle principal del distrito

Una rotura de tubería provocó una inundación en la calle Las Maquinarias, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La acumulación de agua y lodo cubrió la vía pública y generó baches en el asfalto. Personal y maquinaria pesada de Sedapal, entre ellos una retroexcavadora y un camión cisterna, acudieron a la zona para realizar excavaciones y retirar el agua acumulada en la calzada. Vecinos reportaron la suspensión temporal del servicio de agua potable durante la emergencia.

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Los vecinos de San Juan de Lurigancho permanecen sin agua al cierre de esta nota tras la rotura de una matriz que provocó un aniego de alrededor de dos horas en la calle Las Maquinarias. La emergencia obligó al cierre temporal de la vía y afectó la circulación en los alrededores de la zona de Hacienda, donde el agua cubrió parte del asfalto y dejó lodo sobre la pista.

El incidente alteró las actividades de residentes, estudiantes y conductores que transitan por este sector del distrito. La acumulación de agua alcanzó varias cuadras y dificultó el paso de peatones, en especial en los puntos donde el pavimento ya presentaba huecos y desniveles. Los vecinos indicaron que las condiciones de la calle agravaron los problemas para movilizarse durante la mañana.

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Personal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) llegó al lugar para ejecutar labores de drenaje y retirar el agua acumulada. Las tareas se concentraron en la calle Las Maquinarias, donde la rotura de la tubería obligó a restringir el tránsito mientras se atendía la fuga. Hasta el cierre de la nota, no se había informado una hora para la reposición del suministro en las zonas afectadas.

Una retroexcavadora retira el lodo en la calle Las Maquinarias en San Juan de Lurigancho tras la rotura de una tubería matriz que causó el corte del servicio de agua.

El agua cubrió el asfalto y dejó lodo en una vía con deterioro previo

La interrupción del servicio alcanzó sectores cercanos a la zona donde ocurrió la rotura. Entre los puntos afectados figura la avenida Las Flores, donde los usuarios continuaban a la espera de que el agua vuelva a sus viviendas. La falta del servicio se extendió después de que se controló el aniego, según relataron residentes de la zona.

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El agua que se acumuló sobre el asfalto arrastró tierra y residuos hacia los bordes de la calle. Tras el descenso del nivel, quedaron zonas cubiertas de lodo que complicaron el desplazamiento de peatones y vehículos. Los residentes señalaron que la presencia de huecos en la pista aumentó el riesgo de tropiezos y daños para quienes circulan por el lugar.

Dos operarios utilizan una motobomba para retirar el agua acumulada en la calle Las Maquinarias tras la rotura de una tubería matriz en San Juan de Lurigancho.

Una vecina manifestó que la lluvia registrada en el distrito empeoró la situación, debido a que el agua se mezcló con el flujo que salió de la tubería dañada. También cuestionó el estado de la pista y de las veredas, que presentaban grietas y sectores deteriorados antes de la emergencia. Para los habitantes, el aniego expuso problemas que ya afectaban la circulación cotidiana en esta parte de San Juan de Lurigancho.

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La calle Las Maquinarias funciona como una vía de conexión para vecinos que se desplazan hacia avenidas principales y paraderos de transporte público. Por esa razón, el cierre temporal tuvo efectos en quienes debían salir de sus viviendas durante las primeras horas del día. La restricción se mantuvo mientras las cuadrillas retiraban el agua y evaluaban las condiciones de la tubería.

Un aniego cubre la calzada de la calle Las Maquinarias en San Juan de Lurigancho debido a la rotura de una tubería matriz que dejó sin servicio a la zona.

Varios escolares tuvieron dificultades para llegar a sus centros de estudios

El aniego también afectó a menores que se dirigían a clases. Algunos no pudieron llegar con normalidad a la avenida Vice, punto al que suelen acudir para tomar transporte hacia sus centros de estudios. La presencia de agua en la vía, junto con el barro que quedó sobre el pavimento, limitó el paso por los accesos habituales.

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Padres y vecinos optaron por buscar rutas alternas para evitar las zonas más afectadas. El problema se concentró en los tramos donde el agua cubrió parte de la calzada y redujo el espacio disponible para caminar. La dificultad fue mayor para quienes debían cruzar con mochilas, uniformes o acompañar a niños pequeños hacia los paraderos.

Un vehículo de limpieza y trabajadores retiran el agua acumulada en la calle Las Maquinarias de San Juan de Lurigancho tras la rotura de una matriz.

La emergencia ocurrió en un sector con movimiento constante de peatones y vehículos, por lo que el cierre de la calle generó demoras en los desplazamientos. La acumulación de agua obligó a algunos conductores a reducir la velocidad y buscar salidas por calles cercanas. Los residentes pidieron que la vía sea limpiada por completo una vez que terminen las labores de atención de la fuga.

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El corte de agua se sumó a las dificultades provocadas por el aniego. En viviendas de la avenida Las Flores y otros sectores cercanos, los usuarios quedaron a la espera de la reanudación del suministro para retomar actividades domésticas. El servicio de agua no había sido restablecido al cierre de esta nota, pese a que el personal técnico continuaba en la zona.

El agua acumulada tras un aniego cubre la calzada cerca del cruce de la calle Las Maquinarias y la avenida Las Flores en San Juan de Lurigancho.

Los vecinos esperan la reposición del servicio en los sectores afectados

La atención de la rotura incluye el retiro del agua acumulada y la revisión de la infraestructura dañada. El restablecimiento del servicio dependerá de la culminación de esas tareas y de las pruebas necesarias para verificar el funcionamiento de la red. Hasta el momento, no se comunicó el alcance exacto de la afectación ni el número de usuarios que permanecen sin suministro.

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Los vecinos de la calle Las Maquinarias y de la avenida Las Flores solicitaron información sobre el avance de los trabajos y sobre el horario estimado para el retorno del agua. Para las familias afectadas, la falta de suministro se mantiene como la principal preocupación luego de que el aniego dejó lodo y dificultades de tránsito en la zona.

Un camión de la empresa Sedapal interviene en la calle Las Maquinarias de San Juan de Lurigancho tras la rotura de una tubería matriz que causó un aniego.

La emergencia puso atención sobre el estado de la pista y las veredas del sector. Los residentes señalaron que el pavimento ya estaba cuarteado antes de la rotura de la matriz y que las lluvias acentuaron las condiciones de deterioro. Mientras continúan las labores en la red de agua, los vecinos esperan que la vía quede habilitada y que el servicio se normalice en las próximas horas.

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