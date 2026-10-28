Madre de Juan Víctor comparte pruebas que cuestionan versión del abogado de Andrea San Martín sobre el origen de las lesiones de su nieta

Alicia Díaz compartió fotografías de su nieta en bicicleta desde 2021 para cuestionar la explicación sobre el posible origen de las lesiones

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Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, difundió fotografías de su nieta para cuestionar la explicación planteada por la defensa de Andrea San Martín sobre el origen de las lesiones registradas en la menor. Las imágenes, compartidas en historias de Instagram, muestran que la niña practicaba con bicicletas desde 2021, según indicó la abuela paterna.

La publicación se produjo después de que Wilmer Arica, abogado de Andrea San Martín, reconociera que existe un certificado médico legal que consigna lesiones en la menor, aunque sostuvo que el documento no atribuye de manera directa las marcas a la madre ni establece la fecha exacta en que se produjeron.

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Como parte de su posición, el letrado señaló que la niña habría sufrido caídas mientras aprendía a montar bicicleta durante las vacaciones. También mencionó que existirían reportes de atenciones en el tópico de su colegio. Esa explicación fue cuestionada por Alicia Díaz, quien compartió registros de distintos momentos en los que su nieta aparece con bicicletas.

La investigación por presunta violencia física y psicológica contra la menor continúa en manos de las autoridades. El cuidado provisional de la niña quedó a cargo de Juan Víctor Sánchez por disposición judicial, una medida temporal y sujeta a revisión mientras se realizan las diligencias correspondientes.

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La abuela paterna publicó una imagen fechada en abril de 2021

En una de sus historias de Instagram, Alicia Díaz difundió una fotografía fechada el 20 de abril de 2021. En el registro aparece la menor con una bicicleta sin pedales, un tipo de vehículo que suele utilizarse en la primera etapa de aprendizaje para desarrollar equilibrio, coordinación y control de dirección.

“20 de abril 2021 con bicicleta sin pedales para que mantenga equilibrio, coordinación y dirección, no despega los pies del piso”, escribió Díaz sobre la imagen.

La publicación buscó poner en contexto las declaraciones de Wilmer Arica, quien afirmó que la menor habría aprendido a manejar bicicleta durante las últimas vacaciones y que ese proceso pudo incluir caídas.

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Wilmer Arica, abogado de Andrea San Martín, sostuvo que el certificado médico legal registra lesiones, pero no atribuye su autoría ni precisa cuándo ocurrieron

La madre de Juan Víctor Sánchez sostuvo, a partir de las fotografías que compartió, que la práctica con bicicletas no era una actividad reciente en la vida de su nieta.

Díaz también difundió una segunda fotografía, tomada a inicios de 2026, en la que se observa a Juan Víctor Sánchez junto a su hija mientras ella utiliza una bicicleta de dos ruedas. Según la abuela paterna, la niña mantuvo esta actividad hasta marzo de este año.

Con esos registros, Alicia Díaz intentó cuestionar la versión de que su nieta hubiera empezado recientemente a aprender a desplazarse en bicicleta.

La defensa de Andrea San Martín cuestionó la atribución de las lesiones

Wilmer Arica sostuvo que el informe médico legal no precisa la fecha en que se produjeron las marcas halladas en la menor. El abogado afirmó que esa falta de precisión impide atribuir de manera directa la responsabilidad a Andrea San Martín.

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“Ha habido lesiones, sí, pero no indica que han sido realizadas por la madre. Es más, ni siquiera indican cuándo han sido, de qué fecha”, manifestó el letrado ante las cámaras del programa de ATV.

También señaló que Juan Víctor Sánchez no habría presenciado directamente cómo se produjeron todas las lesiones que forman parte de la denuncia. Según Arica, el padre reconocería algunas marcas a partir del relato que recibió de la menor.

Reportaje del programa 'Magaly TV, la Firme' sobre la disputa legal entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez. El informe presenta documentos de la fiscalía y declaraciones de Wilmer Arica, abogado de San Martín, quien sostiene que las lesiones de la menor no pueden atribuirse directamente a la madre. Asimismo, se expone la postura de la defensa legal de Sánchez respecto al informe de medicina legal y las acciones judiciales emprendidas en la investigación. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La defensa de Sánchez sostiene una postura distinta. Gloria de la Cruz, abogada del padre de la niña, afirmó en el mismo programa que la coloración de las lesiones puede aportar elementos para establecer su antigüedad. Esa apreciación, al igual que las demás versiones difundidas, debe ser evaluada por los peritos y las autoridades a cargo del caso.

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En paralelo a la discusión pública, el Poder Judicial dispuso medidas de protección a favor de la menor. De acuerdo con las últimas informaciones, la niña permanecerá de manera provisional bajo el cuidado de su padre mientras avancen las investigaciones. La medida incluye restricciones temporales de acercamiento y contacto para Andrea San Martín.