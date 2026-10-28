Bus de la empresa 10 E es atacado a balazos y el conductor resulta herido

Los presuntos responsables escaparon a pie y se investiga si posteriormente abordaron un automóvil con lunas polarizadas para abandonar la zona (Créditos: Panamericana TV)

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Una unidad de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla, conocida como 10 E, fue atacada a balazos la noche del último martes en la avenida Zarumilla, a la altura de la cuadra 16. El conductor recibió dos impactos de bala: uno en el brazo y otro a la altura del tórax.

Según informó Buenos Días Perú, de Panamericana Televisión, al menos tres sujetos habrían descendido de otro vehículo de transporte público cerca de un paradero. Desde ese lugar, se aproximaron al bus y efectuaron disparos contra el chofer.

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El trabajador resultó herido, aunque su estado de salud es estable. Tras lo ocurrido, fue trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde recibió atención médica. Horas después, fue dado de alta.

El atentado se produjo a pocos metros del lugar donde los presuntos responsables descendieron del otro transporte. La cercanía entre ambos vehículos habría permitido que los sujetos se aproximaran rápidamente a la unidad de Santo Cristo de Pachacamilla antes de abrir fuego.

Los presuntos responsables escaparon a pie y se investiga si posteriormente abordaron un automóvil con lunas polarizadas para abandonar la zona - Créditos: Captura de pantalla de Buenos días Perú de Panamericana TV.

Las imágenes y la fuga de los involucrados

El reporte televisivo indicó que los presuntos responsables realizaron seis disparos durante la agresión. Una cámara de seguridad registró la huida de uno de los implicados, quien aparentemente portaba un arma de fuego.

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Las imágenes forman parte de los elementos que permitirán establecer la secuencia de los hechos y la participación de cada sospechoso. La Policía investiga si el hombre captado por las cámaras fue quien accionó el arma o si cumplió otra función dentro del grupo.

De acuerdo con la información difundida por el programa de Panamericana Televisión, los agresores escaparon inicialmente a pie. Luego, habrían abordado un automóvil con lunas polarizadas para alejarse de la avenida Zarumilla.

La intervención de tres personas es una de las hipótesis que se maneja en torno al caso. La investigación busca precisar el papel de cada uno de los involucrados, así como determinar si el vehículo utilizado para escapar esperaba a los atacantes cerca del lugar.

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El registro de videovigilancia muestra a uno de los sospechosos mientras abandona la zona. Sin embargo, todavía no se ha establecido si ese hombre realizó los disparos o si acompañó a quienes ejecutaron el atentado contra la unidad de transporte público.

Las diligencias también deberán esclarecer la ruta seguida por los implicados después de dejar la avenida Zarumilla. La información inicial sostiene que huyeron a pie y que, posteriormente, se trasladaron en un auto con lunas polarizadas.

La Policía investiga si existe una relación entre ambos episodios y las amenazas que anteriormente habrían recibido los transportistas, atribuidas a la organización criminal conocida como Los Trujillanos - Créditos: Captura de pantalla de Buenos días Perú de Panamericana TV.

El antecedente contra otro vehículo de la 10 E

Este no es el primer hecho violento que afecta a Santo Cristo de Pachacamilla en las últimas semanas. En menos de un mes, otra unidad de la compañía también fue atacada a balazos y su conductor resultó herido.

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En aquella oportunidad, los transportistas atribuyeron las amenazas a personas identificadas como Los Trujillanos. Esa versión surgió luego del primer atentado contra uno de los buses de la 10 E, que dejó a otro trabajador lesionado.

El nuevo episodio ocurrió mientras se mantiene la preocupación entre los conductores de la empresa. Los dos ataques reportados en menos de un mes tuvieron como blanco vehículos de la misma compañía y dejaron choferes heridos.

Sin embargo, todavía no se ha determinado si los presuntos responsables de lo ocurrido anoche están vinculados con el caso anterior. La Policía investiga si se trata de los mismos delincuentes mencionados por los transportistas o de otro grupo.

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La indagación deberá establecer si ambos atentados presentan características similares, más allá de que las víctimas fueron trabajadores de la 10 E. Por ahora, no se ha confirmado una conexión entre los dos episodios.

El conductor baleado permanece fuera de peligro luego de haber sido atendido en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. La identificación de los involucrados y el posible vínculo entre los ataques serán aspectos centrales de las investigaciones.