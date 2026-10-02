Nicole Pérez se rindió ante Julieta Lazcano y mostró emoción por jugar juntas en Atlético Atenea: “Es mi ídola”

Nicole Pérez y Julieta Lazcano jugarán en Atlético Atenea la temporada 2026/2027.

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Atlético Atenea se alista para su debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras su presentación oficial frente la selección peruana Sub 19. Las ‘diosas’ celebraron su primer trinfo ante el combinado nacional y los hinchas se ilusionan en el torneo nacional.

Lorena Góngora dio a conocer su plantel con 20 jugadoras entre experimentadas y juveniles, donde Julieta Lazcano y Nicole Pérez son las que destacan.

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“Julieta Lazcano es mi ídola”

Nicole Pérez mostró su emoción de compartir equipo con Julieta Lazcano porque reveló que siempre la admiró y fue su referente desde pequeña. Ambas son jugadoras claves de Atlético Atenea y buscarán mejorar la campaña pasada, donde las ‘diosas’ fueron la revelación de la Liga Peruana de vóley.

“Es reloco, porque yo a Juli la veía desde que era chiquita. Creo que llegué a entrenar una sola vez cuando era muy chiquita, muy chiquita, pero yo tenía catorce o quince años, y Juli ya se retiraba. Así que es como reloco empezar a vivir esto con ella, porque yo la veía desde que era chica, como Yamila Nizetich. Eran mis ídolas, ¿entendés? Y poder jugar es buenazo, porque yo pensaba que no iba a llegar a poder jugar con vos", aseguró la atacante en conversación con Latina Deportes.

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La atacante mostró su emoción por compartir equipo con la olímpica en Atlético Atenea. (Latina Deportes)

Segundo amistoso de Atlético Atenea

Atlético Atenea enfrentará a Regatas Lima en su segundo amistoso de preparación antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La presidente del club, Alexandra Villarán, anunció que el partido se disputará el domingo 11 de octubre a las 17.30 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Latina Televisión transmitirá el encuentro.

El equipo dirigido por Lorena Góngora busca sumar partidos de preparación para llegar en condiciones al comienzo de la competencia. Julieta Lazcano y Nicole Pérez aparecen entre las principales figuras de las ‘diosas’.

Atlético Atenea jugará segundo amistoso previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Plantel oficial de Atlético Atenea para la temporada 2026/2027

Brenda Quiroz Ampuero (colocadora) María José Rojas Ecker (colocadora) Irma Palacios (colocadora) Ana Manrique Tay Wo Chong (colocadora) Nayeli Vilchez (colocadora) Nayla Da Silva (opuesta) Thaisa McLeod Alva (opuesta) Nicole Pérez (receptora) Andrea Ampuero (receptora) Nahir Cueva Coaguila (receptora) Bárbara Agresott (receptora) Arriana Vásquez (receptora) Valentina Valera Gonzáles (receptora) Saskya Silvano (bloqueadora) Julieta Lezcano (bloqueadora) Isabel Fernández (bloqueadora) Valentina Barrientos (bloqueadora) Almendra Escobedo (líbero) Macarena Zegarra (líbero) Susan Egoávil (líbero)

La técnica de Atlético Atenea advirtió que el campeonato se presenta más equilibrado que en ediciones anteriores. Esa paridad, dijo, obliga al club a elevar su rendimiento sin buscar excusas (Club Atlético Atenea)

Así quedó Atlético Atenea con Perú Sub 19 en amistoso

Atlético Atenea venció por 3-0 a la selección peruana sub-19 durante la presentación de su plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

El equipo limeño se impuso con parciales de 25-21, 25-21 y 25-21 en el coliseo Carmela Estrella de Chosica, ante hinchas que asistieron para conocer a las jugadoras del renovado plantel.

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La selección juvenil también participará en la primera etapa del torneo doméstico, según confirmó días atrás el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vargas.

La argentina Julieta Lezcano, ex campeona con Alianza Lima, no pudo disputar el encuentro por problemas de salud, pero sí estuvo en el amistoso frente Circolo Sportivo Italiano el pasado jueves 1 de octubre a puertas cerradas.

Atlético Atenea jugó con Perú Sub 19 en el Atenea Open 2026 en Chosica.