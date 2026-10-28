Caso Lizeth Marzano: Notario Carpio firma acuerdo con Marisel Linares, pero no se retracta de denuncia por ‘falsa transacción del auto’

Julio César Mendoza, abogado de la familia Marzano, explicó que el acuerdo extrajudicial entre el notario Donato Carpio y Marisel Linares buscó compensar los gastos legales que él afrontó tras denunciar el presunto uso de un sello de su despacho. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El acuerdo extrajudicial entre Marisel Linares y el notario Donato Carpio no supone que este último se haya retractado de la denuncia que presentó por el presunto uso de un sello de su notaría en un documento relacionado con una transferencia vehicular y relacionado al atropello de Lizeth Marzano. Así lo explicó Julio César Mendoza, abogado de la familia Marzano, quien precisó que el entendimiento entre ambas partes estuvo relacionado con los gastos legales que el notario tuvo que afrontar a raíz de la controversia.

Donato Carpio explica por qué firmó un acuerdo con Marisel Linares tras denunciar el uso de un sello falso. Captura: Magaly TV La Firme.

La explicación resulta importante porque la firma del acuerdo podría interpretarse como el cierre de todos los cuestionamientos que surgieron después de que Carpio denunciara el uso de un sello que, según afirmó, no pertenecía a su despacho. Sin embargo, el letrado señaló que existe una diferencia entre la compensación económica acordada entre el notario y Linares y la investigación relacionada con la presunta afectación de la fe pública.

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Donato Carpio explica por qué firmó un acuerdo con Marisel Linares tras denunciar el uso de un sello falso. Captura: Magaly TV La Firme.

Según Mendoza, la defensa de la exconductora presentó el documento extrajudicial ante la Fiscalía para sostener que el notario ya había recibido una reparación por los daños que alegaba haber sufrido. No obstante, el abogado explicó que el caso continúa en otra fiscalía y bajo un expediente distinto, debido a la naturaleza del presunto delito.

La controversia se originó luego de que Donato Carpio en marzo de este año cuestionara la autenticidad de un documento relacionado con una transferencia vehicular que habría sido realizada en su notaría. El titular de la notaría Carpio Vélez sostuvo que el sello que aparecía en la documentación no correspondía a su despacho y que la minuta cuestionada no figuraba en sus registros.

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Donato Carpio explica por qué firmó un acuerdo con Marisel Linares tras denunciar el uso de un sello falso. Captura: Magaly TV La Firme.

Tras denunciar el hecho, el notario afrontó gastos para su defensa y alegó que la situación había perjudicado su reputación profesional. Posteriormente, llegó a un acuerdo extrajudicial con Marisel Linares para resolver el aspecto económico de la controversia. Sin embargo, ese entendimiento no implica, por sí mismo, que haya cambiado su versión sobre lo ocurrido con el documento vehicular.

Donato Carpio explica por qué firmó un acuerdo con Marisel Linares tras denunciar el uso de un sello falso. Captura: Magaly TV La Firme.

Abogado de la familia Marzano explica por qué continúa la investigación

Julio César Mendoza precisó que el caso no se limita al eventual perjuicio que pudo haber sufrido Donato Carpio como titular de una notaría. Según explicó, el presunto uso de un sello falso involucra la fe pública, un bien jurídico que protege la confianza de la sociedad en la autenticidad de los documentos y en los procedimientos que permiten acreditar determinados actos.

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Por ese motivo, indicó que la denuncia continúa tramitándose en otra fiscalía. La existencia de un acuerdo entre las personas involucradas no determina automáticamente que una investigación de naturaleza penal deba concluir, pues corresponde a las autoridades evaluar los hechos y establecer las consecuencias legales que pudieran derivarse.

La defensa de Marisel Linares presentó el acuerdo extrajudicial con el argumento de que el notario ya había recibido una compensación por los daños que alegaba. Sin embargo, de acuerdo con la explicación del abogado de la familia Marzano, ese aspecto debe distinguirse de la investigación sobre el presunto uso del sello de la notaría.

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Donato Carpio explica por qué firmó un acuerdo con Marisel Linares tras denunciar el uso de un sello falso. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Por qué Donato Carpio llegó a un acuerdo con Marisel Linares?

El notario Donato Carpio confirmó que llegó a una transacción extrajudicial con Marisel Linares después de denunciar el presunto uso de un sello falso en un documento relacionado con una transferencia vehicular.

Donato Carpio explica por qué firmó un acuerdo con Marisel Linares tras denunciar el uso de un sello falso. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con la información proporcionada sobre sus declaraciones, Carpio explicó que el acuerdo buscaba resarcir los gastos de su defensa y compensar el perjuicio personal que alegaba haber sufrido a raíz de la controversia. Según relató Gino Marzano, durante las conversaciones el notario sostuvo que el caso había afectado su reputación, sus relaciones con clientes y proveedores y lo había expuesto a auditorías.

La negociación permitió que ambas partes firmaran un documento con condiciones específicas, entre ellas una cláusula de confidencialidad que limitaba la posibilidad de que el notario brindara detalles del acuerdo a los medios de comunicación.

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Donato Carpio explica por qué firmó un acuerdo con Marisel Linares tras denunciar el uso de un sello falso. Captura: Magaly TV La Firme.

La firma de ese documento no significó que Carpio aceptara como auténtica la operación vehicular cuestionada. Por el contrario, el notario mantuvo su posición de que el sello utilizado no pertenecía a su despacho y de que la minuta no figuraba en sus archivos.

Cuando le preguntaron por qué había denunciado el presunto uso de un sello falso y posteriormente había firmado un acuerdo extrajudicial, respondió: “No hay ninguna contradicción”.

El notario también fue consultado sobre la operación cuestionada y sostuvo: “Eso es aparte, eso sigue siendo veraz”. La declaración fue presentada como una manera de distinguir el acuerdo resarcitorio de la versión que había ofrecido sobre la presunta irregularidad documental.

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Donato Carpio explica por qué firmó un acuerdo con Marisel Linares tras denunciar el uso de un sello falso. Captura: Magaly TV La Firme.

Gino Marzano relata cómo confirmó la denuncia del notario

Por su parte, Gino Marzano, hermano de Lizeth Marzano, contó que intentó obtener información sobre la denuncia a través de la Fiscalía, pero le respondieron que no podían proporcionársela.

Ante esa respuesta, decidió acudir directamente a la notaría y solicitar una conversación con Donato Carpio. Según su relato, el titular del despacho confirmó la información que aparecía en el extracto que había revisado y le ratificó que había denunciado a Marisel Linares por afirmar que realizó una transferencia vehicular en su notaría.

Gino señaló que Carpio también le proporcionó los números de la Fiscalía y del expediente. De esa manera, pudo conocer más detalles sobre la existencia del procedimiento relacionado con el documento cuestionado.

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Marzano también relató que Linares y su abogado acudieron a la notaría para negociar el acuerdo extrajudicial. Durante esas conversaciones, el notario habría explicado los perjuicios que, según su versión, le había ocasionado la controversia y los gastos que tuvo que asumir para defenderse.

Donato Carpio explica por qué firmó un acuerdo con Marisel Linares tras denunciar el uso de un sello falso. Captura: Magaly TV La Firme.

Gino Marzano cuestiona que Marisel Linares solicite salir del proceso

En paralelo, Gino Marzano calificó de “inaudito” el pedido de Marisel Linares para quedar fuera del proceso judicial relacionado con el caso. El hermano de Lizeth Marzano consideró que la participación de la exconductora debía evaluarse teniendo en cuenta sus actuaciones posteriores al accidente.

Marzano sostuvo que Linares habría intentado transferir el vehículo a un tercero para eximir de responsabilidad a una persona vinculada a los medios de comunicación. Esta afirmación corresponde a su interpretación de los hechos y no debe presentarse como una responsabilidad acreditada.

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Asimismo, señaló que Linares tendría un papel importante en el caso debido a una reunión que, según indicó, habría sostenido con Adrián Villar y su padre en un parque horas después de lo ocurrido.

Donato Carpio explica por qué firmó un acuerdo con Marisel Linares tras denunciar el uso de un sello falso. Captura: Magaly TV La Firme.