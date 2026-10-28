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Eddie Fleischman fulminó a Alex Valera tras indirecta por crítica a Universitario: “Jugador categoría pantufla”

El delantero de la ‘U’ lanzó polémicas publicaciones y el periodista deportivo respondió con todo. Comparó el rendimiento del ‘9′ con los ‘cremas’ y la selección peruana

Eddie Fleischman lanzó duro comentario contra Alex Valera.
Eddie Fleischman lanzó duro comentario contra Alex Valera.
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Eddie Fleischman y Alex Valera protagonizaron una polémica que generó muchas reacciones. Todo empezó cuando el periodista deportivo criticó duramente las ‘cláusulas de miedo’ en la previa del duelo entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II. Álvaro Rojas y Paolo Reyna no jugaron contra la ‘U’ por estar en condición de préstamo.

Su opinión no pasó desapercibido y el delantero aprovechó para mandar una indirecta luego del triunfo ‘crema’ por 3-0 en el estadio Monumental. El ‘9′ usó sus redes sociales para pronunciarse y todo apuntó que era dirigido al presentador.

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“El Colorado, casualidad, ya no sale a vender su humo, como siempre lo hace, desde el año pasado”, “El que ladra demasiado es porque algo le incomoda”; apuntó Valera en historias de Instagram.

Las indirectas de Alex Valera a Eddie Fleischman.
Las indirectas de Alex Valera a Eddie Fleischman.

¿Qué le respondió Eddie Fleischman a Alex Valera?

Tras las indirectas de Alex Valera, Eddie Fleischman no se quedó callado y fiel a su estilo respondió con todo. El periodista deportivo fulminó al delantero de Universitario de Deportes y resaltó que su bajo nivel de rendimiento con la selección peruana.

“De repente, Valera se picó un poco; yo lo puedo entender porque también me picaría porque estuvimos comentando que los rendimientos que él tiene en la Liga 1 no se parecen para nada a los que tiene en la selección peruana”, apuntó el comunicador en su programa ‘Full Deporte’.

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Además, el ‘Colorado’ lanzó un duro calificativo: “Entonces, de repente les molesta porque uno dice: “Tenemos jugadores de categoría pantufla, para usar dentro de casa nomás, no para salir”. Tú no sales con pantufla. Si tenemos una selección con muchos jugadores cuyo techo no les ha dado para destacar en el extranjero, yo lo lamento y los entiendo que les moleste, pues que les pique, pero ese no es mi tema. Nosotros tenemos que comentar la realidad que vemos”.

El periodista deportivo se refirió al delantero de Universitario. (Full deporte)

Esto dijo Eddie Fleischman sobre las ‘cláusulas de miedo’

Para el comunicador, las cláusulas de préstamo que impiden a un futbolista enfrentar a su club de origen expresan temor y no una decisión deportiva válida. Eddie Fleischman rechazó que las directivas limiten a un jugador cedido cuando debe medirse con la institución propietaria de su pase.

“Me parece una cobardía. Me daría vergüenza pertenecer a una directiva que pide algo así”, afirmó durante el programa. Luego reforzó su cuestionamiento: “No sean cagones con esas cláusulas. Eso es una cobardía, debería darles vergüenza”.

El periodista sostuvo que el propósito de una cesión debería ser darle continuidad a un deportista que no tiene espacio en su equipo y permitirle exhibir su capacidad. Desde su perspectiva, el club dueño de los derechos debe aspirar a que el jugador se destaque sin restricciones.

El periodista califica de cobardía las restricciones a cedidos y sostiene que los clubes propietarios deben permitirles brillar incluso ante sus antiguos equipos para elevar su cotización en partidos de alta exposición (X: Juego Cruzado)

Fleischman describió el mensaje que transmitiría a un futbolista prestado: “Anda donde vas a jugar, rómpela y bien acá. ¿Puedo jugar contra ti? Escúchame, gánanos. No eres mi jugador”.

Uno de sus interlocutores planteó que el cuadro receptor paga el salario y puede verse perjudicado si el cedido lo elimina. El comunicador respondió que una gran actuación eleva el precio del pase: “Tu cotización de un jugador mío subió cinco veces”.

También comparó estas cláusulas con las restricciones sobre escenarios deportivos. “Una cobardía, igual que lo de las canchas”, sentenció.

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