Perú

Francotiradores, drones y brigadas especiales: el operativo de alta seguridad que blinda la visita del papa León XIV a Cusco

El aeropuerto Alejandro Velasco Astete reprogramará catorce conexiones comerciales durante varias horas diurnas mientras un contingente de más de 4.000 policias resguardará la histórica llegada del pontífice

El papa León XIV aterriza en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos.
El papa León XIV aterriza en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos.
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Cusco desplegará a más de 4.000 policías para la visita del papa León XIV prevista para el 15 de noviembre, con un operativo que incluirá agentes de seguridad del Estado, equipos SWAT, francotiradores, unidades caninas y sistemas antidrones.

El aeropuerto Alejandro Velasco Astete restringirá sus operaciones entre las 7:45 y las 15:05, una medida que afectará a 14 vuelos. Las aerolíneas y la Dirección General de Aeronáutica Civil coordinan la redistribución de los servicios, indicó el gerente del terminal Jonathan Pareja a Latina.

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En Sacsayhuamán se concentrarán 2.300 policías y en la Plaza Mayor habrá otros 1.100, además de 500 militares y 4.000 voluntarios. El recorrido del Papamóvil partirá del aeropuerto por las avenidas Velasco Astete y El Sol, pasará por la Plaza de Armas y terminará en Sacsayhuamán.

Al describir los recursos previstos para la jornada, el jefe de la Región Policial Cusco, Virgilio Velásquez, afirmó a Latina, canal peruano de televisión: “Vienen policías especializados de Lima, de diferentes unidades. Tenemos policías de seguridad del Estado, tenemos SWAT, tenemos francotiradores que vamos a distribuir, tenemos antidrones, tenemos policía canina...”

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El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha pasado con el papamóvil por la Puerta del Sol camino del Estado Santiago Bernabéu. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 08 JUNIO 2026;AMBIENTE;LLEGADA;PAPA;LEÓN XIV;CATEDRAL DE LA ALMUDENA;ALMUDENA;MADRID;ESPAÑA 08/6/2026
El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha pasado con el papamóvil por la Puerta del Sol camino del Estado Santiago Bernabéu. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 08 JUNIO 2026;AMBIENTE;LLEGADA;PAPA;LEÓN XIV;CATEDRAL DE LA ALMUDENA;ALMUDENA;MADRID;ESPAÑA 08/6/2026

El alcalde de Cusco, Luis Pantoja, participó de una inspección de la ruta junto con otras autoridades. “Iremos viendo qué es lo que está faltando”, señaló durante la revisión del trayecto.

Aeropuerto de Cusco suspenderá vuelos el 15 de noviembre

El aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete interrumpirá sus operaciones durante casi ocho horas el próximo 15 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV. La medida, que afectará a decenas de vuelos comerciales, busca garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el traslado del pontífice por la ciudad.

Según informaron este lunes las autoridades locales, las operaciones aéreas quedarán suspendidas entre las 7:45 y las 15:05 horas (12:45 y 20:05 GMT) de esa jornada. La disposición obligará a las aerolíneas a reorganizar sus itinerarios y representa uno de los principales ajustes logísticos previstos para la etapa cusqueña del recorrido papal por el país.

De acuerdo con la emisora RPP, el gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte de la municipalidad de Cusco, Reynaldo Bellido, precisó los límites exactos de la medida.

Montaje con la fachada del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco y un papa que saluda con la mano derecha en primer plano
El aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco suspenderá sus vuelos comerciales durante casi ocho horas por la visita del papa León XIV a Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

“El último vuelo que va a llegar al Cusco es a las 7:15 de la mañana. Por lo cual va a estar suspendido el día 15, en horas de la mañana, los vuelos hasta que se retire el papa”, declaró el funcionario al medio radial.

¿Por qué se suspenderán los vuelos?

La decisión fue adoptada como parte del operativo de seguridad diseñado para el viaje del pontífice y fue trasladada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). Esta última se encargó, a su vez, de informar a las compañías aéreas que operan con frecuencia hacia el principal destino turístico de Perú.

El ajuste busca reducir las complicaciones logísticas asociadas a la llegada de un gran número de visitantes a Cusco durante el fin de semana de la visita. Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros con vuelos programados para el 15 de noviembre que se comuniquen con sus respectivas aerolíneas para confirmar horarios actualizados y posibles reprogramaciones.

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