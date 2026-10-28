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CD Moquegua denuncia llamadas y mensajes intimidatorios contra sus futbolistas: “Atentan contra sus principios y valores”

A través de un pronunciamiento oficial, el equipo sureño rechazó estas conductas y advirtió que actuará con firmeza para proteger a sus integrantes y a la institución

CD Moquegua denuncia presuntos actos antideportivos contra sus jugadores y tomará acciones legales.
CD Moquegua denuncia presuntos actos antideportivos contra sus jugadores y tomará acciones legales. Crédito: LFP
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El Club Deportivo Moquegua denunció que sus jugadores vienen recibiendo llamadas y mensajes que, según la institución, buscan atentar contra sus principios y valores. El pronunciamiento se hizo público este martes 27 de octubre, en la previa del encuentro frente a ADT por el Torneo Clausura 2026, y días después del partido ante Alianza Lima, que terminó con una victoria ‘blanquiazul’ gracias a un gol de Alan Cantero.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el equipo sureño manifestó su preocupación por estos hechos y anunció que acudirá a las autoridades competentes para que se investigue lo ocurrido y se identifique a los responsables. Sin embargo, no precisó quiénes estarían detrás de las comunicaciones ni detalló públicamente su contenido.

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“El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública que ha tomado conocimiento de llamadas y mensajes dirigidos a nuestros jugadores buscando atentar contra sus principios y valores, situación que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de identificar a los responsables y adoptar las medidas correspondientes frente a estos actos delictivos antideportivos”, señaló la institución.

En el documento, el club también reafirmó su compromiso con la integridad deportiva, el juego limpio y el respeto por la competencia. Asimismo, aseguró que actuará con firmeza ante cualquier conducta que pueda perjudicar a la institución y que tomará las medidas legales que se ameritan.

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Adoptaremos las medidas legales correspondientes y pondremos los hechos en conocimiento de las instancias competentes, conforme a los procedimientos establecidos”, agregó el comunicado.

Comunicado de CD Moquegua en sus redes sociales.
Comunicado de CD Moquegua en sus redes sociales.

Finalmente, CD Moquegua reiteró su postura en defensa de la transparencia y la dignidad deportiva, y remarcó que protegerá los valores que representa su camiseta.

CD Moquegua ya había denunciado hechos similares en 2025

No es la primera vez que el conjunto moqueguano comunica públicamente una situación de esta naturaleza. En octubre de 2025, cuando disputaba la Liga 2 y luchaba por conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano, la institución denunció presuntos mensajes intimidatorios dirigidos a integrantes de su plantel, en un momento decisivo de la temporada.

De acuerdo con reportes de aquel entonces, algunos futbolistas hicieron públicas comunicaciones en las que se les habría exigido influir en el resultado de un partido, bajo amenazas contra ellos y sus familiares. Entre los jugadores que difundieron estos mensajes figuraron Jersson Vásquez y el arquero Renzo Figueroa.

La situación generó preocupación porque se produjo durante la lucha por el ascenso, cuando cada encuentro podía resultar determinante para las aspiraciones del equipo. El club rechazó cualquier intento de intimidación y defendió la necesidad de que la competencia se desarrollara en condiciones de respeto y transparencia.

Aquella denuncia guarda similitudes con el reciente pronunciamiento, aunque en un contexto distinto. Por el momento, la institución moqueguana ha anunciado que pondrá los nuevos hechos en conocimiento de las autoridades para que se realicen las investigaciones correspondientes.

CD Moquegua viene de enfrentar a Alianza Lima y visitará este miércoles a ADT.
CD Moquegua viene de enfrentar a Alianza Lima y visitará este miércoles a ADT. Crédito: LFP

Se prepara para enfrentar a ADT

El comunicado se difundió antes del compromiso frente a ADT, programado para este miércoles 28 de octubre por la Liga 1. El partido llega días después de la derrota de CD Moquegua ante Alianza Lima, en un encuentro que quedó marcado por la polémica alrededor del gol de Alan Cantero, decisivo para el triunfo del cuadro ‘íntimo’.

En medio de ese contexto, el equipo moqueguano deberá afrontar un nuevo desafío en el campeonato mientras espera que las instancias correspondientes investiguen los hechos denunciados. Hasta el momento, el club no ha brindado mayores detalles sobre las comunicaciones recibidas ni sobre la identidad de los presuntos responsables.

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