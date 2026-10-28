Magaly Medina arremete contra Greissy Ortega por denuncia de presunto maltrato animal y exige intervención policial: “No lo deja entrar”

Tras conocer las imágenes y los reclamos de los vecinos, la conductora solicitó la participación de fiscalización municipal, la Policía y colectivos animalistas para esclarecer la situación. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La polémica en torno a Greissy Ortega volvió a generar atención luego de que Magaly Medina se pronunciara sobre las denuncias de vecinos que alertaron acerca de las presuntas condiciones en las que se encontraría un perro dentro de un edificio en San Juan de Miraflores. La conductora de televisión expresó su indignación por las imágenes difundidas y solicitó que las autoridades municipales intervengan con el apoyo de la Policía, además de la participación de organizaciones dedicadas a la protección de los animales.

Greissy Ortega declara frente a su vivienda en relación con las denuncias de presunto maltrato hacia un perro que permanece en el inmueble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su pronunciamiento, la presentadora cuestionó la situación que habría sido registrada por los residentes del inmueble y señaló que la administradora del edificio también estaría al tanto de las quejas. Según explicó, los vecinos se encuentran preocupados por el estado del animal y por las condiciones en las que permanecería dentro de la vivienda.

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El caso tomó notoriedad después de que se difundieran videos en los que, según la descripción presentada por Magaly Medina, se observaría al perro en un ambiente con excrementos y con el pelaje blanco aparentemente oscurecido por la suciedad.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora se refirió directamente a las imágenes y describió el aspecto que tendría el animal. “Han visto las imágenes que han captado los vecinos en medio de excrementos de ese perrito sucio, ese perrito que es blanco pero parece marrón ahí. Ahí parece marrón”, manifestó durante su comentario televisivo.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pide que la Policía acompañe a fiscalización en el caso de Greissy Ortega

Uno de los puntos que generó mayor indignación en el discurso de Magaly Medina fue la presunta dificultad para que los inspectores municipales ingresaran al inmueble y comprobaran la situación denunciada por los vecinos. La conductora sostuvo que personal de fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Miraflores habría acudido en distintas oportunidades, incluso cuando una reportera de su programa se encontraba en el lugar.

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Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

“Han ido varias veces los inspectores, eh, de fiscalización de la municipalidad de San Juan de Miraflores, incluso cuando mi reportera estaba ahí también”, señaló.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con su relato, la situación no habría podido ser aclarada durante esas visitas. Medina cuestionó que Greissy Ortega negara que el perro fuera suyo y que, según su versión, no permitiera el ingreso de los fiscalizadores. La presentadora consideró que era necesario que las autoridades tomaran medidas para verificar lo que estaba ocurriendo dentro del departamento.

“Pero ella parece muy oronda, ella lo niega, no lo deja entrar”, afirmó la conductora, al referirse a la respuesta que, según indicó, habría dado Ortega frente a los cuestionamientos.

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Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

Ante ese escenario, la periodista planteó que la intervención no debería limitarse a las visitas de fiscalización municipal. En su opinión, la presencia policial podría contribuir a que se realice una evaluación de lo denunciado, siempre dentro de las facultades que correspondan a cada autoridad.

“Yo creo que acá debería de entrar, eh, la fiscalización de la municipalidad con la policía y además también con las organizaciones de animalistas, que siempre están pendientes de estos casos de maltrato animal”, expresó.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

Vecinos denuncian las condiciones en las que estaría el perro

Según lo expuesto en el programa, los vecinos habrían registrado imágenes del animal y alertado sobre la presencia de excrementos en el ambiente donde permanecería. La administradora del edificio también habría confirmado que conoce las quejas, de acuerdo con lo señalado por Magaly Medina.

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El malestar no solo estaría relacionado con el aspecto del perro que aparece en los videos, sino también con la inquietud por su bienestar. No obstante, para determinar si existe negligencia o maltrato es necesario contar con una evaluación que permita establecer las condiciones de higiene, alimentación, atención y cuidado que recibe el animal.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora cuestionó que una mascota pudiera permanecer encerrada en un ambiente que, según su interpretación de las imágenes, no reuniría las condiciones apropiadas. “Porque evidentemente hay maltrato cuando tú tienes encerrado a un perro. Mira cómo lo tienes”, sostuvo.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora cuestiona que Greissy Ortega niegue que el animal sea suyo

Otro aspecto que llamó la atención de Magaly Medina fue la respuesta atribuida a Greissy Ortega, quien, según lo comentado en el programa, habría negado que el perro mostrado en las imágenes fuera su mascota.

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La presentadora cuestionó esa versión y consideró que la situación debía aclararse con una intervención que permitiera comprobar la identidad del responsable del animal y las condiciones en las que se encuentra.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante su pronunciamiento, Medina también criticó la posibilidad de que una persona mantenga una mascota sin brindarle los cuidados necesarios. “Si tienes en esas condiciones a una mascotita, entonces no la debes de tener”, manifestó.

La conductora fue más allá y planteó que el animal podría quedar al cuidado de otra persona si su responsable no estuviera en condiciones de atenderlo. “Dónasela, regálasela a alguien que sí la puede cuidar, ¿no?”, añadió.

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Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.