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Emilio Saba se centra en Sport Boys y evita pensar en su futuro ante el interés de Alianza Lima: “Yo soy feliz acá”

El lateral palestinoperuano se pronunció tras la victoria por 4-2 ante FC Cajamarca, en la que anotó de cabeza y celebró besando el escudo del club chalaco

Emilio Saba celebró gol besando el escudo de Sport Boys frente a la tribuna.
Emilio Saba celebró gol besando el escudo de Sport Boys frente a la tribuna. Crédito: María Fe Baltodano
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Emilio Saba protagonizó uno de los momentos más emotivos de la victoria de Sport Boys sobre FC Cajamarca por la fecha del Torneo Clausura 2026. El último domingo 25 de octubre, el lateral anotó de cabeza en el triunfo por 4-2 y celebró besando el escudo del conjunto chalaco frente a su hinchada, en medio de los rumores que lo vinculan con un posible interés de Alianza Lima.

Tras el encuentro, el futbolista fue consultado sobre el significado de su festejo y si este representaba un mensaje de continuidad en el equipo ‘rosado’ de cara al centenario de 2027. Saba dejó en claro su compromiso con el club mientras siga defendiendo sus colores, aunque precisó que las decisiones sobre su futuro contractual no dependen directamente de él.

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“Esos temas externos los maneja mi representante, pero esto fue un mensaje para la hinchada y a toda la gente del Boys: mientras que estoy acá, mientras que estoy defendiendo estos colores, voy a dar todo por el escudo, por el Boys, que no duden de eso. Yo me voy a entregar al máximo y ese es el mensaje que quería dar”, manifestó.

Emilio Saba se pronunció sobre su continuidad en Sport Boys

El nombre de Emilio Saba ha aparecido en los rumores del mercado de pases ante la posibilidad de que Alianza Lima busque incorporarlo. Sin embargo, el futbolista evitó dar detalles sobre las versiones que circulan y tampoco confirmó si existen conversaciones para renovar su contrato con Sport Boys para la temporada 2027, año en el que la institución celebrará su centenario.

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Consultado sobre una posible reunión con Martín Noriega, administrador del club, para tratar su continuidad, el defensor señaló que prefiere mantenerse al margen de esos asuntos mientras se disputa el campeonato.

“Esos temas, la verdad que no manejo nada, y no quiero saber nada porque estoy enfocado en acabar bien el campeonato, en mi carrera y lo que tengo que hacer en el campo. Esos temas a mí me desenfocan”, sostuvo.

El lateral palestino asegura que se encuentra completamente enfocado en el club 'rosado', aunque no aseguró su continuidad para el centenario. (Video: Portal Rosado)

No obstante, Saba volvió a expresar su identificación con la institución chalaca y dejó un mensaje para los aficionados, que esperan conocer si continuará vistiendo la camiseta rosada la próxima temporada.

“Yo la verdad que estoy concentrado en jugar, estoy concentrado en lo que es el Boys, en llegar a un torneo internacional, si se puede. Yo soy feliz acá. Desde que he llegado, soy feliz acá. Siempre lo he dicho, pero esos temas es mi representante, porque yo me enfoco en jugar”, agregó.

Sport Boys busca recuperarse y acercarse a un torneo internacional

La victoria frente a FC Cajamarca tuvo un valor especial para Sport Boys, que llegaba de sufrir dos derrotas consecutivas. Emilio Saba reconoció que el equipo chalaco necesitaba sumar los tres puntos para recuperar confianza y responder ante su público.

“Siento que es un partido que tenemos que ganar. Al margen de cómo jugábamos, siempre se quiere jugar bien en casa, pero teníamos que ganar. Estábamos obligados a ganar y gracias a Dios se da”, explicó.

Emilio Saba y su efusiva celebración frente a la 'Juventud Rosada' en el Callao.
Emilio Saba y su efusiva celebración frente a la 'Juventud Rosada' en el Callao. Crédito: ITEA

El lateral también destacó la personalidad del plantel para superar un momento complicado. A su juicio, el resultado permitirá corregir los errores con mayor tranquilidad y afrontar los siguientes compromisos con otra perspectiva.

Venimos de dos derrotas muy dolorosas, pero creo que ahí la gente demostró su jerarquía, demostró carácter y personalidad para ganar el partido”, señaló.

Además, el jugador se refirió a la posibilidad de que Sport Boys clasifique a un torneo internacional. La opción, según explicó, también está vinculada con la disputa de los puntos descontados en la tabla acumulada, un asunto que el club busca llevar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“No es imposible. Ahí nos comunicaron que el club se iba al TAS. Entonces, eso también nos da una motivación, porque esos cuatro puntos nosotros lo ganamos en la cancha y ya estaríamos cerca de un torneo internacional”, afirmó.

El futbolista del cuadro chalaco comparte sus sensaciones tras el triunfo y aseguró que se siente feliz de jugar en la 'misilera'. (Video: Pasión Rosada)

Finalmente, Saba reconoció la frustración que genera perder puntos fuera del campo, pero remarcó que el plantel debe continuar trabajando. Mientras se define su futuro y crecen los rumores sobre Alianza Lima, el lateral aseguró que su prioridad es terminar el campeonato de la mejor manera con Sport Boys.

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