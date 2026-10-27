La casa más estrecha del Perú busca ingresar al récord Guinness: dónde queda y cómo visitar la vivienda de 63 centímetros de ancho

La vivienda mide 11,8 metros de largo y alcanza 8,5 metros de alto. Composición: Infobae

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Una vivienda ubicada al norte de Lima llama la atención por una característica poco común: su entrada mide apenas 63 centímetros de ancho. El inmueble se encuentra en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral, y cuenta con dos niveles acondicionados para desarrollar actividades cotidianas.

La propiedad pertenece a Francesca Maldonado, quien presentó sus instalaciones. La construcción busca obtener el reconocimiento de Guinness World Records como la casa más estrecha del mundo, una distinción que depende del cumplimiento de los requisitos técnicos de la organización.

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Pese a sus dimensiones reducidas, la vivienda dispone de espacios destinados al descanso, la preparación de alimentos, el estudio y las tareas domésticas. La distribución incluye baño, cocina, sala de estar, dormitorio y lavandería, con muebles elaborados a medida para aprovechar el espacio disponible.

El inmueble también recibe visitantes interesados en conocer sus características. La construcción cuenta con un certificado de Defensa Civil y requirió seis meses de trabajo. Su estructura se apoya en 12 columnas de concreto.

¿Dónde queda la casa más estrecha del Perú y cuáles son sus dimensiones?

La vivienda se encuentra en Aucallama, distrito de la provincia de Huaral, al norte de Lima. Su diseño triangular constituye uno de sus principales rasgos, debido a la diferencia entre el ancho de la entrada y el extremo opuesto.

De acuerdo con los datos presentados en El Dominical, la construcción mide 11,8 metros de largo y alcanza los 8,5 metros de alto. La fachada de ingreso tiene 63 centímetros de ancho, mientras que el extremo contrario llega a 1,30 metros.

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Estas dimensiones condicionan la distribución de los ambientes y el tamaño del mobiliario. Por ese motivo, los muebles fueron fabricados según las medidas específicas de cada espacio, con el objetivo de permitir el desplazamiento por el interior.

La vivienda está distribuida en dos plantas y cuenta con servicios básicos. Su diseño no se limita a una estructura de exhibición, sino que incorpora instalaciones destinadas al uso cotidiano, de acuerdo con lo expuesto por su propietaria durante la entrevista televisiva.

Baño, cocina y sala de estar en el primer piso

¿Imaginas vivir en una casa de solo 63 centímetros de ancho? Te llevamos a conocer la casa más angosta del planeta en Perú, y te mostramos cómo sus habitantes han creado un hogar funcional y lleno de encanto.

El primer nivel concentra varios de los ambientes necesarios para las actividades diarias. Entre ellos figura un baño equipado con ducha, inodoro y lavatorio, además de una cocina con hornilla eléctrica, lavadero y microondas.

La sala de estar también forma parte de esta planta. Su mobiliario responde a las dimensiones particulares del inmueble, con piezas adaptadas para evitar que el espacio destinado a la circulación quede obstruido.

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La distribución permite integrar distintas funciones en una superficie limitada. Según lo mostrado, la vivienda dispone de elementos para preparar alimentos y recibir visitas, además de los servicios básicos para su funcionamiento.

Una cama expandible y un espacio de estudio en el segundo nivel

La planta superior reúne los ambientes destinados al descanso, el estudio y las tareas domésticas. En este nivel se encuentran una biblioteca y un escritorio, junto con una máquina de escribir que forma parte de la ambientación.

Uno de los elementos destacados es la cama expandible, un mueble que permanece recogido y puede desplegarse para disponer de una superficie mayor para dormir. El dormitorio también incluye un clóset para guardar ropa.

La solución permite incorporar una zona de descanso sin destinar una habitación independiente a esa función. El mobiliario adaptado cumple un papel central en la distribución de la vivienda, cuyas dimensiones limitan el tamaño de los ambientes.

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En el mismo piso se ubica la lavandería, equipada con una lavadora y un área de planchado. Así, la construcción incorpora espacios para el descanso y las labores domésticas dentro de una planta de superficie reducida.

¿Qué necesita la vivienda para ingresar al récord Guinness?

La casa está ubicada en Aucallama, provincia de Huaral, y su fachada de ingreso mide apenas 63 centímetros de ancho. Composición: Infobae

La candidatura busca que la casa de Aucallama obtenga el reconocimiento de Guinness World Records como la vivienda más estrecha del mundo. Para ello, debe cumplir con las condiciones técnicas establecidas por la organización.

Como referencia internacional figura la Casa Keret, ubicada en Varsovia, Polonia. Esta estructura fue diseñada por el arquitecto Jakub Szczęsny y construida en 2012 entre dos edificios.

La Casa Keret mide 92 centímetros en su punto más estrecho y alcanza 152 centímetros en el tramo más ancho. Su superficie ronda los 14 metros cuadrados y cuenta con dos niveles. Aunque dispone de espacios funcionales, las autoridades de Varsovia la registraron como una instalación artística debido a que no cumple con las dimensiones mínimas exigidas para una residencia convencional.

Horarios para visitar la vivienda en Aucallama

La casa recibe visitantes de lunes a domingo, desde las 9:00 a. m. hasta las 6:30 p. m., según la información difundida en el recorrido televisivo.

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Durante la visita es posible conocer los dos niveles y observar la distribución de los ambientes, desde el baño y la cocina hasta el dormitorio, la zona de estudio y la lavandería. El recorrido permite apreciar las soluciones aplicadas al mobiliario para adaptarlo a las medidas de la construcción.