Felipe Chávez alineó como titular por primera vez en Magdeburgo: disputó aplastante goleada 6-1 frente a Karlsruher SC por 2. Bundesliga

Felipe Chávez participó como titular por primera vez con FC Magdeburgo. - Crédito: Difusión

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El esfuerzo inagotable de Felipe Chávez en los entrenamientos ha encontrado una enorme recompensa cuando el entrenador Petrik Sander decidió alinearlo como titular por primera vez con el 1.FC Magdeburgo. El movimiento, además, coincidió con la mejor puesta en escena en lo que va de la 2. Bundesliga.

En el marco de la novena fecha del campeonato de segundo orden de Alemania, el FCM pasó por encima del Karlsruher SC, en condición de local. El resultado final fue un atronador 6-1, que le permitió ascender provisionalmente a la cuarta plaza de la clasificación. El futbolista peruano se mantuvo fijo a lo largo del trámite con un rol demasiado activo.

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Felipe Chávez fue clave en la apertura de la goleada ante Karlsruher SC. - Crédito: Difusión

Su primera aparición en el trámite fue con un disparo lejano que sirvió como alerta para el oponente. Luego, de los pies de ‘Pippo’ brotó una acción que desembocó en la apertura del tanteador. Cobró un saque de falta que llegó al área para que Luka Hyryläinen intentara capitalizar, pero el intento quedó deshecho por una infracción sancionada como penal.

Mateusz Zukowski se quedó con la pelota, la acomodó y la mandó a guardar con efectividad. Tras el descanso, el ariete polaco aumentó el margen de diferencia con otro lanzamiento desde los doce pasos. Aunque Magdeburgo iba adelante, no dejó de pisar el acelerador y continuó con su ritmo vertiginoso.

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La goleada tomó forma gracias a un golpe de cabeza de Anselmo García MacNulty y la ampliación llegó cerca de la hora con un notable disparo cruzado de Emmanuel Iyoha. Aprovechando la enorme confusión del Karlsruher SC, los ‘blanquiazules’ siguieron con su ritmo aplastante para infligir dos últimos golpes lacerantes.

El recién ingresado Roco Simic se apuntó a la fiesta goleadora al igual que Leon Mergner. Entremedias, Deniz Ofli firmó la diana del honor a favor de los visitantes, que tan solo sirvió para colorear un poco el tétrico marcador.

Felipe Chávez destacó con asistencia en goleada de Magdeburgo vs Hannover. - Crédito: FCM