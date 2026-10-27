Perú

Desde el ceviche y rollo de papel más grande a la duna más alta del mundo: los 42 récords Guinness en Perú

Desde hazañas gastronómicas y presentaciones multitudinarias hasta particularidades geográficas y marcas deportivas, el país reúne logros reconocidos internacionalmente, aunque algunos fueron superados con el paso de los años

En el desierto de Sechura, cerca de Nazca, se ubica Cerro Blanco, una duna de 1.176 metros de altura que es considerada la más alta del mundo.
En el desierto de Sechura, cerca de Nazca, se ubica Cerro Blanco, una duna de 1.176 metros de altura que es considerada la más alta del mundo. Foto: Nazca Flights
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Perú figura en el registro de Guinness World Records por una amplia variedad de hazañas que abarcan desde la gastronomía y las expresiones culturales hasta la geografía, el deporte y acontecimientos históricos. Entre ellas destacan la preparación de un ceviche de 6,8 toneladas en el Callao, una presentación multitudinaria de marinera en Trujillo y la elaboración de una torta de papa de más de cinco toneladas.

Algunos de estos logros mantienen su condición de récord mundial, mientras que otros fueron superados con el paso de los años. La lista también incluye particularidades del territorio peruano, como el lago navegable de mayor altitud del mundo y una duna que alcanza los 1.176 metros desde su base hasta la cima.

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Gastronomía, danzas y objetos de dimensiones extraordinarias

Uno de los récords más llamativos relacionados con la cocina peruana corresponde al ceviche más grande elaborado en el país. En diciembre de 2008, un grupo de 450 estudiantes y cocineros preparó en un estadio al aire libre del Callao una porción de 6,8 toneladas. La hazaña ocurrió después de que México superara una marca peruana anterior, aunque posteriormente volvió a arrebatarle el récord.

La papa también protagoniza dos de estos logros. En julio de 2004, la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso elaboró una torta de papa de 5,37 toneladas, mientras que en junio de 2012 se sirvieron 1.716,6 kilogramos de papas al horno en Juliaca. A estos hitos se suma la preparación de la ensalada de quinua más grande del mundo, con un peso de 760,7 kilogramos, en octubre de 2015.

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Las expresiones culturales peruanas también alcanzaron marcas internacionales. En agosto de 2014, Arequipa reunió a 1.247 parejas para ejecutar una danza folclórica en su Plaza de Armas. Por su parte, Trujillo congregó a 653 parejas para bailar marinera en enero de 2013. En Lima, una presentación de cajón reunió a 1.476 participantes en 2012, según el recuento de récords.

Entre los objetos de dimensiones excepcionales figuran un gorro tejido de 17,34 metros de altura, confeccionado en Lima en 2015, y un rollo de papel higiénico de 1,7 metros de diámetro, presentado por Kimberly-Clark Perú en 2008. Este último récord fue superado en 2011 por un rollo de 2,97 metros elaborado en Estados Unidos.

Hazañas deportivas, musicales y de resistencia

Las marcas peruanas también incluyen desafíos que requieren resistencia física y habilidades particulares. En noviembre de 2015, Otto, un bulldog que se desplazaba en patineta, atravesó un túnel formado por las piernas de 30 personas en Lima, con lo que estableció un récord mundial.

En el ámbito musical, la arpista arequipeña Laurita Pacheco tocó durante 24 horas y 30 minutos en mayo de 2004. Sin embargo, su marca fue superada en 2010 por una intérprete estadounidense. También se registró una competencia de balsas en el Amazonas cuya ruta de 112 millas figura como la carrera de balsas de mayor distancia del mundo.

En noviembre de 2015, Otto, un bulldog que montaba patineta, logró pasar entre las piernas de 30 personas en Lima, hazaña que le valió un récord mundial.
En noviembre de 2015, Otto, un bulldog que montaba patineta, logró pasar entre las piernas de 30 personas en Lima, hazaña que le valió un récord mundial. Foto: CNN

El deporte profesional dejó otra marca menos favorable. En septiembre de 2010, Sport Huancayo perdió por 9-0 ante Defensor Sporting de Uruguay en la Copa Sudamericana. El resultado permanece en el listado como la mayor diferencia de goles registrada en un partido de ese torneo.

Los récords relacionados con la geografía peruana

La cordillera Blanca, ubicada en Áncash, es reconocida como la cordillera tropical más alta del mundo. En esta formación se encuentra el nevado Huascarán, cuya cumbre alcanza los 6.768 metros sobre el nivel del mar y constituye el punto más elevado del Perú.

Otro caso es el lago Titicaca, compartido por Perú y Bolivia, considerado el lago navegable comercialmente a mayor altitud del planeta. Se encuentra a 3.811 metros sobre el nivel del mar. En el ámbito de la infraestructura, el país también alberga un gasoducto que alcanza los 4.900 metros de altitud y una sucursal del Banco de la Nación en Macusani, a 4.387 metros.

En el desierto de Sechura, cerca de Nazca, se encuentra Cerro Blanco, una duna cuya altura se estima en 1.176 metros desde la base hasta la cima, la cual es considerada como la duna de arena más alta del mundo.

Caral también aparece en los récords Guinness
Caral también aparece en los récords Guinness. Foto: CuscoPeru

Antigüedad, naturaleza y otros hitos singulares

El patrimonio arqueológico peruano también ocupa un lugar en este recuento. Las pirámides de Caral, en el valle de Supe, han sido fechadas hasta el año 2627 a. C., por lo que podrían ser anteriores a las pirámides egipcias. La antigüedad exacta y las comparaciones dependen de las evidencias arqueológicas disponibles.

En materia ambiental, Perú registró la plantación de 27.166 árboles en cinco minutos durante una actividad organizada en junio de 2010. Asimismo, en el Parque Nacional del Manu, los investigadores Ted Parker y Scott Robinson observaron 331 especies de aves en un solo día, sin utilizar vehículos motorizados, en 1982.

La relación de marcas incluye, además, la mayor colección de recuerdos de la serie Los Caballeros del Zodiaco, con 1.792 artículos reunidos por un coleccionista de Lima, y una colección de 5.065 envolturas de chocolates perteneciente a un residente de Tacna.

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