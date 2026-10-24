Regatas Lima sufrió dos sensibles bajas para el clásico ante Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Karina del Castillo reveló las ausencias del cuadro chorrillano para el clásico por la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: Mate Galáctico.

Guardar

Regatas Lima afrontará un exigente desafío ante Alianza Lima en el primer clásico de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El equipo dirigido por Horacio Bastit llega después de vencer con comodidad a Deportivo Géminis, pero enfrentará a un rival que también apunta a pelear por el título.

Karina del Castillo, gerente deportiva del club de Chorrillos, participó mediante una llamada telefónica en el programa Mate Galáctico y se refirió al estado del plantel antes del encuentro. La dirigente informó que el equipo tendrá ausencias y que evaluarán la condición de Julieta Sández y Lesly Nicole Johansson.

PUBLICIDAD

“Esperamos salir con el equipo completo el día de mañana. Tenemos una baja. Se ha jalado un poquito Juli y Johansson”, señaló Del Castillo.

La gerente deportiva de Regatas destacó que el plantel cuenta con más alternativas respecto de la temporada anterior, una situación que considera importante ante las bajas para el clásico.

“Felizmente, este año tenemos una banca un poquito más, un equipo más largo. Vamos a afrontar ese partido, que no va a ser fácil, definitivamente”, afirmó.

Del Castillo también expresó confianza en las opciones que tiene Bastit para afrontar la competencia. “Tenemos mucho más gente por puestos. Creería yo que ahí estamos. Estamos completos y nada, a esperar lo que se viene. Mañana no es un partido fácil, pero estamos bastante positivos”.

PUBLICIDAD

Lesly Nicole Johansson y Julieta Sández no jugarán el Regatas Lima vs Alianza Lima.

Fatou Diop debutará en Alianza Lima vs Regatas Lima

En contraste con las bajas, Regatas Lima podría contar con Fatou Diop ante Alianza Lima. La opuesta española no estuvo disponible frente a Deportivo Géminis porque su transferencia internacional aún no había sido habilitada para su inscripción en la Liga Peruana de Vóley.

“Sí, ya está para jugar. La semana pasada no estaba listo su transfer. Ya está lista, así que esperemos también el debut de ella para que pueda hacer el doble cambio con Coco Linares”, señaló Del Castillo.

La gerente deportiva también se refirió a la situación de Kyla Kenyatte, quien se perdió el debut por problemas de salud. “Ese día tuvimos la baja de Kyla porque estaba resfriada, había estado con fiebre el día anterior”, afirmó.

PUBLICIDAD

Regatas refuerza su ataque con Fatou Diop para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Regatas Lima

Directiva de Regatas asegura que el clásico es con Alianza Lima

Karina del Castillo también respondió a la discusión sobre cuál es el clásico del vóley peruano. La gerente deportiva de Regatas Lima sostuvo que el duelo ante Alianza Lima ocupa ese lugar y señaló que el plantel llega preparado para el encuentro.

“Como yo siempre lo he dicho, para mí el clásico es Regatas con Alianza. Estamos listos, preparados ahí. Las chicas están ya dispuestas al partido y esperemos que el resultado sea positivo”, declaró.

Karina del Castillo, gerente deportivo de Regatas Lima, aseguró que el clásico es con Alianza Lima.

Regatas Lima choca con Alianza Lima

Regatas Lima y Alianza Lima jugarán este sábado 24 de octubre por la segunda jornada de la Liga Peruana de Vóley. El denominado clásico del vóley peruano se disputará desde las 19:00 horas en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

PUBLICIDAD

El escenario será sede de todos los encuentros programados para la fecha. Latina Televisión emitirá el partido en directo por las señales 2 y 702 HD, así como a través de su sitio web y su aplicación.

Infobae Perú seguirá el encuentro en vivo, con las principales incidencias, el resumen al término del compromiso y la tabla de posiciones actualizada.