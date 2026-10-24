Examen de admisión San Marcos 2027-I: Código de vestimenta y los documentos que necesitas este sábado 24 y domingo 25 de octubre

Los voluntarios de la UNMSM dieron asistencia a los postulantes para ubicar sus aulas. - Crédito: Andina

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El ingreso a las aulas del examen de admisión San Marcos 2027-I comenzará con una revisión de ropa y documentos. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizará sus últimas jornadas este sábado 24 y domingo 25 de octubre, para los aspirantes de Ciencias de la Salud y Medicina Humana. El código de vestimenta y la identificación exigida serán parte del control previo a la evaluación.

El proceso ofrece 2.581 vacantes para 28.829 postulantes inscritos. El sábado rendirán quienes buscan una plaza en las carreras de Ciencias de la Salud, salvo Medicina Humana. El domingo será el turno de los aspirantes a esa especialidad.

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En ambas fechas, la Ciudad Universitaria abrirá sus accesos desde las 6.00 a. m. hasta las 8.30 a. m. La universidad advirtió que, después de ese horario, “no se permitirá el acceso de postulantes por ningún motivo”.

Los postulantes tuvieron una vía de acceso exclusiva, mientras sus padres los miraban detrás de unas vallas de seguridad instaladas alrededor del campus universitario. - Crédito: Andina

Carné impreso y el DNI vigente serán obligatorios para rendir la prueba

El primer requisito es el carné de postulante, impreso en una hoja A4. Allí figura la declaración jurada, que debe llegar sin firma ni huella dactilar.

El postulante estampará ambos datos dentro del aula, ante el docente o veedor. Además, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) original, actualizado y vigente. La revisión no admite copias del documento como reemplazo de la identificación solicitada en los accesos de ingreso.

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Los postulantes extranjeros pueden usar pasaporte o carné de extranjería vigente. Si el DNI se perdió o fue robado, corresponde llevar el certificado de inscripción C4 del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) u otro documento oficial que acredite el trámite.

Los menores de edad deberán presentar la declaración jurada impresa y firmada por el padre, la madre o el apoderado, cuando corresponda. Reunir esos papeles antes de salir permite concentrar la llegada en el horario establecido.

Gorras, capuchas, jeans y accesorios metálicos están restringidos

El código de vestimenta para el examen de San Marcos impide el ingreso con gorras y con casacas o poleras con capucha. Tampoco están permitidos los jeans ni los pantalones tipo cargo, identificados por sus bolsillos laterales grandes.

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La lista incluye aretes, piercings, anillos, pulseras y collares. El calzado debe carecer de hebillas y adornos metálicos. Quienes tengan el cabello largo deberán recogerlo, y el peinado no puede cubrir las orejas ni la frente.

La UNMSM plantea como opción un polo de algodón y un pantalón de buzo, siempre que se respeten las demás restricciones. Esa indicación se suma a la prohibición de celulares, relojes inteligentes, audífonos, tabletas, cámaras y otros dispositivos electrónicos.

Tampoco podrán ingresar mochilas, bolsos, carteras, billeteras, llaves, tarjetas, joyas, relojes, alimentos, bebidas, libros, cuadernos o separatas. Los controles abarcarán accesorios y artículos personales antes de la prueba.

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Los útiles de escritorio tampoco deben formar parte de las pertenencias. La universidad proporcionará lápices, borradores, tajadores y lapiceros durante el examen de admisión 2027-I.

Los participantes deberán verificar que el carné esté impreso y que el documento de identidad se mantenga vigente. Esa comprobación incluye confirmar la fecha asignada, preparar la vestimenta admitida y presentarse dentro de la franja fijada para el ingreso.

Tras los resultados, quienes obtengan una vacante podrán recoger la constancia de ingreso del 2 al 6 de noviembre de 2026. La entrega seguirá el cronograma de la UNMSM para este proceso y se realizará después de las evaluaciones previstas para este fin de semana.

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