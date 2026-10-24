Suheyn Cipriani anunció entre lágrimas su salida de pódcast y revela fuerte motivo: “Es mi sueño más grande”

Suheyn Cipriani anunció entre lágrimas su salida de pódcast y revela fuerte motivo

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Suheyn Cipriani anunció entre lágrimas que dejará el pódcast ‘No aclares que oscureces’, espacio del canal digital ‘Q+ Network’, para concentrarse por completo en su preparación para el Miss Perú 2027. La modelo explicó que la competencia representa uno de los objetivos más importantes de su carrera y que necesita priorizar el tiempo que resta antes de la final.

La despedida se produjo durante una transmisión en vivo del programa que compartía con Dafonseka y Agus Padilla. Cipriani se mostró sensible al comunicar que el viernes 23 de octubre sería su último día como parte del proyecto y reconoció que le resulta difícil alejarse de sus compañeros.

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La modelo señaló que su decisión no responde a un distanciamiento con el equipo del pódcast, sino a la exigencia de su preparación para el certamen nacional. Suheyn Cipriani aseguró que lleva nueve años detrás de la corona y que está enfocada en representarlo todo en esta oportunidad.

La modelo dejará temporalmente el canal de María Pía Copello para prepararse para el Miss Perú 2027.

Suheyn Cipriani se quiebra al despedirse de sus compañeros

Durante el anuncio, Suheyn Cipriani no pudo contener el llanto al hablar de las personas con las que compartió esta etapa en el canal de María Pía Copello. La influencer destacó que, pese a los comentarios y polémicas que han circulado en redes sociales, mantiene un vínculo cercano con quienes integran el espacio digital.

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“Este es un proyecto que yo vengo persiguiendo hace mucho tiempo y está involucrada gente que yo quiero muchísimo más de lo que ustedes pueden imaginar. Más allá de las cosas que se han dicho en internet y todo lo que ustedes pueden pensar. Realmente los que están sentados aquí son mis amigos que yo los quiero mucho”, manifestó.

La participante de Miss Perú se refirió así a Dafonseka y Agus Padilla, sus compañeros en No aclares que oscureces. La modelo dejó claro que su salida no cambia el cariño que siente por ellos ni por el equipo que le dio la oportunidad de asumir una nueva faceta frente a un micrófono.

El momento se volvió especialmente emotivo cuando explicó que deberá dejar el programa para dedicar más horas a su preparación. Cipriani señaló que la cercanía de la final la obliga a organizar sus actividades y concentrar su energía en el objetivo que persigue desde hace varios años.

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“Estoy en el Miss Perú y ustedes saben que es mi sueño más grande. Llevo nueve años detrás de esta corona, compitiendo nacional e internacionalmente”, dijo llorando.

Suheyn Cipriani anuncia en vivo su retiro del pódcast y revela fuerte motivo: “Es mi sueño más grande”. TikTok.

La preparación para el Miss Perú 2027

Suheyn Cipriani explicó que la final del Miss Perú 2027 está prevista para diciembre de 2026. Por ese motivo, consideró necesario apartarse temporalmente de sus responsabilidades en el pódcast y enfocarse en cada aspecto de su participación dentro del certamen.

La modelo afirmó que el proceso requiere una dedicación mayor de la que muchas personas podrían imaginar. Su objetivo es llegar preparada a la competencia y aprovechar una oportunidad que considera decisiva dentro de su camino en los concursos de belleza.

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“Queda tan poquito tiempo y realmente requiere mucho más esfuerzo de lo que ustedes imaginan. Tengo que concentrarme mucho en competir, en hacer las cosas bien, en darme 100% porque es mi sueño más grande. Entonces sí, ya no los voy a acompañar más aquí en el programa”, afirmó.

Con la voz quebrada, Cipriani reiteró que su retiro responde exclusivamente a la necesidad de enfocarse en el Miss Perú. La modelo aseguró que desea dar el 100% en la competencia y se mostró convencida de que necesita reducir otras actividades para cumplir con la preparación que demanda el proceso.

“Ya el Miss Perú es en diciembre y realmente requiere más esfuerzo de lo que ustedes imaginan. Tengo que concentrarme mucho en dar mi 100%, es mi sueño más grande”, añadió durante la transmisión.

Suheyn Cipriani anunció que dejará el pódcast No aclares que oscureces para concentrarse en su preparación rumbo al Miss Perú 2027.

Su posible regreso al canal de María Pía Copello

La salida de Suheyn Cipriani no sería necesariamente definitiva. La modelo dejó abierta la posibilidad de volver al canal de María Pía Copello después de su participación en el Miss Perú, aunque no precisó si regresaría al mismo programa o en qué condiciones podría retomar el vínculo con el equipo.

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La influencer agradeció a María Pía Copello por confiar en ella para integrar el proyecto. También expresó su deseo de mantener la cercanía con sus compañeros y con el público que la acompañó durante sus apariciones en No aclares que oscureces.

“Ya no los voy a acompañar más en el programa. Los voy a extrañar muchísimo, pero espero que luego del concurso pueda regresar. Gracias a Pía por confiar. Espero volver de vez en cuando. Nos vemos en las redes”, dijo sumamente apenada.

El anuncio generó atención entre los seguidores del espacio digital, especialmente porque Suheyn Cipriani protagonizó distintos momentos de conversación durante su participación junto a Dafonseka y Agus Padilla. Pese a ello, la modelo decidió priorizar el objetivo que persigue desde hace casi una década.

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El camino hacia la final del certamen

El Miss Perú 2027 está previsto para el 13 de diciembre de 2026 y será la 75.ª edición del certamen nacional. Al finalizar la gala, Luren Márquez, actual Miss Perú, entregará la corona a la nueva representante.

En la etapa inicial se seleccionó a un grupo de 50 postulantes. Después, la lista se redujo a 30 candidatas tras una evaluación desarrollada en el programa Mande quien Mande, donde Camila Escribens y Romina Lozano, ambas exreinas de belleza, integraron el jurado.

El Miss Perú 2027 está previsto para el 13 de diciembre de 2026.