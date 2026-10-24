Perú

Migraciones y la Policía refuerzan controles antes de la visita del papa León XIV al Perú

Se desplegaron operativos en Cusco, Chiclayo y Trujillo como parte de las acciones previas a la llegada del pontífice. Más de 400 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos durante las jornadas de fiscalización

Migraciones y la Policía Nacional realizaron operativos en Trujillo, Cusco y Chiclayo como parte del dispositivo previo a la llegada del pontífice. En total, 401 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos y 45 presentaban situación migratoria irregular.
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A pocas semanas de la llegada del papa León XIV al Perú, Migraciones y la Policía Nacional reforzaron los controles migratorios y de seguridad en distintas ciudades del país como parte del dispositivo preparado para la visita del pontífice.

Los operativos realizados en Cusco, Chiclayo y Trujillo permitieron intervenir a 401 ciudadanos extranjeros. De ese total, 45 fueron detectados en situación migratoria irregular, según informó el Ministerio del Interior.

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La mayor cantidad de casos se registró en Trujillo, donde 23 de los 60 extranjeros intervenidos presentaban una condición migratoria irregular. En Cusco fueron identificadas 11 personas en esa situación entre 250 verificadas, mientras que en Chiclayo se detectaron otros 11 casos entre 91 controles.

Agentes policiales y una funcionaria de Migraciones solicitan documentos a dos personas en una motocicleta bajo la sombra de un árbol
Agentes de la Policía Nacional y de Migraciones verifican los documentos de dos personas en una motocicleta durante un operativo de control de identidad en el Perú. (Migraciones)

La condición migratoria irregular no implica que las personas intervenidas estén vinculadas con actividades delictivas. La Policía Nacional verificará si existe alguna requisitoria, antecedente u otra circunstancia que requiera intervención, mientras Migraciones determinará si corresponde adoptar medidas administrativas en cada caso.

Refuerzan controles antes de la visita papal

Las intervenciones forman parte de las acciones del Comando Unificado, creado para coordinar medidas de prevención, control y seguridad antes y durante la estadía del pontífice en el país.

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El despliegue involucra a Migraciones y la Policía Nacional, además de la Fiscalía de Prevención del Delito, Sutran, Sucamec, Aduanas y autoridades regionales y locales. La estrategia busca mantener una coordinación permanente entre las instituciones encargadas del orden interno, el tránsito, el control de armas, el ingreso y salida de personas y otros aspectos vinculados con la seguridad de las actividades públicas.

Un agente con camiseta de Migraciones Perú se encuentra de espaldas frente a un grupo de hombres en un patio exterior durante la noche
Agentes de Migraciones y la Policía Nacional intervienen a un grupo de extranjeros durante un operativo de seguridad previo a la llegada del pontífice. (Migraciones)

Luis Fares Yunis Herrera, superintendente nacional de Migraciones, indicó que los operativos continuarán durante las próximas semanas y que las acciones se irán ajustando de acuerdo con las necesidades de cada ciudad.

“Estas intervenciones serán sostenidas y responderán a la necesidad de actuar de manera articulada en cada ciudad”, señaló. Añadió que el trabajo conjunto con la PNP y otras entidades apunta a reforzar el control migratorio y prevenir situaciones que puedan afectar el orden interno.

En Pucallpa también estaba prevista una jornada de fiscalización, pero fue reprogramada debido a las intensas lluvias registradas en la región. Migraciones informó que los controles se retomarán en los próximos días.

Personal con chaleco de Migraciones y policías inspeccionan a conductores en motocicletas al costado de una carretera asfaltada
Inspectores de Migraciones y agentes de la Policía Nacional intervienen a motociclistas en una carretera de Chiclayo durante un operativo de seguridad. (Migraciones)

El viaje del Papa se mantiene en el calendario oficial

La visita de León XIV al Perú está programada del 11 al 17 de noviembre y forma parte de una gira apostólica que comenzará el 6 de noviembre e incluirá también Uruguay y Argentina. En territorio peruano, el itinerario oficial contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La presidenta Keiko Fujimori señaló el 14 de octubre que el Gobierno se mantenía atento a cualquier comunicación del Vaticano sobre una eventual modificación del viaje, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice. La mandataria afirmó entonces que la prioridad era su recuperación.

El itinerario oficial de la Santa Sede mantiene la visita de León XIV al Perú entre el 11 y el 17 de noviembre.
El itinerario oficial de la Santa Sede mantiene la visita de León XIV al Perú entre el 11 y el 17 de noviembre.

Hasta ahora, la Santa Sede mantiene el viaje en su calendario oficial. El programa publicado prevé la llegada de León XIV a Lima el 11 de noviembre y actividades posteriores en Chiclayo, Cusco y Pucallpa antes de su retorno a Roma.

El Gobierno declaró además de interés nacional la visita y sus actividades preparatorias, lo que permite articular medidas logísticas, protocolares y de seguridad entre distintas entidades del Estado.

Con ese escenario, los controles forman parte de un dispositivo más amplio que se intensificará conforme se acerque la llegada del pontífice y aumente la movilización de fieles hacia las ciudades incluidas en su agenda.

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