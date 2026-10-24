Presidente de CD Moquegua hace caso omiso a comentarios sobre el pasado de José Soto con Alianza Lima: “La gente es libre de opinar”

Presidente de CD Moquegua confía plenamente en el profesionalismo de José Soto. Crédito: CD Moquegua.

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El vínculo de José Soto con Alianza Lima estará presente en la previa del partido que CD Moquegua disputará ante el cuadro ‘blanquiazul’. El entrenador local, referente histórico y excapitán de los victorianos, enfrentará este domingo 25 de octubre al club con el que construyó buena parte de su carrera. Sin embargo, el presidente moqueguano Ricky Caldas remarcó que no existe espacio para dudas sobre la responsabilidad del técnico.

Los comentarios y bromas en torno al pasado de Soto surgieron por el peso de su identificación con Alianza Lima. El técnico asumió el cargo en una etapa decisiva de la temporada, con cinco jornadas por delante y la misión de asegurar la continuidad de CD Moquegua en la Liga 1. El duelo en el estadio 25 de Noviembre, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, tendrá una relevancia especial para los dos equipos.

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Caldas evitó profundizar en esas opiniones y centró su mensaje en la conducta profesional que, según indicó, corresponde a todos los integrantes de una institución. “La verdad, no he leído esos comentarios, aunque me los puedo imaginar”, señaló entre risas en diálogo con el programa ‘Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo’.

“La gente es libre de opinar y de bromear, y lo tomamos con respeto. Acá somos profesionales y Pepe, por la trayectoria que tiene, sabe que en el fútbol cada uno debe defender los colores y los objetivos de su institución”, expresó el dirigente. De esa manera, respaldó a José Soto en la antesala de su cruce ante el club del que es considerado uno de los ídolos.

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José Soto buscará hacer frente al poderío ofensivo de Alianza Lima. Crédito: Instagram CD Moquegua.

El presidente de CD Moquegua sostuvo que el equipo saldrá a competir por el triunfo frente a Alianza Lima. La posición en la tabla acumulada convierte cada presentación en una oportunidad para ampliar la diferencia respecto a los clubes comprometidos con el descenso. El cuadro sureño llega luego de una victoria ante FC Cajamarca, resultado que le permitió recuperar confianza en la recta final.

“Este domingo Deportivo Moquegua va a salir a competir por los tres puntos y a defender lo que estamos construyendo, porque todos queremos un mejor futuro para el club”, añadió Caldas. En el plano deportivo, Soto ya expuso su lectura del rival y destacó a Fernando Gaibor como el mediocampista que administra el juego de los dirigidos por Pablo Guede.

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CD Moquegua aún depende de sí mismo

CD Moquegua afrontará el tramo final con 28 puntos en el acumulado, una cifra que lo ubica en el puesto 15. El club está fuera de la zona de descenso, aunque su margen sigue siendo reducido: tiene dos unidades más que FC Cajamarca y ADT. UTC ya perdió la categoría, por lo que la pelea se concentra en evitar los otros lugares comprometidos.

El cuadro moqueguano conserva, además, una diferencia de gol de -18, la más baja entre los equipos que todavía buscan mantenerse en Primera División. Ese indicador puede resultar determinante si existe igualdad de puntos al finalizar la temporada. Por ello, el cuerpo técnico y la dirigencia consideran que cada resultado de las cinco fechas restantes tendrá incidencia directa en la permanencia.

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ADT, CD Moquegua, FC Cajamarca y Comerciantes Unidos buscarán salvarse del descenso y no unirse a UTC como los equipos que pierden la categoría en el 2026. Crédito: RRSS clubes.

Caldas reconoció que el triunfo previo en Cajamarca fue importante, aunque advirtió que no modifica la exigencia de las próximas jornadas. “Primero, con mucha responsabilidad. Somos conscientes de lo que nos jugamos y de que solo dependemos de nosotros. Si bien es cierto sumamos tres puntos importantes en Cajamarca, todavía nos faltan cinco finales para sacar buenos resultados y poder lograr el objetivo, que es permanecer en Liga 1”, manifestó.

¿José Soto podría mantenerse para el 2027?

El presidente de la institución también fue consultado por la continuidad de Soto para la campaña 2027. Caldas valoró la experiencia del entrenador y el trabajo realizado desde su llegada, pero descartó que exista una decisión inmediata. La prioridad, afirmó, se mantiene en asegurar la permanencia del club antes de iniciar conversaciones sobre el futuro del comando técnico.

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“Pepe tiene mucha experiencia y valoramos el trabajo que viene haciendo. Pero creo que todavía es pronto para hablar de la continuidad. Hoy estamos enfocados en cumplir el objetivo de mantener a Deportivo Moquegua en Primera”, sostuvo el titular de la entidad sureña.

Caldas dejó abierta la posibilidad de negociar cuando termine el campeonato. “Al final de la temporada nos sentaremos y conversaremos con él. Si se dan las condiciones y hay acuerdo de ambas partes, claro que existe esa posibilidad”, afirmó. El primer examen inmediato será ante Alianza Lima, el domingo 25 de octubre, desde las 13:15 horas, en el estadio 25 de Noviembre.

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