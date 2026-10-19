Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del esperado clásico por la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Alianza Lima y Regatas se medirán en la segunda fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 acaba de comenzar y la emoción no tardará en subir de nivel. En la segunda fecha de la Fase 1, Alianza Lima y Regatas Lima se enfrentarán en uno de los duelos más atractivos del campeonato, un choque entre dos equipos que suelen ser protagonistas en la lucha por el título nacional.

El enfrentamiento también servirá para medir el momento de ambos conjuntos en el inicio de la competencia. Las ‘blanquiazules’ buscarán sostener su condición de tricampeonas y dar otro paso hacia el tetracampeonato, mientras que las chorrillanas intentarán hacerse fuertes y demostrar que pueden volver a ser candidatas al trono.

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Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV

De acuerdo a la programación oficial de la segunda fecha del campeonato, el partido entre Alianza Lima y Regatas Lima se disputará este sábado 24 de octubre, desde las 19:00 horas de Perú. El encuentro se jugará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, Lima, escenario que albergará todos los partidos de esta jornada del campeonato.

En cuanto a la transmisión, el encuentro podrá verse en vivo por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD. También estará disponible vía streaming en la página web y la aplicación de Latina. Asimismo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura punto a punto, con todas las incidencias del compromiso, el resumen final y la actualización de la tabla de posiciones del certamen.

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Alianza Lima vs Regatas será el partido más atractivo de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

Cómo llegan Alianza Lima y Regatas Lima?

Alianza Lima inició la temporada con una ajustada victoria por 3-2 ante Rebaza Acosta. Las dirigidas por Alejandro Schneider tuvieron que disputar cinco sets para quedarse con el triunfo y sumar sus primeros puntos en la defensa del título. Ahora, las ‘blanquiazules’ afrontarán un nuevo desafío ante un rival al que conocen bien y que buscará complicarles el camino.

Por su parte, Regatas Lima tuvo un debut más contundente al imponerse por 3-0 a Deportivo Géminis. El conjunto que comanda Horacio Bastit comenzó la Fase 1 con una victoria en sets corridos y buscará prolongar su buen momento frente al vigente tricampeón, con el objetivo de sumar su segundo triunfo consecutivo y dar un golpe en la segunda jornada del campeonato.

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El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3 sets a 2 en un partidazo por la primera jornada del vóley peruano - Crédito: Latina.

Alianza Lima vs Regatas: antecedentes recientes

Durante la Liga Peruana de Vóley 2025/26, Alianza Lima y Regatas Lima se enfrentaron dos veces, únicamente en la fase regular, y en ambas ocasiones el triunfo fue para las blanquiazules por el mismo marcador de 3-1. Sin embargo, los dos equipos no volvieron a cruzarse en las instancias finales del campeonato.

El conjunto chorrillano llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Universitario de Deportes tras una serie exigente que se definió en tres partidos, por lo que terminó la temporada en el quinto puesto. Por su parte, el club victoriano avanzó hasta la final y conquistó su tercer título nacional consecutivo, luego de imponerse ante San Martín en la definición del campeonato.

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Estos antecedentes añaden un ingrediente especial al próximo clásico, aunque cada temporada presenta un escenario diferente. Alianza buscará prolongar su buen inicio y mantener la tendencia favorable en los duelos recientes, mientras que Regatas intentará revertir ese registro y conseguir una victoria que le permita ganar terreno en la tabla desde las primeras jornadas de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.