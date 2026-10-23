Los memes del triunfo por penales de Estudiantes ante Flamengo por la Libertadores: “Muslerazo”, el 4to grande y el dolor de River

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La clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores 2026, lograda tras eliminar a Flamengo por penales en el Maracaná, generó una ola de memes entre los hinchas argentinos en las redes sociales. La actuación de Fernando Muslera, que atajó tres remates en la definición desde los doce pasos, y la hazaña de sostener el resultado con un hombre menos durante más de media hora fueron los disparadores centrales de las publicaciones que circularon horas después del partido.

El arquero uruguayo de 40 años, que había tenido un Mundial errático con la selección de Uruguay, se convirtió en el nombre más repetido entre los usuarios de Twitter. Una publicación lo comparó con Manuel Neuer, el arquero alemán campeón del mundo en 2014, al contraponer una imagen de Muslera con la camiseta celeste y otra de Neuer con la copa del mundo en brazos, bajo el título “Con Uruguay // Con Estudiantes”.

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Otro posteo apeló al humor gráfico para destacar su rendimiento: una ilustración lo mostró vestido de albañil, con casco y herramientas de trabajo, frente a un arco de ladrillos, junto al dato de que Muslera suma 23 vallas invictas como arquero de Estudiantes de La Plata. La imagen hacía referencia a la solidez defensiva del equipo platense bajo los tres palos del uruguayo, clave en la serie de penales que definió el pase a la final.

El folclore futbolero también encontró lugar en los memes con referencias a íconos de Río de Janeiro. Una publicación transformó al Cristo Redentor, el monumento que domina el paisaje carioca, con la camiseta a rayas rojas y blancas de Estudiantes.

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En paralelo, la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se cruzó con la clasificación de Estudiantes en otro meme viral, que representó a ambos clubes argentinos como Goku y Vegeta, los protagonistas de la serie Dragon Ball, enfrentados a un ejército de rivales brasileños bajo la leyenda “Boca y Estudiantes están por salvar el futbol”.

La clasificación también reactivó comparaciones históricas entre Estudiantes y otros clubes argentinos. Un posteo contrapuso las cuatro Copas Libertadores que ya tiene el Pincha en su vitrina, más la posibilidad de sumar una quinta en la final ante Palmeiras, con los títulos continentales de River Plate, Racing y San Lorenzo, para sostener que la institución platense “siempre fue” más grande que esos clubes en el plano internacional.

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Otro meme apuntó al funcionamiento de la defensa platense, al remarcar que Estudiantes “va a ganar la Libertadores” con Leandro González Pirez y Marcos Rojo como centrales, en contraste con la inversión de 912 millones de pesos que un club rival había destinado al mercado de pases.

Los memes surgieron tras un partido en el que Estudiantes resistió casi todo el segundo tiempo con diez jugadores, producto de la expulsión de Baltasar Rodríguez a los cuatro minutos del complemento. El encuentro terminó igualado 0-0, como ya había sucedido en la ida disputada en Argentina, y la definición se resolvió en la tanda de penales por 3-2 a favor del equipo dirigido por Alexander Medina.

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Estudiantes disputará su sexta final de Copa Libertadores el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, donde buscará su quinta corona continental ante Palmeiras, finalista por la otra llave del torneo.

LOS MEJORES MEMES DE LA CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES A LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES